Per parą– du nukentėję: sukčiai išviliojo 33 tūkst. eurų

Sekmadienį apie 15 val. į Klaipėdos apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą kreipėsi vyras (gim. 1976 m.), gyventis Vilniaus rajone. Jis pranešė, kad vasarą nukentėjo nuo sukčių.
Nukentėjusiojo teigimu, liepos-rugpjūčio mėnesiais socialiniuose tinkluose su juo susisiekė nepažįstami asmenys, jie bendravo rusų kalba.
Įtikinę investuoti į internetinę investavimo platformą, jie apgaulės būdu išviliojo 30 tūkst. 620 eurų.
Gavusi pareiškimą, policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo.
Sekmadienį į policiją taip pat kreipėsi nuo sukčių nukentėjusi senjorė iš Vilniaus.
Kaip informuoja policija, Vilniaus apskr. VPK gautas moters (gim. 1956 m.) pranešimas. Jame teigiama, kad lapkričio 24 d. apie 9.30 val. Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino nepažįstami asmenys.
Prisistatę telekomunikacijų įmonės bei banko darbuotojais, apgaule išviliojo 2,4 tūkst. eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
