Lietuvos gyventojų nuomonė nekinta: tebemano, kad padėtis šalyje prastėja

ELTA užsakymu rugpjūčio 21 – rugsėjo 2 dienomis „Baltijos tyrimų“ atliktos apklausos duomenimis, per paskutinius tris mėnesius manančiųjų, kad Lietuvoje situacija blogėja, sumažėjo 7 procentiniais punktais – gegužę tokių buvo 72 proc., kai rugpjūtį 65 proc. Tuo metu teigiančių, kad padėtis valstybėje gerėja – 6 proc. punktais daugiau. Gegužę taip pasisakiusių buvo 26 proc., o rugpjūtį – 32 proc.
Pažymima, kad tarp pozityviausiai pasisakančiųjų yra besimokantis jaunimas – 54 proc. jų nurodė, kad situacija gerėja (gegužę taip teigė 50 proc.). Palankiau situaciją vertino ir jaunimas iki 30 metų (50 proc.), šeimos, gaunančios virš 2 tūkst. eurų mėnesines pajamas (41 proc.), bedarbiai ir namų šeimininkės (43 proc.), specialistai ir tarnautojai (38 proc.), kairiųjų pažiūrų respondentai (38 proc.).
Kad reikalai šalyje blogėja, dažniau pasisakė šeimos, gaunančios mažiau kaip 1,2 tūkst. eurų per mėnesį pajamas (79 proc.). Taip pat neigiamai pasisakė 78 proc. pensininkų, 75 proc. vyresnių nei 65 metų žmonių ir 69 proc. gyvenančiųjų kaime. Neigiamai situaciją matė ir baigę kolegiją ar technikumą (79 proc.), kitų tautybių respondentai (77 proc.).
Prieš metus, 2024 m. rugpjūtį, gyventojų nuotaikos buvo labai panašios – tuomet atlikto tyrimo metu 34 proc. respondentų situaciją vertino pozityviai, 63 proc. nurodė, kad ji blogėjo.
„Baltijos tyrimų“ atlikta apklausa vyko 2025 m. rugpjūčio 21 – rugsėjo 2 dienomis. Tyrimo metu asmeninio interviu būdu apklausti 1006 Lietuvos gyventojai (18 metų ir vyresni), apklausa vyko 114 atrankos taškuose. Apklaustųjų sudėtis atitinka 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų sudėtį pagal lytį, amžių, tautybę, gyvenvietės tipą. Apklaustų žmonių nuomonė rodo 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų nuomonę.
Tyrimų rezultatų paklaida iki 3,1 proc.
