Žemaitaitis apie „Vardan Lietuvos“ likimą koalicijoje: „Jie su „Nemuno aušra“ nebeplanuoja dirbti“

Aiškėja, kad „Aušriečiai“ nori į būsimąją Vyriausybę skirti partinius kandidatus, o taip pat gali prašyti Seimo pirmininko posto.
Apie R. Žemaitaičio tolimesnę viziją ir darbą koalicijoje TV3 Žinių „Dienos komentare“ diskutavo „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis ir politologas Vladimiras Laučius.
Vykstant pokalbiams dėl valdančiosios koalicijos Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis sako, kad koalicija su „Nemuno aušra“ galėjusi būti klaida. Jūs žinote dalykus, kurie vyksta užkulisiuose. Ar tai tik Sauliaus Skvernelio nuomonė, ar tai visos partijos ir vadovybės nuomonė?
Tai, matot, Saulius Skvernelis yra partijos pirmininkas, tai, matyt, jis įgarsino visos partijos sprendimą. Šiandien mes jau galų gale turime sprendimą, kad jie su „Nemuno aušra“ nebeplanuoja dirbti ir nebenori su mums dirbti. Tai, matyt, čia yra jų apsisprendimo reikalas. Mes buvom susitikę šiandien su socialdemokratais, apsitarėme, kas galėtų būti keičiama papildant programą, su premjere labai daug diskutavome, kalbėjome apie tam tikrus kertinius ir esminius dalykus. Tai aš bent jau suprantu, kad „Vardan Lietuvos“, Skvernelis vis dėl to jis nebenori čia dalyvauti.
Matyt, jis pasirinko kažkokią poziciją. O gal turėsime dar kokį tai valdybos sprendimą, kur jie priims, kad tai dirbama, tai kažkaip nedirbama, sakys, kad gal Seime bandome dirbti, o Vyriausybėje nedirbsime. Sunku paaiškinti, ką jie čia dabar daro. Net jau ir man, būnant politikoje nemažai metų tokio rango politikui taip žaisti, nelabai besuprantu... Matyti ir jums, ir apžvalgininkams, politologams darosi nebesuprantama, tai ar ten yra partija, ar ten yra frakcija, nes su eiliniais partijos nariais, kada aš šnekuosi ir kada man skambina, jie sako: taip kaip mes čia būsim, dirbsime? Tai tu klauski savo partijos vadovybės, ko tu čia klausi manęs? Tai sako, pas mus išvis nežinoma, kas čia vyksta.
Jūs kalbėjote su Mindaugu Sinkevičiumi, o ką žino jis? Koks jums įspūdis susidarė?
Tai galite įsivaizduoti, mes dabar turime praktiškai jau 14 valandų tiesioginę laidą ir dar iki šios dienos neturim atsakymo. Rytoj Saulius Skvernelis ir jo partijos arba bent jau deleguotas asmuo susitinka su didžiausia frakcija Seime. Tai ko gero jau daug ką pasako. Aš nežinau, gal kokiais čia bažnyčių varpais reikia skambinti, kad prisikviesti, pasišnekėti, ar čia yra kažkokie rinkiminiai dalykai, ar jam ten iš viešųjų ryšių patarė, kad tu čia vilkink, tempk iki paskutinės minutės ir po to sugalvosim, kaip čia reaguoti. Bet man tai yra keista.
Per rinkimus „Nemuno aušros“ santykiai su valstiečiais buvo ganėtinai įtempti. Kas jums būtų geriau koalicijoje – demokratai ar valstiečiai?
Aš nepasakyčiau, kad buvo įtempti. Čia buvo tyčia kryptingai bandoma sukelti tai. „Nemuno aušra“ buvo nupiešta kaip didžiausias baubas, kad niekas nenorėtų dirbti. Bet mes septynis, aštuonis mėnesius padirbom, kažkaip to baubo nėra. Kažkaip viskas yra gerai su ta „Nemuno aušra“... Tai reikėjo, kaip ir sakiau, duoti laiko ir mes įrodysime savo darbais, kad galime dirbti. Tai aš manau, kad mes įrodėm.
Bet kalbant apie darbus, apie jūsų darbus, čia jau kalbam dabar ne apie koaliciją, o apie ministrus. Jūs norite partinių ministrų. Tai sakote, kad jau prezidentas, kuris nenorėjo partinių ministrų, jis įsitikino, kad jūs galite dirbti. Bet jūs parodėte, kad gali dirbti būtent tie nepartiniai ministrai. Tai jis nenorės galbūt jų atsisakyti?
Partijos yra sprendimas aiškus, kad ministrai turi būti partiniai. Tai yra partijos, mūsų valdybos ir prezidiumo sprendimas. Tai mes jį šiandien dienai turime, mes juo ir vadovaujamės. Nes kiekviena partija turi turėti savo žmones ir turi turėti galimybę dirbti. Tai matyti čia jau tolesnė eiga, ar mes čia dirbsim, kaip dirbsim, ar mes iš vis būsim, nes gal mes kitą pamatysime koaliciją iš viso.
Ir gal ten kitą savaitę mes, nežinau, neįsivaizduoju, gal kokį Liberalų Sąjūdį pamatysime toje koalicijoje, ko aš neįsivaizduočiau, kad tai būtų. Nu, bet gyvenime visko pas mus nutinka. Tai aš neskubėčiau įvykiams už akių. Reikia dirbti ir žmonės, kurie galėtų būti ministrais, ypač partijos nariai, Seimo nariai, kurie yra ir ne Seimo nariai, jie savo darbą jau įrodė.
Bet dabartiniams ministrams pasakysite, ačiū, viso gero?
Ne, kodėl... Gali būti, kad vienas kitas gali būti, kad ir liks. Tai nereiškia, kad...
Kuris?
Nenoriu įvardinti, tiesiog dėl objektyvių arba čia tokių pozicijų. Gali būti, kad jie liks. Gali būti, kad, pavyzdžiui, kancleriu liks, gali būti, kad viceministru liks. Tai liks tose pačiose pozicijose. Neskubėkime, kaip aš sakau, įvykiams už akių.
Dėl dabartinio Aplinkos ministro buvo ne kartą sakyta, kad kaltas prezidentas, kad būtent toks ministras pasirinktas, o ne „Nemuno aušra“ ir Žemaitaitis. Tai jūs jaučiatės dabar atsakingas už tokį ministrą ar ne? Ar čia yra prezidento ministras?
Aš tą patį ir jūsų laidoje sakiau, prie kitos sienelės kada mes sėdėjome, tai aš tą patį ir sakiau, kad prezidento buvo pozicija pasirinkti ne partinius, aš ir tą patį sakiau, kad priima pilnai atsakomybę.
Tikrai daugelį atvejų susidirbo, miško kirtimo norma buvo sumažinta, atlyginimai miško darbuotojams, miške dirbančiam sektoriui padidėjo, ką buvom sutarę. Statybos leidimai vėlgi lygiai taip pat įeina į korekcijas.
Bet jūs jiems pasakysit viso gero, padirbėjai gerai, bet laikas baigėsi?
Ne, aš nesakau, kad aš jiems sakau viso gero, gali būti, kad jis ir galės ir toliau dirbti.
Gali būti ir vienas kitas nepartinis ar galiausiai paaiškės, kad visi liks nepartiniai?
Manau, kad taip nebus.
Jūsų prognozė, kokia vis dėlto greičiausiai bus koalicija?
Aš norėčiau, kad ta koalicija būtų stabili, kuri dirba valstybei, kad nebūtų myliu-nemyliu, ambicijomis dirbu-nedirbu, kaip yra dabar.
Demokratai bus jie ar ne?
Tai matote, demokratai pasakė, kad nedirba su „Nemuno aušra“, tai aš suprantu, kad jų ten nėra. Tai nėra ko ten ir bešnekėti daugiau, aš nelabai suprantu, kam mes skiriame dėmesį tam, ko jau nebėra? Kam skirti jį, kai traukinys jau nuvažiavęs yra? Saulius Skvernelis aiškiai pasakė, su „Nemuno aušra“ jam yra klaida, jis nedirba.
Mes niekada nesakėm, kad „Vardan Lietuvos“ buvo klaida, mes nesakėme taip. Mes vienas kito neįžeidinėjome, bet kadangi jis pasakė sudiev amigo, tai reiškia, kad jis dirba su opozicija, aš taip galvoju, nes kitaip aš nelabai suprantu.
