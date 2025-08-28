Kalendorius
Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
9
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Inga Ruginienė – apie naujuosius namus ir kodėl turėjo išsikraustyti iš senųjų

2025-08-28 14:22 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-28 14:22

Vos paskirta naująja Ministre Pirmininke, Inga Ruginienė su vyru ir vaikais jau nakvojo Turniškėse ištaigingoje premjerų rezidencijoje. Jai naujieji namai tinka, juolab kad jos pirmtakui Gintautui Paluckui Vyriausybės kanceliarija jau spėjo pastatą paremontuoti.

Vos paskirta naująja Ministre Pirmininke, Inga Ruginienė su vyru ir vaikais jau nakvojo Turniškėse ištaigingoje premjerų rezidencijoje. Jai naujieji namai tinka, juolab kad jos pirmtakui Gintautui Paluckui Vyriausybės kanceliarija jau spėjo pastatą paremontuoti.

REKLAMA
9

I. Ruginienė pasakoja radusi ir šiltnamį su G. Palucko pomidorais ir jau pati svarsto pradėti ūkininkauti didžiuliame žemės sklype aplink rezidenciją. Na, o augintinių, kitaip nei G. Paluckas, I. Ruginienė į Turniškes vežtis neplanuoja – palieka namuose akvariumą su žuvytėmis ir šveicarų aviganę, vardu Bestija, kad paguostų vieną liekantį uošvį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

12-metė baltoji šveicarų aviganė Bestija vaikštinėja Grigiškėse po kiemą namų, kuriuose iki šiol su šeima gyveno naujoji premjerė I. Ruginienė. Tačiau šiąnakt viskas pasikeitė – vos prezidentui paskyrus I. Ruginienę Ministre Pirmininke, ji jau nakvojo Turniškėse premjero rezidencijoje.

REKLAMA
REKLAMA

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.

Įvažiavimas į Turniškių rezidencijas
(15 nuotr.)
(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Įvažiavimas į Turniškių rezidencijas

„Reikia galvoti ir apie darbuotojus, kurie dirba dabar su manimi ir supa mane – jiems irgi turėtų būti normalios sąlygos pareigas atlikti“, – aiškino paskirtoji Ministrė Pirmininkė.

REKLAMA

I. Ruginienė į Turniškes išsikrausto su visa šeima – su studente dukra, moksleiviu sūnumi ir vyru.

„Galėjau rinktis ir toliau gyventi namuose, bet tai valstybei kainuotų ir pastarąsias savaites gyvenau išskirtinį gyvenimą, kai labai didelis dėmesys buvo tiek mano namui, tiek šeimai – turiu rūpintis ir savo šeimos ramybe“, – komentavo I. Ruginienė.

REKLAMA
REKLAMA

Ligšioliniuose I. Ruginienės namuose Grigiškėse lieka tik vyro Vismanto tėvas Steponas su augintine Bestija ir džiaugiasi, kad namuose liks bent su ja.

„Ne vienas, į mišką nuvažiuoju. Žinoma, kai visi buvo, tai buvo įdomiau, linksmiau, o dabar parvažiavome – namas tuščias ir viskas. [Šuo – tv3.lt] mėgsta visus žmones, giminių yra, kas ateina, kaimynus pasitinka, visus palydi, nieko nėra nuskriaudusi, o įkasti ar išgąsdinti – ne“, – komentavo I.Ruginienės šešuras Steponas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

I. Ruginienės pirmtakas G. Paluckas Turniškėse gyveno kartu ne tik su šeimos nariais, bet ir augintiniais – triušiu ir šunimi, kuriam rezidenciją supančiame sklype buvo pakankamai erdvės šėlionėms. Tačiau naujoji premjerė į Turniškes neplanuoja išsivežti nei akvariumo su žuvytėmis, nei šuns.

