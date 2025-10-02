Paulauskas: policijos poreikiai dėl vakarietiškos ginkluotės nėra patenkinti

„Kas liečia aprūpinimą policijos pareigūnų kariniu standartu, apmokymu naudoti tam tikra ginkluote, tai tikrai šiandien mes dar stringame ir turime, kur tobulėti“, – LRT radijui ketvirtadienį sakė A. Paulauskas.
Policijos generalinis komisaras, kalbėdamas pareigūnų ginkluotę, tvirtino, kad trūksta ir senų rusiškų automatų „Kalašnikov“, nes didžioji jų dalis, buvo perduota Ukrainai kaip parama.
Anot A. Paulausko, atsižvelgiant į šią situaciją, policija jau kreipėsi į valdžios institucijas dėl modernios ginkluotės įsigijimo, tačiau kol kas teigiamo atsakymo nesulaukė.
„Poreikiai nuo 2023 metų pradžios jau buvo pateikti dėl karinio standarto, tai yra įsigyti modernią vakarietišką ginkluotę, kurią galėtų naudoti policijos pareigūnai. Deja, šiandien kol kas jie (poreikiai – ELTA) nebuvo patenkinti“, – aiškino policijos generalinis komisaras.
Lietuvoje pastaraisiais metais priimti sprendimai stiprinti ne tik kariuomenės, bet ir statutinių pareigūnų ginkluotę. Pernai buvo baigtas pasieniečių aprūpinimas NATO standartus atitinkančia ginkluote.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!