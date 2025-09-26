Kalendorius
Po chaotiško Vyriausybės formavimo – naujausi politiniai reitingai

2025-09-26 07:06 / šaltinis: ELTA
2025-09-26 07:06

Nepaisant chaotiško naujosios Vyriausybės formavimo, socialdemokratai ir toliau išlaiko lyderių pozicijas partiniuose reitinguose, rodo naujausia „Lietuvos ryto“ užsakymu atlikta visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro „Vilmorus“ apklausa.

20-oji Vyriausybė (nuotr. Elta)

Nepaisant chaotiško naujosios Vyriausybės formavimo, socialdemokratai ir toliau išlaiko lyderių pozicijas partiniuose reitinguose, rodo naujausia „Lietuvos ryto" užsakymu atlikta visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro „Vilmorus" apklausa.

6

Rugsėjo 4-13 dienomis atliktos apklausos duomenimis, už Lietuvos socialdemokratų partiją (LSDP), jei rinkimai vyktų kitą sekmadienį, balsuotų 15,1 proc. respondentų. Birželį už šią politinę jėgą būtų balsavę 14,6 proc. apklaustųjų.

Tuo metu opozicijoje esantys Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD) sulauktų 12,8 proc. apklaustųjų paramos. Birželį dešinieji būtų sulaukę 10,4 proc. rinkėjų balsų.

Trečioje vietoje rikiuojasi Remigijaus Žemaitaičio vedama „Nemuno aušra“, kuriai savo balsą atiduotų 10,9 proc. respondentų. Anksčiau darytoje apklausoje už „aušriečius“ būtų balsvę 9,3 proc. gyventojų.

Už ketvirtoje vietoje besirikiuojančią Sauliaus Skvernelio vadovaujamą Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“ balsuotų 8,5 proc. gyventojų. Tuo metu vasarą tokių balsuojančių skaičius siekė 10,5 proc.

Penktos vietos poziciją išlaiko Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) su 7,2 proc. balsų (birželį – 7,4 proc.), o Liberalų sąjūdis – 5,4 proc. (birželį – 7,2 proc.).

Taip pat 2 proc. respondentų teigė, kad balsuotų už kitą politinę partiją (birželį tokių buvo 1,9 proc.), nebalsuotų – 10,1 proc. (birželį – 10,3 proc.).

28 proc. apklaustųjų teigė nežinantys, kam atiduotų savo balsą, o birželį tokių respondentų buvo 28,4 proc.

Pakilo Ruginienės vertinimas, kaip geriausiai atstovaujančios gyventojų interesus

Gyventojų nuomone, jų interesus geriausiai atliepia šalies prezidentas Gitanas Nausėda. Tokią poziciją palaiko 13,6 proc. respondentų.

Toliau geriausiai gyventojų interesus atspindinčių politikų reitingų lentelėje rikiuojasi „Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis (6,6 proc.) bei naujoji Vyriausybės vadovė, socialdemokratė Inga Ruginienė (6,1 proc.). Birželio mėnesį juos, kaip geriausiai gyventojų interesams atstovaujančius politikus, atitinkamai įvertino 5,9 proc. ir 1,2 proc. apklaustųjų.

Už jų reitingų sąraše rikiuojasi Demokratų Sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis S. Skvernelis (4,8 proc.), TS-LKD lyderis Laurynas Kasčiūnas (4,2 proc.) bei konservatorė Ingrida Šimonytė (3,1 proc.).

Sąrašą užbaigia Liberalų sąjūdžio vadovė Viktorija Čmilytė-Nielsen (2,9 proc.), LVŽS pirmininkas Aurelijus veryga (2,9 proc.), visuomenininkas Andrius Tapinas (2,5 proc.) ir Seimo pirmininkas Juozas Olekas (2,2 proc.).

Nausėda ir toliau išlieka palankiausiai vertinamas politikas

Apklausos duomenimis, palankiausiai vertinamas šalies politikas – G. Nausėda. Apie antrąją kadenciją Simono Daukanto aikštės rūmams vadovaujantį prezidentą palankiai atsiliepė 58,3 proc. respondentų, 21,6 proc. laikėsi priešingos nuomonės, o 20,1 proc. – tikino, jog sunku atsakyti, kaip vertina G. Nausėdą.

Antroje reitingų lentelės vietoje – buvęs Seimo pirmininkas S. Skvernelis. Teigiamai apie politiką atsiliepė 42,2 proc. apklausos dalyvių, 35,1 proc. pasisakė neigiamai, dar maždaug ketvirtadalis (22,7 proc.) nuomonės neturėjo.

