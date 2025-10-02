Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Paulauskas: policijos poreikiai dėl vakarietiškos ginkluotės nėra patenkinti

2025-10-02 10:45 / šaltinis: ELTA
2025-10-02 10:45

Policijos generalinis komisaratas Arūnas Paulauskas teigia, kad šiuo metu pareigūnų aprūpinimas moderniais vakarietiškais ginklais yra nepakankamas.

Policija. ELTA / Andrius Ufartas

Policijos generalinis komisaratas Arūnas Paulauskas teigia, kad šiuo metu pareigūnų aprūpinimas moderniais vakarietiškais ginklais yra nepakankamas.

„Kas liečia aprūpinimą policijos pareigūnų kariniu standartu, apmokymu naudoti tam tikra ginkluote, tai tikrai šiandien mes dar stringame ir turime, kur tobulėti“, – LRT radijui ketvirtadienį sakė A. Paulauskas.

Policijos generalinis komisaras, kalbėdamas pareigūnų ginkluotę, tvirtino, kad trūksta ir senų rusiškų automatų „Kalašnikov“, nes didžioji jų dalis, buvo perduota Ukrainai kaip parama.

Anot A. Paulausko, atsižvelgiant į šią situaciją, policija jau kreipėsi į valdžios institucijas dėl modernios ginkluotės įsigijimo, tačiau kol kas teigiamo atsakymo nesulaukė.

„Poreikiai nuo 2023 metų pradžios jau buvo pateikti dėl karinio standarto, tai yra įsigyti modernią vakarietišką ginkluotę, kurią galėtų naudoti policijos pareigūnai. Deja, šiandien kol kas jie (poreikiai – ELTA) nebuvo patenkinti“, – aiškino policijos generalinis komisaras.

Lietuvoje pastaraisiais metais priimti sprendimai stiprinti ne tik kariuomenės, bet ir statutinių pareigūnų ginkluotę. Pernai buvo baigtas pasieniečių aprūpinimas NATO standartus atitinkančia ginkluote. 

