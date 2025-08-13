Kalendorius
Rugpjūčio 13 d., trečiadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Gitanas Nausėda su „Norinčiųjų koalicijos“ lyderiais aptars paramą Ukrainai, sankcijas Rusijai

2025-08-13 06:39 / šaltinis: BNS
2025-08-13 06:39

Prieš numatytą JAV ir Rusijos lyderių susitikimą Aliaskoje Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį nuotoliu dalyvaus vadinamosios „Norinčiųjų koalicijos“ susitikime.

Gitanas Nausėda. ELTA / Ervin Rauluševičius

Prieš numatytą JAV ir Rusijos lyderių susitikimą Aliaskoje Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį nuotoliu dalyvaus vadinamosios „Norinčiųjų koalicijos“ susitikime.

REKLAMA
3

Kaip BNS sakė prezidento patarėjas Tomas Beržinskas, susitikimas rengimas Prancūzijos prezidento, Vokietijos kanclerio ir Jungtinės Karalystės premjero iniciatyva.

„Susitikimo tikslas yra aptarti sankcijų griežtinimą, tolesnę paramą Ukrainai“, – sakė šalies vadovo patarėjas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip anksčiau skelbė BNS, „Norinčiųjų koalicija“ žada prieš Rusijos agresiją kovojančiai Ukrainai suteikti saugumo garantijas, įskaitant galimą karinių pajėgų dislokavimą.

REKLAMA
REKLAMA

JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikimas Aliaskoje rengiamas šį penktadienį.

REKLAMA

Prieš jį dalis Europos lyderių ragino į derybas įtraukti Ukrainą ir Europos Sąjungą, susitikimus rengti tik esant paliauboms bei atmetė bet kokius galimus Ukrainos teritorijos praradimus.

Prezidento vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas antradienį pripažino, kad JAV ir Rusijos lyderių susitikimas kelia nerimą.

Patarėjo vertinimu, jeigu susitikimas bus tik dvišalis, jis kels sąsajų su praeities suokalbiais, kai teritorijos pasidalinamos be valstybių žinios.

Aliaskoje vyksiantis susitikimas bus pirmas tarp pareigas einančių JAV ir Rusijos prezidentų nuo 2021 metų, o derybos kol kas planuojamos be Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Prezidento ir Vokietijos Federalinio Kanclerio Friedricho Merzo spaudos konferencija (nuotr. Roberto Riabovo)
Nausėda paragino Suomiją remti Ukrainos siekį kuo greičiau pradėti derybas dėl narystės ES (15)
Saulius Skvernelis (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Skvernelis telefonu kalbėjosi su Stefančuku: visose derybose dėl taikos turi dalyvauti ir Ukraina (4)
Frederikas Jansonas Matas Baranauskas/Fotodiena
Prezidentūra: JAV ir Rusijos lyderių būsimasis susitikimas kelia nerimą (8)
Prezidento ir Vokietijos Federalinio Kanclerio Friedricho Merzo spaudos konferencija (nuotr. Roberto Riabovo)
Nausėda telefonu kalbėjosi su Zelenskiu: išreiškė Lietuvos palaikymą Ukrainos teritoriniam vientisumui (19)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų