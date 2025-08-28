Inga Ruginienė – apie naujuosius namus ir kodėl turėjo išsikraustyti iš senųjų

I. Ruginienė pasakoja radusi ir šiltnamį su G. Palucko pomidorais ir jau pati svarsto pradėti ūkininkauti didžiuliame žemės sklype aplink rezidenciją. Na, o augintinių, kitaip nei G. Paluckas, I. Ruginienė į Turniškes vežtis neplanuoja – palieka namuose akvariumą su žuvytėmis ir šveicarų aviganę, vardu Bestija, kad paguostų vieną liekantį uošvį.
12-metė baltoji šveicarų aviganė Bestija vaikštinėja Grigiškėse po kiemą namų, kuriuose iki šiol su šeima gyveno naujoji premjerė I. Ruginienė. Tačiau šiąnakt viskas pasikeitė – vos prezidentui paskyrus I. Ruginienę Ministre Pirmininke, ji jau nakvojo Turniškėse premjero rezidencijoje.
„Reikia galvoti ir apie darbuotojus, kurie dirba dabar su manimi ir supa mane – jiems irgi turėtų būti normalios sąlygos pareigas atlikti“, – aiškino paskirtoji Ministrė Pirmininkė.
I. Ruginienė į Turniškes išsikrausto su visa šeima – su studente dukra, moksleiviu sūnumi ir vyru.
„Galėjau rinktis ir toliau gyventi namuose, bet tai valstybei kainuotų ir pastarąsias savaites gyvenau išskirtinį gyvenimą, kai labai didelis dėmesys buvo tiek mano namui, tiek šeimai – turiu rūpintis ir savo šeimos ramybe“, – komentavo I. Ruginienė.
Ligšioliniuose I. Ruginienės namuose Grigiškėse lieka tik vyro Vismanto tėvas Steponas su augintine Bestija ir džiaugiasi, kad namuose liks bent su ja.
„Ne vienas, į mišką nuvažiuoju. Žinoma, kai visi buvo, tai buvo įdomiau, linksmiau, o dabar parvažiavome – namas tuščias ir viskas. [Šuo – tv3.lt] mėgsta visus žmones, giminių yra, kas ateina, kaimynus pasitinka, visus palydi, nieko nėra nuskriaudusi, o įkasti ar išgąsdinti – ne“, – komentavo I.Ruginienės šešuras Steponas.
I. Ruginienės pirmtakas G. Paluckas Turniškėse gyveno kartu ne tik su šeimos nariais, bet ir augintiniais – triušiu ir šunimi, kuriam rezidenciją supančiame sklype buvo pakankamai erdvės šėlionėms. Tačiau naujoji premjerė į Turniškes neplanuoja išsivežti nei akvariumo su žuvytėmis, nei šuns.
„Taip, turiu šunį, jis liks mano namuose, nes tikrai juose turės kažkas gyventi, paliekame gyvus namus, nes norėsime retkarčiais užsukti, pabūti savo nuosavuose namuose. Žuvytės dar yra, akvariumas, gerai, kad automatinė sistema, tik kartais reikės atvažiuoti išplauti akvariumą“, – tikino I. Ruginienė.
Ruginienė atskleidė, kodėl turėjo išsikraustyti iš senųjų namų
Kad išsikrausto iš namų, kuriuose praleido daugybę metų, naujoji premjerė jaudulio nerodo ir kaimynams, anot jos, nuo to bus tik geriau.
„Noriu, kaip buvo visada – ramu, tvarkinga“, – tvirtino I. Ruginienės kaimynė Valentina.
„Kadangi lankote mano namus, tai ir turėjome priimti sprendimą persikelti kitur. Tas dėmesys ir kaimynams, kurie niekada gyvenime nematė tokio dėmesio, tikrai sukelia stresą“, – teigė paskirtoji Ministrė Pirmininkė.
Premjero rezidencija – tai daugiau kaip 600 kvadratinių metrų ploto šis dviaukštis namas, stovintis aptvertame ir akylai vadovybės apsaugos tarnybos saugomame kvartale Turniškių rajone Vilniaus pakraštyje. Nuo šiol šiame name, esančiame šalia prezidento Valdo Adamkaus rezidencijos, vėl atgis šeimos gyvenimui būdingas šurmulys.
Šioje Ministro Pirmininko rezidencijoje Turniškėse šeimininkai keičiasi dažniau nei kas pusmetį. G. Paluckas su šeima išbuvo 4 mėnesius ir dabar jau atsikrausto I. Ruginienė.
„Man yra per didelis [namas – tv3.lt] – ir mano namai atrodė per dideli. Pirmas įspūdis toks, kad tai ne mano namai, bet tikiuosi, aš ir mano šeima galėsime užpildyti savo aura šiuos namus“, – atviravo I. Ruginienė.
Šioje rezidencijoje prieš įsikuriant G. Paluckui, Vyriausybės kanceliarija už 130 tūkstančių eurų atliko remontą, įrengė kambarius vaikams, o šeimininkaujant G. Paluckui, darbininkai pakeitė ir buvusią tinklinę tvorą – tvirtesne ir nebepermatoma.
„Jokių priekaištų neturiu, viskuo pasirūpinta, namas geros būklės, visko, ko reikia, yra“, – tikino paskirtoji Ministrė Pirmininkė.
Atvykusi į premjero rezidenciją, I. Ruginienė aptiko ir šalia gyvenamojo namo esantį šiltnamį su pomidorais. Prieš apsigyvendamas Turniškėse G. Paluckas neslėpė, kad planuoja jame auginti pomidorus.
„Šiltnamis pastatytas, pomidorų veislės renkamos, tuoj praeis pavasarinės šalnos – ir bus“, – prieš 4 mėnesius sakė buvęs Ministras Pirmininkas.
„Liko pomidorai, tiesą sakant. Yra likęs nuo praeito premjero šiltnamis, gal ir aš ūkininkausiu, kokius pomidorus sodinsiu“, – šmaikštavo I. Ruginienė.
Šiame premjerų gyvenimui ir svečių priėmimui pritaikytame name yra ne tik 4 miegamieji kambariai, bet ir erdvi svetainė, didžiulis rūsys, o aplink namą – daugiau nei 70 arų aptvertas sklypas, kuriame auga obelys ir serbentų krūmai.
