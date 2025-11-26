 
Kalendorius
Lapkričio 26 d., trečiadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Žadėjo palikti palikimą, bet išviliojo visus pinigus: sukčiai klaipėdietį apgaudinėjo 2 metus

2025-11-26 10:48 / šaltinis: ELTA
2025-11-26 10:48

Žadėję palikti palikimą sukčiai dvejus metus apgaudinėjo klaipėdietį ir tokiu būdu iš jo išviliojo apie 10 tūkst. eurų.

Internetas (asociatyvi nuotrauka) EPA-ELTA nuotr.

Žadėję palikti palikimą sukčiai dvejus metus apgaudinėjo klaipėdietį ir tokiu būdu iš jo išviliojo apie 10 tūkst. eurų.

REKLAMA
2

Nukentėjusysis antradienį kreipėsi į policiją.

Klaipėdos miesto policijos komisariato pareigūnams vyras (gim. 1967 m.) pasakojo, kad nuo sukčių nukentėjo laikotarpiu nuo 2023 m. iki šio pirmadienio. 

Vyrui būnant Klaipėdoje, su juo per „Whatsapp“ pokalbių programėlę susisiekė nepažįstami asmenys. Jie jam pažadėjo palikti savo palikimą. Pareikalavę sutvarkyti paveldėjimo dokumentus, apgaulės būdu išviliojo nemažą sumą pinigų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Gavusi šį pareiškimą, policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo. 

Nukentėjusi nuo sukčių pareigūnams pranešė ir vilnietė.

Antradienį 16.28 val. į Vilniaus miesto 2-ąjį policijos komisariatą kreipėsi moteris (gim. 1966 m.).

REKLAMA
REKLAMA

Ji pareiškė, kad tą pačią dieną 11.48 val. Vilniuje, būnant darbe, jai paskambino nepažįstami asmenys, jie bendravo rusų kalba.

REKLAMA

Prisistatę telekomunikacijų įmonės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 12 tūkst. eurų. 

Vilniaus ir Trakų rajonuose fiksuoti dar du galimi sukčiavimo atvejai, kai žmonėms skambinę asmenys prisistatė policininkais.

Anot Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK), antradienį gautas moters (gim. 1972 m.) pranešimas, kad lapkričio 24 d. apie 9.35 val. Vilniaus rajone, būnat darbe, jai paskambino nepažįstami asmenys, kurie, prisistatė telekomunikacijų įmonės, banko darbuotojais bei policijos pareigūnais.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak moters, skambinusieji apgaule išviliojo 3 800 eurų. 

Kaip pranešė Vilniaus policija, antradienį gautas moters (gim. 1957 m.) pranešimas, kad lapkričio 24 d. apie 10.29 val. Trakų rajone, jai būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys.

Moters teigimu, jie prisistatė telekomunikacijų įmonės, banko darbuotojais bei policijos pareigūnais ir apgaule išviliojo 5 000 eurų. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimų.

Vyras prarado pinigus, patikėjęs darbo pasiūlymu

Tauragės AVPK pranešė, kad lapkričio 21 d. Tauragėje gautas vyro (gim. 1982 m.) pranešimas, apie tai, kad internetiniame portale „skelbiu.lt“ rado skelbimą apie juvelyrinių dirbinių gamybą ir už šią paslaugą į nurodytą banko sąskaitą pervedė nurodytą pinigų sumą. 

REKLAMA

Vyras tvirtino patyręs 2 398 eurų nuostolį. 

Šiaulių AVPK duomenimis, nuo sukčių galimai nukentėjo joniškietis (gim. 1996 m.). Anot policijos, vyras nurodė, kad tarp lapkričio 14 ir 18 d. telefono programėlėje gavo pasiūlymą dėl darbo. 

Pareiškėjas tvirtino, kad į nepažįstamų asmenų banko sąskaitas pervedė 3 590 eurų (padaryta ne mažiau 15 pavedimų). 

Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Sukčiai jau taikosi į antrąją pensijų pakopą (tv3.lt koliažas)
Sukčiai iš gyventojų išviliojo 22 tūkst. eurų
Policija BNS Foto
Sukčiai iš žmonių išviliojo daugiau nei 46 tūkst. eurų (5)
Susirašinėjimas. ELTA / Andrius Ufartas
Lietuvoje siautė sukčiai: išviliojo tūkstančius eurų
Kaip apsisaugoti nuo sukčių ir apsaugoti savo duomenis internete? (nuotr. Shutterstock.com)
Sukčių grobis: vilnietė atidavė per 66 tūkst. eurų, klaipėdietė – 65 tūkst. eurų (8)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų