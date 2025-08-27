Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Patarėjas: prezidentas remia ir pasitiki krašto apsaugos ministre

2025-08-27 12:15 / šaltinis: BNS
2025-08-27 12:15

Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį išreiškė paramą Dovilei Šakalienei toliau eiti krašto apsaugos ministrės pareigas.

Dovilė Šakalienė / nuotr. ELTA (nuotr. Dainiaus Labučio)

Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį išreiškė paramą Dovilei Šakalienei toliau eiti krašto apsaugos ministrės pareigas.

5

„Jokių didesnių priekaištų prezidentas ministrei neišsakė (...). Prezidentas remia ir pasitiki, linki sėkmės ypač šiais sudėtingais laikais“, – po valstybės vadovo ir D. Šakalienės susitikimo Prezidentūroje žurnalistams sakė prezidento vyriausiasis patarėjo nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

BNS rašė, kad naujoji Vyriausybė formuojama atsistatydinus socialdemokratui Gintautui Paluckui.

Antradienį Seimas pritarė I. Ruginienės skyrimui į ministro pirmininko pareigas.

Kartu pasikeitė ir valdančiosios daugumos sudėtis. Naują koaliciją sudarė socialdemokratų, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos, ji turės 82 balsus Seime.