„Taip, turiu šunį, jis liks mano namuose, nes tikrai juose turės kažkas gyventi, paliekame gyvus namus, nes norėsime retkarčiais užsukti, pabūti savo nuosavuose namuose. Žuvytės dar yra, akvariumas, gerai, kad automatinė sistema, tik kartais reikės atvažiuoti išplauti akvariumą“, – tikino I. Ruginienė.

REKLAMA

Ruginienė atskleidė, kodėl turėjo išsikraustyti iš senųjų namų

Kad išsikrausto iš namų, kuriuose praleido daugybę metų, naujoji premjerė jaudulio nerodo ir kaimynams, anot jos, nuo to bus tik geriau.

„Noriu, kaip buvo visada – ramu, tvarkinga“, –  tvirtino I. Ruginienės kaimynė Valentina.

„Kadangi lankote mano namus, tai ir turėjome priimti sprendimą persikelti kitur. Tas dėmesys ir kaimynams, kurie niekada gyvenime nematė tokio dėmesio, tikrai sukelia stresą“, – teigė paskirtoji Ministrė Pirmininkė.

REKLAMA

Premjero rezidencija – tai daugiau kaip 600 kvadratinių metrų ploto šis dviaukštis namas, stovintis aptvertame ir akylai vadovybės apsaugos tarnybos saugomame kvartale Turniškių rajone Vilniaus pakraštyje. Nuo šiol šiame name, esančiame šalia prezidento Valdo Adamkaus rezidencijos, vėl atgis šeimos gyvenimui būdingas šurmulys.

Šioje Ministro Pirmininko rezidencijoje Turniškėse šeimininkai keičiasi dažniau nei kas pusmetį. G. Paluckas su šeima išbuvo 4 mėnesius ir dabar jau atsikrausto I. Ruginienė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Man yra per didelis [namas – tv3.lt] – ir mano namai atrodė per dideli. Pirmas įspūdis toks, kad tai ne mano namai, bet tikiuosi, aš ir mano šeima galėsime užpildyti savo aura šiuos namus“, – atviravo I. Ruginienė.

Šioje rezidencijoje prieš įsikuriant G. Paluckui, Vyriausybės kanceliarija už 130 tūkstančių eurų atliko remontą, įrengė kambarius vaikams, o šeimininkaujant G. Paluckui, darbininkai pakeitė ir buvusią tinklinę tvorą – tvirtesne ir nebepermatoma.

REKLAMA

„Jokių priekaištų neturiu, viskuo pasirūpinta, namas geros būklės, visko, ko reikia, yra“, – tikino paskirtoji Ministrė Pirmininkė.

Atvykusi į premjero rezidenciją, I. Ruginienė aptiko ir šalia gyvenamojo namo esantį šiltnamį su pomidorais. Prieš apsigyvendamas Turniškėse G. Paluckas neslėpė, kad planuoja jame auginti pomidorus. 

REKLAMA

„Šiltnamis pastatytas, pomidorų veislės renkamos, tuoj praeis pavasarinės šalnos – ir bus“, – prieš 4 mėnesius sakė buvęs Ministras Pirmininkas.

„Liko pomidorai, tiesą sakant. Yra likęs nuo praeito premjero šiltnamis, gal ir aš ūkininkausiu, kokius pomidorus sodinsiu“, – šmaikštavo I. Ruginienė.

Šiame premjerų gyvenimui ir svečių priėmimui pritaikytame name yra ne tik 4 miegamieji kambariai, bet ir erdvi svetainė, didžiulis rūsys, o aplink namą – daugiau nei 70 arų aptvertas sklypas, kuriame auga obelys ir serbentų krūmai.

Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.   

Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia:

Rugpjūčio 28 d. TV3 Žinios. Trumpas užsimena apie sankcijas ne tik Rusijai, bet ir Ukrainai
Rugpjūčio 27 d. TV3 Žinios. Aiškėja, kurie ministrai iš seniosios Vyriausybės liks darbe: likę – nežinioje
Rugpjūčio 27 d. TV3 Žinios. Ruginienė – apie naujuosius namus ir kodėl turėjo išsikraustyti iš senųjų: „Turiu rūpintis ir savo šeimos ramybe“
Rugpjūčio 27 d. TV3 Žinios. Po Lietuvos rinktinės „Eurobasket“ rungtynių starto: sirgalių prognozės ir Kurtinaičio bei Valančiūno išvados
Rugpjūčio 27 d. TV3 Žinios. Garsiausiai pasaulyje Gineso rekordų knygai – 70 metų: parodė unikaliausius rekordus
Rugpjūčio 27 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su ekonomistu Nerijumi Mačiuliu
Rugpjūčio 27 d. TV3 Žinios. Grybautojos akistata miške su meška baigėsi taip: „Buvo du variantai – arba širdis sustos, arba meška sudraskys“
Rugpjūčio 27 d. TV3 Žinios. Jau greitai lėktuvai iš Kauno kursuos nauja kryptimi: „Skrydis atveria net 40 krypčių“
Rugpjūčio 27 d. TV3 Žinios. Norintiems atsiimti pinigus iš II pensijų kaupimo pakopos – specialistų įspėjimas: siautės ir sukčiai
Rugpjūčio 27 d. TV3 Žinios. Donaldas Trumpas tęsia pokalbius su Maskva, į Estiją įskrido rusų dronas
Rugpjūčio 27 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politikos apžvalgininku Vytautu Bruveriu
Rugpjūčio 26 d. TV3 Žinios. Sukčiai iš vyro išviliojo beveik ketvirtį milijono: štai kur sulaukė pasiūlymo investuoti
Rugpjūčio 26 d. TV3 Žinios. Proteste prieš koaliciją apsilankę žmonės – apie Seimo narį: „Jis yra perėjūnas – ne tik melagis ir manipuliatorius“
Rugpjūčio 26 d. TV3 Žinios. Kurtinaitis – apie Lietuvos krepšinio rinktinės tikslus „Eurobasket“ rungtynėse: „Neatėjau praleisti laiko“
Rugpjūčio 26 d. TV3 Žinios. Nuo Seimo nario priekabiavimų kentėjęs vyras pasiryžo papasakoti viską, kaip buvo: „Buvom turnyre“
Rugpjūčio 26 d. TV3 Žinios. Šiame muziejuje pamatykite, kaip atrodė prieš milijonus metų gyvenę žmonės: dėl didelio populiarumo prailgino darbo valandas
Rugpjūčio 26 d. TV3 Žinios. Dano Palucko advokatas prabilo apie sulaikymo aplinkybes: pasakė, kaip jaučiasi
Rugpjūčio 26 d. TV3 Žinios. Pamatykite: audra užkirto kelią tūkstančiams žmonių – tenka laukti įvažiavimo į festivalį apie 16 valandų
Rugpjūčio 26 d. TV3 Žinios. Sankryžoje susidūrė policijos autobusiukas ir automobilis: moteriai prireikė medikų pagalbos
Rugpjūčio 26 d. TV3 Žinios. Lapkritį – svarbus pokytis perkantiems receptinius vaistus: sumažins eiles pas šeimos gydytojus?
Rugpjūčio 26 d. TV3 Žinios. „Brangstančios aliejaus kainos šokiruoja ekonomistus: tai neatrodo logiška“
Rugpjūčio 26 d. TV3 Žinios. Aiškėja Kaišiadoriuose naujagimę palikusios moters likimas: atvejis – išties beprecedentis
Rugpjūčio 26 d. TV3 Žinios. Paaiškino, kodėl atliekų įmonėse vis vyksta gaisrai: socialdemokratas įžvelgia šios įmonės atsakomybę
Rugpjūčio 26 d. TV3 Žinios. Ministras pasidalijo vaizdo įrašu, kaip viršijo greitį beveik 100 km/h: atskleidė baudos dydį
Rugpjūčio 26 d. TV3 Žinios. Šiaulių policiją šokdina kaimynus terorizuojanti moteris: jaunos šeimos gyvenimą pavertė nesibaigiančiu košmaru
Rugpjūčio 25 d. TV3 Žinios. Aiškėja, kokios ministerijos priklausys naujajai koalicijai: laimingi ne visi
Rugpjūčio 25 d. TV3 Žinios. Pareigūnai atmeta nužudymo versiją dėl Danės upėje rasto skenduolio
Rugpjūčio 25 d. TV3 Žinios. Vilnietis Kęstutis įbaugintas triukšmą keliančio kaimyno: „Daužo sienas, tai tęsiasi jau penkiolika metų.“
Rugpjūčio 25 d. TV3 Žinios. Persigalvojęs Skvernelis atmeta Ruginienės kandidatūrą į premjerus: „Širinskienės nuodėgulis“
Rugpjūčio 25 d. TV3 Žinios. JAV viceprezidentas J. D. Vance pareiškė, neva Maskva padarė reikšmingų nuolaidų dėl Ukrainos
Rugpjūčio 25 d. TV3 Žinios. Skambina pavojaus varpais: mokslo metai čia pat, o trūksta virš 500 mokytojų
Rugpjūčio 25 d. TV3 Žinios. Ištisas paras audringame vandenyne praleidęs Mockaus „Kuršis“ grįžo namo: stebuklas, kad jis dar vientisas
Rugpjūčio 25 d. TV3 Žinios. Ornitologas apie neįprastą zylių elgesį: „Dar niekada taip nebuvo“
Rugpjūčio 25 d. TV3 Žinios. Savivaldybės nepasiruošusios dienai X: „Eisim kariaut, o ką darysi“
Rugpjūčio 25 d. TV3 Žinios. Stasio Ušinsko metinėms paminėti įvyko išskirtinis pleneras: pamatykite – skulptoriai naudojo dolomito luitus
Rugpjūčio 25 d. TV3 Žinios. Įspūdingas kontrabandininkų fabrikas Kauno mieste – su pabėgimo tuneliu ir GPS trikdymo sistemomis
Rugpjūčio 25 d. TV3 Žinios. Vienas labiausiai saugomų objektų Lietuvoje atvėrė vartus: pamatykite elektrinėje išskirtinę transformaciją
Rugpjūčio 25 d. TV3 Žinios. Šioje vietoje žmonės graibstyte graibsto riešutus: „Žiauriai geras ir sultingas – gyvenk ir žvenk“
Rugpjūčio 25 d. TV3 Žinios. Šis augalas – aukso gysla organizmui: nepraeikite pro šalį
Rugpjūčio 25 d. TV3 Žinios. Pareigūnai sulaikė pedofilą, išnaudojusį beveik 200 vaikų: paaiškėjo, kur internete surasdavo aukas
Rugpjūčio 25 d. TV3 Žinios. Nedarykite šių klaidų sportuodami savarankiškai: medikai išvardijo galimas traumas
Rugpjūčio 25 d. TV3 Žinios. Naujoje valdančioje koalicijoje – apsistumdymai dėl akcizų svaigalams, kelių ir vaiko vaiko pinigų
Rugpjūčio 25 d. TV3 Žinios. Specialistai įvertino nelegaliai laikyto pitono būklę: trūko šviesos ir vandens
Rugpjūčio 24 d. TV3 Žinios. Volodymyras Zelenskis: kuriame stiprią ir galingą Ukrainą, kuri galės gyventi saugiai ir taikiai
Rugpjūčio 24 d. TV3 Žinios. Vilniuje apsivertė automobilis, vairuotojas išvežtas į ligoninę: aiškinamasi dėl vyro girtumo
Rugpjūčio 24 d. TV3 Žinios. Prie Gariūnų degė vilkikas su pavojingu kroviniu, gyventojai perspėjami dėl oro taršos
Rugpjūčio 23 d. TV3 Žinios. Zelenskis: Ukraina neatiduos savo žemių okupantams
Rugpjūčio 23 d. TV3 Žinios. Teisėsauga demaskavo Kauno įmonę, galimai bendradarbiavusią su Rusija
Rugpjūčio 22 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su socialinių mokslų daktaru Šarūnu Liekiu
Rugpjūčio 22 d. TV3 Žinios. Trečia koalicijos dėlionės diena: Tomaszewskis pakomentavo, ką kalbėjo už uždarų durų
Rugpjūčio 22 d. TV3 Žinios. Musmirių laikymas namuose gali grėsti kalėjimu
