Po susitikimo su „valstiečiais“ Olekas pasakė, kada tikėtis sprendimo dėl koalicijos

Tęsiant diskusijas dėl galimos koalicijos sudėties, trečiadienį Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) būstinėje į susitikimą su socialdemokratais atvyko „valstiečių“ atstovai.
Po susitikimo A. Veryga teigė, kad susitarimas kol kas pasiektas dar nebuvo, tačiau tokia galimybė neatmetama.
„Turėjome konstruktyvų darbinį pokalbį. Išgirdome, kad socialdemokratai matytų galimybė dirbti su mumis, kaip su koalicijos partneriais. Mes tokios galimybės irgi neatmetam“, – teigė A. Veryga.
A. Veryga pridėjo, kad pokalbio metu buvo kalbėta ir apie I. Ruginienės kandidatūrą į premjero poziciją bei programos pildymą, jei jie taptų koalicijos partneriais.
„Taip formuluokim. Pagrindiniai koalicijos formuotojai, mato galimybę su mumis dirbti, kaip su koalicijos partneriais ir mes dabar turėtume aiškintis, grįžti į partiją, frakciją, nes ten yra irgi ne viena politinė jėga ir kalbėtis toliau“, – sakė A. Veryga.
Jis partijos sprendimą žadą pateikti iki sekmadienio, kada dėl koalicijos sudėties turėtų apspręsti Lietuvos socialdemokratų partijos taryba.
Tiesa, A. Veryga pažymėjo, kad 3-iasis koalicijos partneris priklausytų nuo socialdemokratų.
„Tikrai nebraižom kažkokių raudonų linijų, kad su kažkuo negalim dirbti iš dabar esančių koalicijos partnerių. Tai yra ne mūsų pasirinkimas“, – aiškino LVŽS lyderis.
Jis nenurodė ir su kuriais iš dabartinių koalicijos partnerių – demokratais ar „aušriečiais“ – labiau norėtų dirbti valdančiojoje daugumoje.
„Kiekvienas iš tų partnerių turi savų pliusų, savų minusų – aš jų neaptarinėsiu, bet dar kartą pasikartosiu, kad tai yra ne mūsų sprendimas. Mes tai pakartojome ir kolegoms socialdemokratams, kad mums nėra priimtinas tas bandymas „valstiečius“ naudoti kaip tam tikrą politinį įrankį“, – aiškino jis.
A. Veryga taip pat tikino, kad kol kas partijos viduje nesvarstė, kokioms ministerijoms galėtų vadovauti „valstiečių“ partija.
„Dar nebuvo tokių pasvarstymų, nes mes dar nebuvom grįžę į partiją, kad sutartume ir aptartume bendrai pasiūlymą dalyvauti koalicijos formavime“, – komentavo politikas.
LVŽS lyderis pažymėjo, kad net jei „valstiečiai“ ir dirbtų valdančiojoje koalicijoje, vargu ar jis pats paliktų europarlamentaro postą.
„Nežinau ar toks poreikis yra grįžti į Lietuvą, jei būtume valdančiojoje koalicijoje. Aš manau, kad mes turim puikiai veikiančią frakciją ir turime žmones, kuriuos galėtume deleguoti į reikiamas pozicijas“, – kalbėjo A. Veryga.
Kritinių pastabų į premjeres kandidatuojančiai I. Ruginienei neturi
A. Veryga sako šiuo metu neturintis kritinių pastabų socialdemokratų į premjeres deleguotai I. Ruginienei. Tačiau, akcentuoja politikas, jo anksčiau išsakyti pastebėjimai dėl socialdemokratės politinės patirties trūkumo – išlieka.
„Mes kažkokių kritinių pastabų šiai dienai I. Ruginienei, kaip žmogui, neturime. Mano pastebėjimai buvo labiau susiję su politine patirtimi (…), tai natūralu, kad jie ir išlieka – nepasikeis gi šitie dalykai nuo mūsų vertinimo“, – kalbėjo politikas.
„Tie, kas ją deleguoja (…), prisiima ir atsakomybę padėti užtikrinti, kad premjeras galėtų efektyviai dirbti, veikti“, – aiškino jis.
Tiesa, pasak A. Verygos, vis dar neaišku, ar „valstiečių“ frakcijos atstovai palaikys premjerės kandidatūrą. Anot jo, apie tai dar nebuvo diskutuota.
„Negaliu šiandien atsakyti į šį klausimą todėl, kad frakcijos formatu nebuvo šitas klausimas apsvarstytas“, – kalbėjo A. Veryga.
Stebės kas „garantuos įsipareigojimus Lietuvos žmonėms“
Savo ruožtu Seimo vicepirmininkas Juozas Olekas po susitikimo aiškino, kad dabar socialdemokratam reikia nutarti, su kuo jie bus valdančiojoje koalicijoje.
„Šiandien turime tokią galimybę pasikalbėti ir iš tikrųjų turėjome gerą progą pasižiūrėti, kur yra bendri sąlyčio taškai, kur yra šiek tiek nesutarimų, kuriuos reikėtų apšlifuoti ar žinoti, kada būtų bendras darbas.
