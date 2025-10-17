Pėsčioji Vilniuje, prie Justiniškių stotelės, buvo partrenkta autobuso – vairuotojas sustojo ant perėjos

Incidentas įvyko 2024 m. spalio 20 d. Justiniškių gatvėje, netoli stotelės „Sūduvių“. Vairuodamas maršrutinį autobusą „Solaris“, priklausantį bendrovei „Vilniaus viešasis transportas“, L. J. nesulėtino greičio prie nereguliuojamos pėsčiųjų perėjos ir partrenkė per kelią ėjusią moterį P
Pėsčioji krito ant šaligatvio ir susilaužė kairę alkūnę.
Įvykio vietoje fiksuota, kad autobuso galinė dalis buvo sustojusi ant pėsčiųjų perėjos.
Pripažino kaltę ir atsiprašė
Teisme vairuotojas kaltę pripažino visiškai ir nuoširdžiai gailėjosi. Jis teigė, kad pėsčiosios iš dešinės pusės nepastebėjo. Po įvykio bandė rasti nukentėjusiąją ligoninėje, kad atsiprašytų.
Posėdžio metu jis atsiprašė asmeniškai – moteris atleido.
Teismo nuosprendis
Teismas įvertino, kad kaltinamasis anksčiau neteistas, teigiamai vertinamas darbe ir nusikalto atsitiktinai. Jį nuspręsta atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės, perduodant sugyventinės priežiūrai. Porą sieja 20 metų bendras gyvenimas.
Vairuotojo sugyventinė posėdyje pabrėžė, kad vyras labai išgyveno ir suprato savo klaidą. Teismas pripažino ją tinkama laiduotoja vieneriems metams be užstato.
Žala moteriai atlyginta
Draudimo bendrovė „ERGO“ nukentėjusiajai jau buvo išmokėjusi 9 tūkst. eurų neturtinės žalos ir atlygino turtinius nuostolius bei gydymo išlaidas.
Teismas papildomai priteisė nukentėjusiajai dar 500 eurų turtinės žalos iš draudimo bendrovės ir 1 000 eurų advokato išlaidų iš kaltinamojo.
Kaltinamajam išaiškinta, kad jei per laidavimo laikotarpį jis padarys naują nusižengimą ar nevykdys susitarimų dėl žalos atlyginimo, sprendimas dėl atleidimo gali būti panaikintas.
Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!