Rugpjūčio 22 d. TV3 Žinios. „Zapad“ pratyboms artėjant – Kasčiūno nerimas dėl galimo apsijuokimo ir kariuomenės vado gyventojų raminimas
Rugpjūčio 22 d. TV3 Žinios. Panevėžio piktžaizdė – pačiame centre sąvartynu ant ratų paverstas automobilis
Rugpjūčio 22 d. TV3 Žinios. Donaldas Trumpas prabilo apie agresorės puolimą ir žadėjo, kad laukia „įdomūs laikai"
Rugpjūčio 22 d. TV3 Žinios. Lietuvos nacionalinio muziejaus parodoje – pikantiški eksponatai: „Moteris gali jaustis labai pagerbta“
Rugpjūčio 22 d. TV3 Žinios. Lietuvos turgavietėse – drastiškas daržovių brangimas: kai kurių kilo net 50 procentų
Rugpjūčio 22 d. TV3 Žinios. Pasikeitusi tvarka lėktuvuose pradžiugino lietuvius: „Visada galvoji, kiek čia to kremo liko“
Rugpjūčio 22 d. TV3 Žinios. Adomas Vyšniauskas su BMW sukėlė avariją
Rugpjūčio 22 d. TV3 Žinios. Avarija kelyje „Via Baltica“
Rugpjūčio 22 d. TV3 Žinios. Latvija pradėjo kovą su nelegaliais migrantais ir įspėja: „Duodame vieną mėnesį dingti“
Rugpjūčio 22 d. TV3 Žinios. Naujovė Klaipėdoje: nuo šiol atsikratyti panaudotu aliejum bus kaip niekad lengva
Rugpjūčio 21 d. TV3 Žinios. Gitanas Nausėda Seimui pateikė Ingos Ruginienės kandidatūrą
Rugpjūčio 21 d. TV3 Žinios. Šie gyvūnai – ateitis kovojant su žemę teršiančiu plastiku: „Potencialas yra didelis“
Rugpjūčio 21 d. TV3 Žinios. Socialdemokratai abejoja dėl koalicijos su „valstiečiais“: kaltas kylantis apetitas dėl ministerijų?
Rugpjūčio 21 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su „valstiečių“ frakcijos Seime seniūne Aušrine Norkiene
Rugpjūčio 21 d. TV3 Žinios. Vilniaus oro uoste pastebėtas dronas
Rugpjūčio 21 d. TV3 Žinios. Jūroje skęstantį berniuką išgelbėjęs Aistis: „Iš pradžių nebuvo lengva suprasti“
Rugpjūčio 20 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su prezidentu Gitanu Nausėda
Rugpjūčio 20 d. TV3 Žinios. Net ir gydytojus sukrėtęs įvykis Kaišiadoryse: „Emocijos neeilinės, su drebuliu, su visom žmogiškom ašarom“
Rugpjūčio 20 d. TV3 Žinios. Lenkijos gyventojai apie kaime nukritusį droną: „Išbėgome į lauką ir... karas“
Rugpjūčio 20 d. TV3 Žinios. Koalicijos dėlionė: aiškėja, kurių ministerijų prašo Verygos „valstiečiai“
Rugpjūčio 20 d. TV3 Žinios. Ukrainoje kariaujantis indėnas Kosmosas: „Ką daro Rusija, yra panašu į tai, kas nutiko mano tautai“
Rugpjūčio 20 d. TV3 Žinios. Gyventojus papiktino triukšmas pačiame Vilniaus centre: „Turiu nuojautą, kad civilinės apsaugos sirenos nėra tokios garsios“
Rugpjūčio 20 d. TV3 Žinios. Suskaičiavo, kiek kainuoja į mokyklą išleisti vaiką: „Viskas brangsta, tai neturiu iliuzijų, kad bus pigiau“
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Neeilinė operacija Švedijoje – į naują vietą perkelia gražiausią šalies bažnyčią
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Bėgdami nuo gaisro, gyventojai paliko savo gyvulius likimo valiai: grįžus vaizdas sukrėtė
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Už Ukrainą vienas po kito kovoja pensininkai – savanoriškai kariauja net po insulto
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Aiškėja, kodėl galėjo užsiliepsnoti traukinio vagonas: ugniagesiai tokio atvejo nepamena
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Ingos Ruginienės kaimynai papasakojo, kaip sužinojo apie jos pareigas: nesitikėjo, kad gali tapti premjere
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Eilės pas gydytojus toliau tįsta – tenka laukti ir pusmetį: pasakė, kaip to išvengti
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Siūlo Lietuvos gynybai kurti pusę mlrd. eurų kainuosiančią „dronų sieną“: „Dabar kariauja ne pėstininkai, o „geimeriai“
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Dovilė Šakalienė nuo gynybos pirkimų sprendimų nenusišalino? Aiškėja naujų detalių
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su kandidate į premjerus Inga Ruginiene
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Volodymyras Zelenskis pokalbį su Donaldu Trumpu vadina geriausiu, kokį yra turėjęs
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Klaipėdos uostas rado būdą, kaip kovoti su rusų skleidžiamais GPS trikdžiais
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Prasti popieriai Lietuvos siuvykloms – per dvejus metus šalyje jau bankrutavo 30 siuvyklų
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Regionų ligoninėse – katastrofiška situacija: nėra kam gydyti žmonių, situacija tik blogės
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Neeilinės „Maisto banko“ pratybos – Kalvarijų gyventojus nustebino netikėtu pranešimu
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Lietuviai atostogoms pinigus taško į kairę ir į dešinę: didžiausi išlaidūnai – jaunimas
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Sunkios dienos ūkininkams: šių metų javapjūtė daug gero nežada
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Alytaus sveikatos priežiūros centrą palieka 17 gydytojų: „Tai nėra demaršas“
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Sveikatos patikra moksleiviams – gydytojai stebi liūdną tendenciją: problemų turi „praktiškai kas antras“
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Tėvas ir sūnus iš Tailando siuntėsi „sausainius“: dabar abiems gresia iki 12 metų kalėjimo
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Daugiau nei 80 metų po žeme slėptas varpas vėl suskambo Antašavos bažnyčioje: „Gal gyventojų padaugės, prišauks varpai“
Rugpjūčio 18 d. TV3 Žinios. Žolines dalis tautiečių sutiko agresyviai – smurtauta ir prieš vaikus
Rugpjūčio 18 d. TV3 Žinios. Socialdemokratams priėmus sprendimą, opozicija purto galvą: „Beveik antivalstybininkų koalicija“
Rugpjūčio 18 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su Luku Savicku
Rugpjūčio 18 d. TV3 Žinios. Pražūtingas liepsnas portugalai priversti gesinti patys: „Nė vieno ugniagesio“
Rugpjūčio 18 d. TV3 Žinios. Įvertino Skvernelio atsidūrimą opocizijoje: „Liks šluba antimi ilgai“
Rugpjūčio 16 d. TV3 Žinios. Daugiau greičio matuoklių, mažiau avarijų – su šia policijos nuomone ministras nesutinka: „Tikrai neplanuojame“
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų