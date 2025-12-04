 
Gruodžio 4 d., ketvirtadienis
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Per avariją Vilniuje susidūrė policijos automobilis ir „Audi“

2025-12-04 15:36 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-04 15:36

Ketvirtadienio popietę, prieš 15 val., Laisvės pr. ir Rygos gatvių sankryžoje, įvyko avarija. Susidūrė į iškvietimą reagavęs policijos automobilis ir moters vairuojamas „Audi“.

Pirminiais duomenimis, policijos pareigūnai skubėjo į iškvietimą, nes suveikė aliarmas Vilniaus miesto apylinkės teisme.

Minėtoje sankryžoje neišvengta susidūrimo su kitu automobiliu. Į įvykio vietą buvo iškviesti gelbėtojai, bet vaduoti žmonių neprireikė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Policijos avarija Vilniuje
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Policijos avarija Vilniuje

„Audi“ vairuotoja apžiūrėta vietoje, jos vežti į ligoninę neprireikė. Šiuo metu šioje vietoje yra apsunkintas eismas.

Paaiškėjo, kad aliarmo signalas teisme galimai suveikė dėl techninės klaidos.

