Gitanas Nausėda su „Norinčiųjų koalicijos“ lyderiais aptars paramą Ukrainai, sankcijas Rusijai

Kaip BNS sakė prezidento patarėjas Tomas Beržinskas, susitikimas rengimas Prancūzijos prezidento, Vokietijos kanclerio ir Jungtinės Karalystės premjero iniciatyva.
„Susitikimo tikslas yra aptarti sankcijų griežtinimą, tolesnę paramą Ukrainai“, – sakė šalies vadovo patarėjas.
Kaip anksčiau skelbė BNS, „Norinčiųjų koalicija“ žada prieš Rusijos agresiją kovojančiai Ukrainai suteikti saugumo garantijas, įskaitant galimą karinių pajėgų dislokavimą.
JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikimas Aliaskoje rengiamas šį penktadienį.
Prieš jį dalis Europos lyderių ragino į derybas įtraukti Ukrainą ir Europos Sąjungą, susitikimus rengti tik esant paliauboms bei atmetė bet kokius galimus Ukrainos teritorijos praradimus.
Prezidento vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas antradienį pripažino, kad JAV ir Rusijos lyderių susitikimas kelia nerimą.
Patarėjo vertinimu, jeigu susitikimas bus tik dvišalis, jis kels sąsajų su praeities suokalbiais, kai teritorijos pasidalinamos be valstybių žinios.
Aliaskoje vyksiantis susitikimas bus pirmas tarp pareigas einančių JAV ir Rusijos prezidentų nuo 2021 metų, o derybos kol kas planuojamos be Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio.
