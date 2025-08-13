Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prezidentas dar kartą susitiks su kandidate į premjeres Ruginiene: aptars koalicijos formavimą

2025-08-13 06:35 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-13 06:35

Trečiadienį prezidentas Gitanas Nausėda jau antrą kartą susitiks su socialdemokratų į premjeres deleguota Inga Ruginiene. Susitikimo metu bus aptarta politikės kandidatūra į Vyriausybės vadovo postą bei koalicijos formavimo procesas.

Inga Ruginienė ir Gitanas Nausėda (Elta) (nuotr. Josvydo Elinsko)

1

„Pokalbio metu bus aptarta jos kandidatūra į premjerės postą, klausimai, dėl kurių papildomos informacijos prašė šalies vadovas, bei koalicijos formavimo aktualijos“, – Eltai sakė I. Ruginienės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip skelbta anksčiau, pirmą kartą prezidentas I. Ruginiene susitiko praėjusį penktadienį. Po šio politikų pokalbio socialdemokratė sakė, jog prezidentas jai turėjo daug klausimų, į kuriuos ji atsakė. Tiesa, tąkart nebuvo aptarti galimi pokyčiai Ministrų kabinete. Tai planuojama padaryti antrojo susitikimo metu. 

Jeigu I. Ruginienės kandidatūra šalies vadovui tiks, ji bus teikiama tvirtinti Seimui.

Savo ruožtu parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos.

ELTA primena, kad liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę.

Tiesa, G. Paluckui bei visam Ministrų kabinetui atsistatydinus, iškilo būtinybė ne tik surasti naują Vyriausybės vadovą, bet ir išspręsti koalicijos klausimą. Valdančiąją daugumą po Seimo rinkimų subūrusiems socialdemokratams teks apsispręsti, ar tęsti darbą su ankstesniais koalicijos partneriais, ar keisti kai kuriuos valdančiosios daugumos narius. 

Pastarosiomis dienomis vyksta socialdemokratų, „aušriečių“ bei Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ derybinių grupių susitikimai. Savo sprendimą dėl naujosios koalicijos sudėties socialdemokratai žada pateikti per šią savaitę. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

