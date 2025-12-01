 
Kalendorius
Gruodžio 1 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Per parą– du nukentėję: sukčiai išviliojo 33 tūkst. eurų

2025-12-01 08:12 / šaltinis: ELTA
2025-12-01 08:12

Sukčiai apgavo du žmones Vilniuje ir Vilniaus rajone bei iš jų išviliojo 33 tūkst. eurų.

Pinigai. Eurai. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Sukčiai apgavo du žmones Vilniuje ir Vilniaus rajone bei iš jų išviliojo 33 tūkst. eurų.

REKLAMA
1

Sekmadienį apie 15 val. į Klaipėdos apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą kreipėsi vyras (gim. 1976 m.), gyventis Vilniaus rajone. Jis pranešė, kad vasarą nukentėjo nuo sukčių.

Nukentėjusiojo teigimu, liepos-rugpjūčio mėnesiais socialiniuose tinkluose su juo susisiekė nepažįstami asmenys, jie bendravo rusų kalba.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įtikinę investuoti į internetinę investavimo platformą, jie apgaulės būdu išviliojo 30 tūkst. 620 eurų. 

REKLAMA
REKLAMA

Gavusi pareiškimą, policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo. 

Sekmadienį į policiją taip pat kreipėsi nuo sukčių nukentėjusi senjorė iš Vilniaus.

Kaip informuoja policija, Vilniaus apskr. VPK gautas moters (gim. 1956 m.) pranešimas. Jame teigiama, kad  lapkričio 24 d. apie 9.30 val. Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino nepažįstami asmenys.

Prisistatę telekomunikacijų įmonės bei banko darbuotojais, apgaule išviliojo 2,4 tūkst. eurų. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Internetas (asociatyvi nuotrauka) EPA-ELTA nuotr.
Žadėjo palikti palikimą, bet išviliojo visus pinigus: sukčiai klaipėdietį apgaudinėjo 2 metus (2)
Sukčiai jau taikosi į antrąją pensijų pakopą (tv3.lt koliažas)
Sukčiai iš gyventojų išviliojo 22 tūkst. eurų (2)
Policija BNS Foto
Sukčiai iš žmonių išviliojo daugiau nei 46 tūkst. eurų (5)
Susirašinėjimas. ELTA / Andrius Ufartas
Lietuvoje siautė sukčiai: išviliojo tūkstančius eurų

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų