Palankaus VTEK sprendimo sulaukęs Paluckas: parašytų straipsnių jau nebeišimsi

„VTEK įvertino, pateikė išvadą – džiaugiuosi tuo. Aš buvau tuo tikras ir anksčiau“, – trečiadienį Eltai sakė G. Paluckas.
„Dėl to, kad VTEK priėmė tokį sprendimą – tai aš jaučiu pasitenkinimą. Taip, tai yra tiesa ir ji man yra svarbi, net jei ji nesvarbi kitiems. Bet iš tų šimtų straipsnių, kurie pylėsi... Jų nebeišimsi... Pilni internetai „galimai“, „tikėtina“. O dabar bus tik viena antraštė ir vienas straipsnis: VTEK pasakė, kad naudos nebuvo siekta, kad procedūros nepažeistos, kad nėra interesų sumaišymo“, – kalbėjo iš premjero pareigų atsistatydinęs socialdemokratas.
G. Paluckas kartojo nemanąs, kad VTEK sprendimas gali stipriai pakeisti formuotą nuomonę viešojoje erdvėje. Taip pat politikas leido suprati, kad trečiadienį paskelbtas verdiktas neturės ir reikšmingos įtakos pačiam apsisprendžiant dėl tolesnės politinės ateities. Parlamentaro teigimu, apie tai jis apskritai dabar negalvoja.
„Aš dabar esu bityne ir politinės batalijos bei politinės ateitys man yra labai toli. Aš niekur neskubu ir nesiruošiu daryti apibendrinančių išvadų. VTEK pasakė, aš tuo faktu džiaugiuosi. Ar tai padarys įtaką kažkieno nuomonei – man jau didelio skirtumo nebėra“, – sakė G. Paluckas, pridurdamas, jog didelio apmaudo dėl susiklosčiusios situacijos nejaučiąs.
„Nematau prasmės kažkokiam apmaudui ar apgailestavimui. Važiuojame į priekį. Gal kažkam tai bus pamoka, o gal ir ne“, – kalbėjo ekspremjeras.
Visgi G. Palucko verslo ir praeities veiklas taip pat tiria teisėsauga. Sulaukęs palankaus VTEK vertinimo, politikas nesiėmė spėlioti, ar ikiteisminius tyrimus atliekančius institucijos taip pat pateiks palankias išvadas.
„Nieko nesitikiu. Vieni atsakymai ateina anksčiau, kiti – vėliau. Kadangi gyvename dideliame greityje ir niekas laukti nenori, tai vadovaujamės tuo, kaip tuo metu atrodo. Tai yra politika. Aš į priekį nežiūriu ir kažkokių lūkesčių neeksponuoju. Kai kuriems dalykams išsiaiškinti tiesiog reikia daugiau laiko“, – sakė G. Paluckas.
ELTA primena, kad trečiadienį posėdžiavusi Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, jog buvęs premjeras G. Paluckas nesupainiojo viešųjų ir privačių interesų, kai eidamas ministro pirmininko pareigas balsavo dėl sprendimų, susijusių su nacionaliniu plėtros banku ILTE.
„G. Palucko dalyvavimas minėtuose sprendimuose buvo formalios ministro pirmininko pareigos – jis tvirtino darbotvarkę, pirmininkavo posėdžiams ir pasirašė nutarimus kartu su atsakingais ministrais, tačiau neinicijavo šių sprendimų ir nedarė įtakos jų turiniui“, – pranešė VTEK.
Kaip skelbta anksčiau, G. Paluckui iš dalies priklausanti įmonė „Garnis“ gavo lengvatinę 200 tūkst. eurų nacionalinio plėtros banko ILTE paskolą, politikui jau einant Vyriausybės vadovo pareigas.
Gegužę pasirodžius žurnalistiniam tyrimui apie minėtą paskolą, G. Paluckas kreipėsi į VTEK, prašydamas įvertinti, ar nesupainiojo viešų ir privačių interesų. Tai padaryti socialdemokratą paragino ir prezidentas Gitanas Nausėda.
Pats G. Paluckas trečiadienį vykusiame VTEK posėdyje nedalyvavo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!