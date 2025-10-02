Paulauskas: nuo 2018 m. policija sumažėjo 1 tūkst. pareigūnų, šiuo metu jų trūksta apie 1,5 tūkst.

„Mes deklaruojame, kad policijai trūksta apie 1 500 žmonių. Paprastas faktas – nuo 2018 metų policija susitraukė vienu tūkstančiu pareigūnų: nuo 8 200 iki 7 200 pareigūnų, kurie yra rikiuotėje.
Manau, tai yra gąsdinantys skaičiai, nes tikrai visa eilė paslaugų, kurias teikiame visuomenei, pradeda strigti, prastėja jų kokybė, prastėja reagavimas į įvykius, mažėja gatvėse patruliuojančių pareigūnų, nes jų fiziškai trūksta“, – ketvirtadienį LRT radijui kalbėjo policijos vadovas.
Anot jo, policijos pareigūnų skaičiaus mažėjimą lemia kelios priežastys. Visų pirma, pasak A. Paulausko, į tarnybą nepavyksta pritraukti naujų darbuotojų.
„Mums nepavyksta prisitraukti naujų pareigūnų, kurie papildytų mūsų gretas. Tam yra keletas priežasčių – mes neturime Policijos akademijos, mes negalime pasiūlyti konkurencingo atlyginimo“, – komentavo policijos generalinis komisaras.
Taip pat, kaip pasakojo A. Paulauskas, susiduriama su iššūkiu, siekiant išlaikyti darbe patyrusius pareigūnus. Šie, anot policijos generalinio komisaro, neretai išeina iš tarnybos vis anksčiau, siekdami susirasti kitą, patrauklesnį darbą.
„Nauja tendencija – policijos pareigūnai, net nesulaukę pensinio amžiaus, palieka tarnybą, būdami 40-ties ir dar jaunesni tik tam, kad dar galėtų įsikabinti į darbo rinką ir galėtų dirbti, nes jie supranta, kad, jei visą savo brandų gyvenimą atiduos policijai ir išeis į pensiją, būdami virš 50-ties, tikrai jiems gali būti sudėtinga darbo rinkoje susirasti darbus“, – kalbėjo A. Paulauskas.
Policijos vadovas svarstė, kad pareigūnų trūkumo problemą bent iš dalies galėtų išspręsti Seimui pateiktos Vidaus tarnybos statuto pataisos. Šiame teisės akto pakeitimo projekte tarp kitų pasiūlymų yra ir iniciatyva mokėti pareigūnams mokėti priemokas už policijos ištarnautą tam tikrą laiką, tai yra 25-erius metus.