Tuo metu naujajai Vyriausybei pradėjusią vadovauti politikę I. Ruginienę palankiai vertina 41,5 proc. Neigiamai ministrę pirmininkę vertina 27,8 proc., o 30,7 proc. – nežino.

Ketvirtoje vietoje rikiuojasi Liberalų sąjūdžio lyderė V. Čmilytė-Nielsen, kurią palankiai mato 39,5 proc. respondentų, neigiamai – 34,5 proc., o nežino – 26 proc.

Penktoje vietoje palankiausiai vertinamas politikas yra LSDP pirmininkas Mindaugas Sinkevičius – apie jį teigiamai atsiliepia 37,7 proc. apklaustųjų, neigiamai vertina 27,2 proc., nežino – 35,1 proc.

Toliau reitingų lentelėje pagal eiliškumą rikiuojasi LVŽS lyderis A. Veryga (palankiai – 36,6 proc., nepalankiai – 35 proc.), konservatorių pirmininkas L. Kasčiūnas (palankiai – 36,1 proc., nepalankiai – 39,7 proc.), Seimo pirmininkas J. Olekas (palankiai – 33,5 proc., nepalankiai – 34,5 proc.), užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys (palankiai – 33,1 proc., nepalankiai – 21,6 proc.), Kauno meras Visvaldas Matijošaitis (palankiai – 31,3 proc., nepalankiai – 38,3 proc.), „Nemuno aušros“ vadovas R. Žemaitaitis (palankiai – 31,3 proc., nepalankiai – 47,1 proc.).

Vilniaus merą Valdą Benkunską teigiamai vertina 28,8 proc. respondentų (nepalankiai – 26 proc.), krašto apsaugos ministrę Dovilę Šakalienę – 26,3 proc. (nepalankiai – 48,2 proc.), buvusį kultūros ministrą Šarūną Birutį – 19,8 proc. (nepalankiai – 20,7 proc.), švietimo, mokslo ir sporto ministrę Ramintą Popovienę – 17,9 proc. (nepalankiai – 27 proc.). Tuo metu anksčiau Ekonomikos ir inovacijų ministerijai vadovavusį Luką Savicką palankiai vertina 16,9 proc. apklaustųjų (nepalankiai – 21,2 proc.), sveikatos apsaugos ministrę Mariją Jakubauskienę – 15,5 proc. (nepalankiai – 21,8 proc.), buvusį finansų ministrą Rimantą Šadžių – 15,5 proc. (nepalankiai – 36,5 proc.).

Galiausiai, vidaus reikalų ministrą Vladislavą Kondratovičių teigiamai vertina 14,9 proc. (neigiamai – 25,3 proc.), energetikos ministrą Žygimantą Vaičiūną – 14,7 proc. (neigiamai – 23 proc.), buvusį susisiekimo ministrą Eugenijų Sabutį – 14,6 proc. (neigiamai – 21,8 proc.), anksčiau Žemės ūkio ministerijai vadovavusį Igną Hofmaną – 14,4 proc. (neigiamai – 27,3 proc.), buvusį teisingumo ministrą Rimantą Mockų – 9,7 proc. (neigiamai – 26,1 proc.), o buvusį aplinkos ministrą Povilą Poderskį – 9 proc. (neigiamai – 34,2 proc.).

„Lietuvos ryto“ užsakymu „Vilmorus“ visuomenės apklausą atliko rugsėjo 4-13 dienomis. Tyrimo paklaida – 3,1 proc.

Ignotas Adomavičius (nuotr. Elta)
Prabilo Adomavičiaus bendramokslė: štai ką iš tiesų jam sakė (70)
Ignotas Adomavičius (nuotr. Elta)
Adomavičiaus iškalba baigėsi: nesugebėjo atsakyti, ko klausia žurnalistai (73)
XX Vyriausybė (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Seimas patvirtino Vyriausybės programą: Ruginienės Ministrų kabinetas pradeda darbą (98)
Ingrida Šimonytė (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Šimonytė kirto Ruginienei dėl kultūros ministro: „Kam skirt, jeigu reikės atšaukt?“ (25)

nebent prie konteinerio ar Rietavo turgu
nebent prie konteinerio ar Rietavo turgu
2025-09-26 07:47
žiūrint ką apklausi
