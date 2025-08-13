Juozas Olekas tikisi, kad prezidentas palaikys Ingos Ruginienės kandidatūrą, giria derybų eigą

J. Olekas trečiadienį taip pat sakė esantis patenkintas koalicijos derybų eiga, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) derybinei grupei jau susitikus su dabartinių partnerių „Nemuno aušros“ ir demokratų atstovais bei trečiadienį susitinkant su „valstiečiais“.
„Puikios (nuotaikos – BNS), vyksta koalicinės derybos, turime nominantą į ministrus pirmininkus, ir man atrodo, kad jos vyksta gana sėkmingai ir sulaukiame koalicijos partnerių palaikymo. Tikimės, kad rudens sesijoje startuosime pilnu pajėgumu“, – Žinių radijo eteryje kalbėjo politikas.
Jis tikėjosi, kad savo ruožtu su socdemų pretendente į ministres pirmininkes I. Ruginiene trečiadienį susitinkantis G. Nausėda Seimui pritarti teiks jos kandidatūrą.
„Mes nematome jokių ženklų, kad galėtų būti kitaip. Matyt, šią savaitę ar pirmadienį mes turėsime dekretą ir nutarimą, ir tada spręsime, kuriuo metu turime kviesti neeilinę sesiją, kad prasidėtų patvirtinimo Seime procedūra“, – sakė J. Olekas.
Pasak jo, socdemams į premjeres nominavus I. Ruginienę, dabar partija susitelkusi, „visi bando padėti surasti vietą, surasti santykį su koalicijos partneriais“.
Kaip pažymėjo J. Olekas, šiuo metu toliau dirbti koalicijoje kviečiami dabartiniai socialdemokratų partneriai. Seimo vicepirmininkas tikėjosi atnaujintą koalicijos sutartį turėti kitos savaitės pradžioje, po sekmadienio LSDP tarybos.
„Aš manau, kad po šiandien pasitarimo su „valstiečių“ atstovais ir lenkų rinkimų akcijos atstovais mes turėsime bendrą vaizdą ir galvoju, kad kitos savaitės pradžioje turėtume turėti jau atnaujintą koalicinę sutartį ir (...) galutinį koalicijos variantą“, – kalbėjo J. Olekas.
Kaip rašė BNS, socialdemokratų lyderiai su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) atstovais trečiadienį aptars šiuo metu valdančiajai koalicijai nepriklausančios partijos galimybes jungtis prie daugumos.
