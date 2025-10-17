Policija sukelta ant kojų: nuo „OnlyFans“ modelio veiksmų nukentėjo dešimtys žmonių

Tyrėjai ieško kitų galimų aukų, kurios galėjo būti apgautos, skelbė abc7.com.
Apsimeta palydove
Pranešama, kad policija sukelta ant kojų, ieško „OnlyFans“ modelio bei galimų jos aukų.
Los Andželo apygardos šerifo departamentas paskelbė specialų pranešimą, kuriame ieško galimų Advos Lavie aukų.
Šerifo departamento kapitonas Dustinas Karras teigė, kad tyrimas pradėtas beveik prieš dvi savaites, kai viena auka kreipėsi į policiją ir pateikė pareiškimą.
Nuo to laiko, pasak jo, „daugybė aukų jau atsiliepė“.
„Sulaukiame dešimčių skambučių. Mūsų detektyvai gauna daug papildomos informacijos iš nukentėjusiųjų“, – sakė D. Karras.
Vienas iš tų, kurie susidūrė su Lavie, yra podcast’o „Access Vegas“ vedėjas Michaelas Sartainas. Jis pasakojo, kad pažinojo ją kaip Mią, kai ji dalyvavo jo laidoje rinkimų naktį. Įrašo metu Lavie kelioms minutėms buvo dingusi, o vėliau paaiškėjo, kad tuo metu ji nuėjo į laukiamąjį ir pavogė grynuosius pinigus bei kreditines korteles iš kitų moterų viešnių rankinių.
„Ji visą likusį laiką sėdėjo visiškai rami, kalbėdama apie rinkimus, nors visų daiktai jau buvo jos rankinėje,“ – sakė M. Sartainas.
Šerifo departamentas teigia, kad Lavie veikia socialinių tinklų pažinčių platformose ir programėlėse, apsimesdama drauge ar palydove, o jos taikiniai dažniausiai būna vyresni vyrai.
Ji dažnai pastebima vairuojanti juodą „Porsche“ visureigį ir baltą „Mercedes-Benz“ sedaną.
