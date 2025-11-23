Pareigūnų geros širdies įrodymas: gelbėjo kelyje besiblaškantį, mamą pametusį stirniuką

Visą šią situaciją pamatykite laidos „Farai“ reportaže.
Blaškėsi po kelią ieškodamas mamos
Paros metas buvo tamsus, tad magistraliniame kelyje netoli Ukmergės besiblaškantis laukinis gyvūnas – didėlė grėsmė eismo dalyviams. Pareigūnai skubėjo į pranešėjo nurodytą vietą, kad užkirstų kelią galimai nelaimei.
„Va, mažius“, – pastebėjęs gyvūną džiaugėsi policininkas.
Šalikelėje pastebėtas stirniukas blaškėsi ir bet kurią akimirką galėjo iššokti į važiuojamąją kelio dalį.
Sekamas pareigūnų gyvūnas priartėjo prie keliuko, sukančio į mišką, bet nepataikė pro vartus ir nuskuodė toliau palei kelią einančiu grioviu.
Pareigūnai važiuodami ramiai iš paskos palydėjo gyvūną iki saugios kelio vietos, kur buvo praėjimas į mišką.
„Strikt, strikt... Sukis, sukis“, – stirniuko pasukti į mišką mintyse prašė policijos pareigūnai.
Netrukus iš miško išbėgo suaugusi stirna. Stirniuko mama mažylį visą laiką sekė kita puse tvoros ir tik gavusi progą iššoko.
„Viskas laimingai, net gera pasidarė“, – padėjusi gyvūnui pasiekti saugią vietą džiaugėsi policininkė.
