  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Girtas paspirtuku važiavęs Algimantas sulaukė nemalonumų: man tai „įprasta kasdieninė promilių norma“

2025-10-14 21:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-14 21:00

Algimantui, paspirtuku važiavusiam apgirtus, – nemalonumai. Nepaisant to, vyras, įpūtęs beveik 3 promiles, teigė, kad toks alkoholio vartojimas yra „įprasta kasdieninė promilių norma“.

Elektrinis paspirtukas, policija (tv3.lt koliažas)

Algimantui, paspirtuku važiavusiam apgirtus, – nemalonumai. Nepaisant to, vyras, įpūtęs beveik 3 promiles, teigė, kad toks alkoholio vartojimas yra „įprasta kasdieninė promilių norma".

2025 m. liepos 16 d., apie 20:35 val., Kaune, gatvių sankryžoje, Algimantas vairavo neregistruotą elektrinį paspirtuką, varomą 1450 W elektros varikliu. Dėl variklio galios ir konstrukcinio greičio (45 km/h) ši transporto priemonė prilyginta mopedui.

Vairuotojui alkotesteriu nustatyta 2,76 promilės alkoholio koncentracija, vėliau pakartotinai – 2,87 promilės. Algimantas pripažino, kad tai jam yra „įprasta kasdieninė promilių norma“.

Kaltinamojo pozicija: tvirtino, kad žinojo, ką daro

Teisiamojo posėdžio metu A. Č. visiškai pripažino kaltę. Jis paaiškino, kad tą dieną, būdamas neblaivus, nusprendė pasivažinėti paspirtuku, kurį įsigijo už 1 000 eurų. Vairuotojas pripažino žinojęs, kad neblaiviam vairuoti draudžiama, tačiau „nemanė, kad atsakomybė tokia griežta“.

Kaltinamasis nurodė turintis šeimą ir du nepilnamečius vaikus, esą yra bedarbis, remontuoja butus, o paspirtukas jam buvo reikalingas sunkioms statybinėms medžiagoms gabenti. Jis gailėjosi dėl savo elgesio ir nurodė, kad negalėtų sumokėti baudos, nes turi apie 60 000 eurų skolų antstoliams.

Teismas atliko sutrumpintą įrodymų tyrimą, kadangi kaltinamasis visiškai pripažino savo kaltę.

Pareigūnų patikrinimas patvirtino, kad Algimantas atrodė neblaivus. Pats vairuotojas prisipažino vartojęs alkoholį.

Algimantas teigė alkoholį vartojęs „normos ribose“ ir „nedaug, kad žino, ką daro“.

Vyras prisipažino, kad jau anksčiau buvo atimtos teisės vairuoti, jas vėl atgavęs, o paspirtuko greitis galėtų siekti 90–120 km/h, tačiau šiuo metu veikia „miego režimas“.

Teismo nuosprendis

Teismas konstatavo, kad Algimantas veikė tiesiogine tyčia, suvokė pavojų ir norėjo taip elgtis.

Teismas, atsižvelgdamas į prisipažinimą ir nuoširdų gailėjimąsi, nusprendė skirti 15 parų arešto, o bausmė sumažinta iki 10 parų taikant sutrumpintą proceso tvarką.

Arešto vykdymas atidėtas penkiems mėnesiams, atsižvelgiant į šeimą ir nepilnamečius vaikus. Algimantas įpareigotas dirbti arba registruotis Užimtumo tarnyboje bei neišvykti be leidimo.

Taip pat vyrui draudžiama vairuoti transporto priemones 2 metus, o [aspirtukas buvo konfiskuotas kaip nusikalstamos veikos priemonė.

Kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir specialiosios teisės sustabdymas – panaikintos pradėjus vykdyti bausmę.

Nuosprendis gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos.

