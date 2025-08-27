Kalendorius
Rugpjūčio 27 d., trečiadienis
Vilnius +16°C
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Paaiškėjo kandidatai į dar dviejų ministerijų vadovų postus

2025-08-27 16:12 / šaltinis: ELTA
2025-08-27 16:12

Į naujuosius žemės ūkio ministrus siūlomas viceministro pareigas einantis Andrius Palionis, o Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIM) vadovu siūloma skirti šiuo metu institucijoje Inovacijų politikos grupei vadovaujantį Edviną Grikšą.

Andrius Palionis (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)

1

Ketvirtadienį prezidentas Gitanas Nausėda susitiks su minėtais kandidatais – tai numatyta oficialioje šalies vadovo darbotvarkėje.

Pagal naująją koalicinę sutartį, „Nemuno aušra“ išlaikė galimybę deleguoti savo kandidatą į Žemės ūkio ministeriją (ŽŪM). Tuo metu iki šiol Demokratams „Vardan Lietuvos“ deleguota EIM atiteko Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijai.

Buvęs Seimo narys A. Palionis yra vadovavęs ŽŪM ir anksčiau – Sauliaus Skvernelio Vyriausybėje 2019-2020 m. Šiuo metu politikas ėjo ŽŪM viceministro pareigas.

Tuo metu E. Grikšas 2023 m. kartu su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) dalyvavo savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose Varėnoje – buvo politinės jėgos deleguotas kandidatas į merus.

ELTA primena, kad antradienį Seimas pritarė Ingos Ruginienės kandidatūrai į premjeres. Naujoji premjerė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teiks parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.

Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.

Jonas
Jonas
2025-08-27 16:23
Ponas Palionis tikras ungurys suskėlęs nekvailą karjerą nuo šaldytuvų pardavėjo iki ministro,viskas gal ir būtų neblogai,tačiau jo buvimas bebrų partijoje apie jį pasako viską tai žmogus ,kuriam įdomi tik sava kišenė,o ne Tėvynė Lietuva!Nepasitikiu tokiais žmonėmis!!!
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (1)
