Kalendorius
Rugpjūčio 13 d., trečiadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Juozas Olekas tikisi, kad prezidentas palaikys Ingos Ruginienės kandidatūrą, giria derybų eigą

2025-08-13 09:21 / šaltinis: BNS
2025-08-13 09:21

Pirmasis Seimo vicepirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas tikisi, kad prezidentas Gitanas Nausėda palaikys Ingos Ruginienės kandidatūrą į premjeres ir pasirašys tai numatantį nutarimą šią savaitę arba kitos pradžioje.

Inga Ruginienė (BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

Pirmasis Seimo vicepirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas tikisi, kad prezidentas Gitanas Nausėda palaikys Ingos Ruginienės kandidatūrą į premjeres ir pasirašys tai numatantį nutarimą šią savaitę arba kitos pradžioje.

REKLAMA
2

J. Olekas trečiadienį taip pat sakė esantis patenkintas koalicijos derybų eiga, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) derybinei grupei jau susitikus su dabartinių partnerių „Nemuno aušros“ ir demokratų atstovais bei trečiadienį susitinkant su „valstiečiais“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Puikios (nuotaikos – BNS), vyksta koalicinės derybos, turime nominantą į ministrus pirmininkus, ir man atrodo, kad jos vyksta gana sėkmingai ir sulaukiame koalicijos partnerių palaikymo. Tikimės, kad rudens sesijoje startuosime pilnu pajėgumu“, – Žinių radijo eteryje kalbėjo politikas.

REKLAMA
REKLAMA

Jis tikėjosi, kad savo ruožtu su socdemų pretendente į ministres pirmininkes I. Ruginiene trečiadienį susitinkantis G. Nausėda Seimui pritarti teiks jos kandidatūrą.

REKLAMA

„Mes nematome jokių ženklų, kad galėtų būti kitaip. Matyt, šią savaitę ar pirmadienį mes turėsime dekretą ir nutarimą, ir tada spręsime, kuriuo metu turime kviesti neeilinę sesiją, kad prasidėtų patvirtinimo Seime procedūra“, – sakė J. Olekas.

Pasak jo, socdemams į premjeres nominavus I. Ruginienę, dabar partija susitelkusi, „visi bando padėti surasti vietą, surasti santykį su koalicijos partneriais“.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip pažymėjo J. Olekas, šiuo metu toliau dirbti koalicijoje kviečiami dabartiniai socialdemokratų partneriai. Seimo vicepirmininkas tikėjosi atnaujintą koalicijos sutartį turėti kitos savaitės pradžioje, po sekmadienio LSDP tarybos.

„Aš manau, kad po šiandien pasitarimo su „valstiečių“ atstovais ir lenkų rinkimų akcijos atstovais mes turėsime bendrą vaizdą ir galvoju, kad kitos savaitės pradžioje turėtume turėti jau atnaujintą koalicinę sutartį ir (...) galutinį koalicijos variantą“, – kalbėjo J. Olekas.

Kaip rašė BNS, socialdemokratų lyderiai su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) atstovais trečiadienį aptars šiuo metu valdančiajai koalicijai nepriklausančios partijos galimybes jungtis prie daugumos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų