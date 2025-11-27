 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Per dieną – du apgaulės atvejai: gyventojai neteko beveik 30 tūkst. eurų

2025-11-27 07:17 / šaltinis: BNS
2025-11-27 07:17

Telefoniniai sukčiai iš Šiaulių ir Klaipėdos gyventojų išviliojo beveik 30 tūkst. eurų, pranešė Policijos departamentas.

Susirašinėjimas. ELTA / Andrius Ufartas

Telefoniniai sukčiai iš Šiaulių ir Klaipėdos gyventojų išviliojo beveik 30 tūkst. eurų, pranešė Policijos departamentas.

2

Abu nukentėjusieji į pareigūnus kreipėsi trečiadienį.

Į Šiaulių apskrities policiją kreipėsi 1966 metais gimusi moteris. Ji nurodė, kad dieną prieš tai jai būnant namuose, telefonu paskambino nepažįstami asmenys.

Rusiškai kalbėję ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais prisistatę sukčiai iš moters apgaulės būdu išviliojo 15 tūkst. eurų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tą pačią dieną gautas pranešimas ir Klaipėdoje. Į pareigūnus kreipėsi 1946 metais gimęs vyras.

Pasak pareiškėjo, lapkričio 17 dieną jam paskambino rusiškai kalbėję asmenys, kurie prisistatę banko darbuotojais ir policijos pareigūnais, pasisavino 14 tūkst. 955 eurus.

Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.

Patiko straipsnis?

