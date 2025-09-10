Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Paluckas teigiamai vertina naująją koaliciją: Vyriausybės formavimo procesas vyksta sklandžiai

2025-09-10 17:06 / šaltinis: ELTA
2025-09-10 17:06

Iš premjero pareigų atsistatydinęs socialdemokratas Gintautas Paluckas teigiamai vertina naująją koaliciją su „Nemuno aušra“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija. Tuo metu kalbėdamas apie į valdančiąją daugumą nepakviestus demokratus, politikas tikino, kad toks buvo Sauliaus Skvernelio vedamos partijos pasirinkimas.

Seimo plenariniame posėdyje balsavimas dėl premjerės kandidatūros (nuotr. Roberto Riabovo)

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Neturiu jokių komentarų, (Vyriausybės formavimo – ELTA) procesas vyksta sklandžiai. Puikūs partneriai“, – Eltai teigė G. Paluckas.

„Jų (demokratų – ELTA) pasirinkimas. Čia jų apsisprendimas. Yra nauja koalicija, nėra prasmės vertinti. Nauja koalicija dirba sklandžiai, formuojama valdžia. Viskas vyksta taip, kaip suplanuota“, – akcentavo jis.

Tuo metu paklaustas, ar pats ketina tęsti darbą Seime, G. Paluckas kartojo – jei apsispręstų atsisakyti Seimo nario mandato, apie tai praneštų.

„Aš dirbu. Atėjau į darbą. Jeigu neateisiu į darbą – informuosiu apie tai prieš dvi savaites, kaip tai numato Darbo kodeksas“, – dėstė socialdemokratas.

Kaip skelbta, antradienį prezidentas patvirtino 12 naujosios Vyriausybės narių. Tarp jų nebuvo „Nemuno aušros“ pasiūlytų kandidatūrų į Aplinkos ir Energetikos ministerijų vadovų postus. Į šias pareigas „aušriečiai“ siūlo Povilą Poderskį ir Mindaugą Jablonskį.

Pastaruoju metu viešojoje erdvėje pasirodo nemažai kritikos dėl paskirtosios premjerės Ingos Ruginienės Vyriausybės sudarymo proceso. Klausimų kėlė ne tik kandidatų pasirinkimas, bet ir ministerijų pasiskirstymas tarp koalicijos partnerių.

Rugpjūčio pabaigoje socialdemokratai pasirašė koalicijos sutartį su „Nemuno aušra“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija. 

