Per avariją Vilniuje susidūrė policijos automobilis ir „Audi“

Pirminiais duomenimis, policijos pareigūnai skubėjo į iškvietimą, nes suveikė aliarmas Vilniaus miesto apylinkės teisme.
Minėtoje sankryžoje neišvengta susidūrimo su kitu automobiliu. Į įvykio vietą buvo iškviesti gelbėtojai, bet vaduoti žmonių neprireikė.
„Audi“ vairuotoja apžiūrėta vietoje, jos vežti į ligoninę neprireikė. Šiuo metu šioje vietoje yra apsunkintas eismas.
Paaiškėjo, kad aliarmo signalas teisme galimai suveikė dėl techninės klaidos.