Tai įvyko pirmas toks apsikeitimas nuomonėmis, konsultacija, grįšime turbūt į savo partijos organus, mes į tarybą, kolegos, kurie turi priimti tuos sprendimus ir galbūt po tų sprendimų galėsime susėsti ir matyti, kuri ta koalicijos kompozicija leidžia garantuoti, kad tie mūsų įsipareigojimai Lietuvos žmonėms būtų sėkmingai įgyvendinti“, – komentavo J. Olekas.
Seimo vicepirmininko teigimu, kitą savaitę turėtų būti pasirašyta naujoji koalicinė sutartis. Visgi, kokios partijos bus naujojoje valdančioje koalicijoje, pasak socialdemokrato, paaiškės tik po sekmadienį rengiamo partijos tarybos posėdžio.
„Aš galvoju, kad kitą savaitę. Jeigu mes sulaukiame šiandieną, rytoj ar pirmadienį prezidento dekreto, aš manau, kad turėtų įvykti ir neeilinė sesija, kada ji (kandidatūra – ELTA) bus pristatyta ir tam laikui turėtume turėti sutartį su priedu“, – po susitikimo su „valstiečių“ atstovais dėl galimos koalicijos sudarymo, komentavo J. Olekas.
Socialdemokratai susitiko su „valstiečiais“
Su LSDP susitikti atvyko LVŽS pirmininkas Aurelijus Veryga, frakcijos Seime seniūnė Aušrinė Norkienė.
Jie, kartu su penkiais LSDP derybinės grupės nariais – laikinuoju pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi, Seimo vicepirmininkais Juozu Oleku, Rasa Budbergyte, Orinta Leipute bei europarlamentaru Vyteniu Povilu Andriukaičiu – kalbėsis apie galimybes toliau dirbti valdančiojoje daugumoje.
Tiesa, derybinei grupei priklausanti kandidatė į premjeres Inga Ruginienė konsultacijoje nedalyvaus, mat tuo pat metu vyks į susitikimą su prezidentu Gitanu Nausėda.
Laikinasis socdemų lyderius Mindaugas Sinkevičius teigė, kad trečiadienį diskusijos dėl koalicijos bus pristatytos ir partijos frakcijai Seime, o sekmadienį dėl koalicijos turėtų apsispręsti LSDP taryba.
Tikisi sulaukti kvietimo
Atvykęs į LSDP būstinę A. Veryga teigė, kad susitikime tikisi išgirsti oficialų socialdemokratų kvietimą prisijungti prie koalicijos.
„Tikimės išgirsti pasiūlymą, kvietimą ir sąlygas, jeigu tas oficialus kvietimas bus išsakytas. Tada matysime, jeigu tai yra oficialus kvietimas su tam tikromis sąlygomis, tada turėsime grįžti į partiją ir svarstyti“, – prieš susitikimą žurnalistams teigė A. Veryga.
„Politikai į politiką tam eina, kad būtų politikoje, kad įgyvendintų programą. Todėl ir sakome, kad mes labai rimtai svarstysime. Rinkimuose dėl to ir dalyvavome, ir po rinkimų norėjome būti koalicijoje. Taip susiklostė, kad mes joje nebuvome, dabar matome, kad iš to kyla visokių problemų. Džiaugiamės, kad galime dalyvauti diskusijoje, išsakyti tam tikrą savo nuomonę“, – akcentavo jis.
Visgi, „valstiečių“ lyderis pabrėžė, kad kol kas partija nekelia jokių sąlygų dėl galimos koalicijos sudėties ar norimų postų.
„Mes iš karto nekeliame kažkokių ypatingų sąlygų, norime priminti savo programinius dalykus, kurie mums yra svarbūs. Apie juos pasikalbėti, pamatyti, ar galime rasti sutarimą dėl tam tikrų dalykų“, – kalbėjo A. Veryga.
„Mes neturime sąlygų, nekeliame reikalavimų. Tai yra socialdemokratų pasirinkimas, jie turi teisę formuoti“, – tikino jis.
Susitikimus su dabartinės koalicijos lyderiais jau turėjo
Socialdemokratai šią savaitę jau susitiko su dabartiniais koalicijos partneriais „Nemuno aušra“ ir Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
„Aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis pirmadienį po susitikimo su LSDP lyderiais teigė, kad jo partija yra pasirengusi tęsti darbą socialdemokratų vadovaujamoje valdančiojoje koalicijoje.
Savo ruožtu demokratų vedlys, Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis teigė laukiantis socialdemokratų sprendimo, ką jie mato koalicijos partneriais, ir tik tuomet demokratai svarstys, ką patys darys.
Jis tvirtino nekėlęs jokių sąlygų, tačiau išsakęs, kad „Nemuno aušros“ buvimas koalicijoje „yra didelė problema“.
Kaip skelbė BNS, socialdemokratai su partneriais aptarti koalicijos ateities susitinka praėjusią savaitę iš premjero pareigų atsistatydinus Gintautui Paluckui. Tą jis padarė teisėsaugai pradėjus du ikiteisminius tyrimus, susijusius su jo verslu, ir sulaukiant vis daugiau klausimų dėl praeities.
Demokratai anksčiau teigė, kad dėl šio žingsnio nustoja galioti koalicijos sutartis, kurioje G. Paluckas įrašytas kaip premjeras, dėl to būsimose derybose neatmeta poreikio iš naujo spręsti dėl koalicijos sudėties.
Atsistatydinus premjerui ir visam Ministrų kabinetui, artimiausiu metu taip pat turės būti formuojama ir nauja Vyriausybė.
