Kalendorius
Spalio 17 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Policija sukelta ant kojų: nuo „OnlyFans“ modelio veiksmų nukentėjo dešimtys žmonių

2025-10-17 15:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-17 15:55

Los Andželo apygardos šerifo tyrėjai praneša, kad Adva Lavie taikosi į vyresnio amžiaus vyrus pažinčių programėlėse, o vėliau juos apiplėšia. Pasak pareigūnų, tariama „romantinė sukčiautoja“ – buvusi žurnalo „Penthouse Pet“ modelis – naudojasi keliais vardais: Mia Ventura, Shoshana arba Shana.

Adva Lavie ir policija (nuotr. soc. tinklų ir 123rf.com)

Los Andželo apygardos šerifo tyrėjai praneša, kad Adva Lavie taikosi į vyresnio amžiaus vyrus pažinčių programėlėse, o vėliau juos apiplėšia. Pasak pareigūnų, tariama „romantinė sukčiautoja“ – buvusi žurnalo „Penthouse Pet“ modelis – naudojasi keliais vardais: Mia Ventura, Shoshana arba Shana.

REKLAMA
2

Tyrėjai ieško kitų galimų aukų, kurios galėjo būti apgautos, skelbė abc7.com.

Apsimeta palydove

Pranešama, kad policija sukelta ant kojų, ieško „OnlyFans“ modelio bei galimų jos aukų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Los Andželo apygardos šerifo departamentas paskelbė specialų pranešimą, kuriame ieško galimų Advos Lavie aukų.

REKLAMA
REKLAMA

Šerifo departamento kapitonas Dustinas Karras teigė, kad tyrimas pradėtas beveik prieš dvi savaites, kai viena auka kreipėsi į policiją ir pateikė pareiškimą.

REKLAMA

Nuo to laiko, pasak jo, „daugybė aukų jau atsiliepė“.

„Sulaukiame dešimčių skambučių. Mūsų detektyvai gauna daug papildomos informacijos iš nukentėjusiųjų“, – sakė D. Karras. 

Vienas iš tų, kurie susidūrė su Lavie, yra podcast’o „Access Vegas“ vedėjas Michaelas Sartainas. Jis pasakojo, kad pažinojo ją kaip Mią, kai ji dalyvavo jo laidoje rinkimų naktį. Įrašo metu Lavie kelioms minutėms buvo dingusi, o vėliau paaiškėjo, kad tuo metu ji nuėjo į laukiamąjį ir pavogė grynuosius pinigus bei kreditines korteles iš kitų moterų viešnių rankinių.

REKLAMA
REKLAMA

„Ji visą likusį laiką sėdėjo visiškai rami, kalbėdama apie rinkimus, nors visų daiktai jau buvo jos rankinėje,“ – sakė M. Sartainas.

Šerifo departamentas teigia, kad Lavie veikia socialinių tinklų pažinčių platformose ir programėlėse, apsimesdama drauge ar palydove, o jos taikiniai dažniausiai būna vyresni vyrai.

Ji dažnai pastebima vairuojanti juodą „Porsche“ visureigį ir baltą „Mercedes-Benz“ sedaną.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų