Žadėjo palikti palikimą, bet išviliojo visus pinigus: sukčiai klaipėdietį apgaudinėjo 2 metus

Nukentėjusysis antradienį kreipėsi į policiją.
Klaipėdos miesto policijos komisariato pareigūnams vyras (gim. 1967 m.) pasakojo, kad nuo sukčių nukentėjo laikotarpiu nuo 2023 m. iki šio pirmadienio.
Vyrui būnant Klaipėdoje, su juo per „Whatsapp“ pokalbių programėlę susisiekė nepažįstami asmenys. Jie jam pažadėjo palikti savo palikimą. Pareikalavę sutvarkyti paveldėjimo dokumentus, apgaulės būdu išviliojo nemažą sumą pinigų.
Gavusi šį pareiškimą, policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo.
Nukentėjusi nuo sukčių pareigūnams pranešė ir vilnietė.
Antradienį 16.28 val. į Vilniaus miesto 2-ąjį policijos komisariatą kreipėsi moteris (gim. 1966 m.).
Ji pareiškė, kad tą pačią dieną 11.48 val. Vilniuje, būnant darbe, jai paskambino nepažįstami asmenys, jie bendravo rusų kalba.
Prisistatę telekomunikacijų įmonės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 12 tūkst. eurų.
Vilniaus ir Trakų rajonuose fiksuoti dar du galimi sukčiavimo atvejai, kai žmonėms skambinę asmenys prisistatė policininkais.
Anot Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK), antradienį gautas moters (gim. 1972 m.) pranešimas, kad lapkričio 24 d. apie 9.35 val. Vilniaus rajone, būnat darbe, jai paskambino nepažįstami asmenys, kurie, prisistatė telekomunikacijų įmonės, banko darbuotojais bei policijos pareigūnais.
Pasak moters, skambinusieji apgaule išviliojo 3 800 eurų.
Kaip pranešė Vilniaus policija, antradienį gautas moters (gim. 1957 m.) pranešimas, kad lapkričio 24 d. apie 10.29 val. Trakų rajone, jai būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys.
Moters teigimu, jie prisistatė telekomunikacijų įmonės, banko darbuotojais bei policijos pareigūnais ir apgaule išviliojo 5 000 eurų.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimų.
Vyras prarado pinigus, patikėjęs darbo pasiūlymu
Tauragės AVPK pranešė, kad lapkričio 21 d. Tauragėje gautas vyro (gim. 1982 m.) pranešimas, apie tai, kad internetiniame portale „skelbiu.lt“ rado skelbimą apie juvelyrinių dirbinių gamybą ir už šią paslaugą į nurodytą banko sąskaitą pervedė nurodytą pinigų sumą.
Vyras tvirtino patyręs 2 398 eurų nuostolį.
Šiaulių AVPK duomenimis, nuo sukčių galimai nukentėjo joniškietis (gim. 1996 m.). Anot policijos, vyras nurodė, kad tarp lapkričio 14 ir 18 d. telefono programėlėje gavo pasiūlymą dėl darbo.
Pareiškėjas tvirtino, kad į nepažįstamų asmenų banko sąskaitas pervedė 3 590 eurų (padaryta ne mažiau 15 pavedimų).
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.
