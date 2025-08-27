Paaiškėjo kandidatai į dar dviejų ministerijų vadovų postus

Ketvirtadienį prezidentas Gitanas Nausėda susitiks su minėtais kandidatais – tai numatyta oficialioje šalies vadovo darbotvarkėje.
Pagal naująją koalicinę sutartį, „Nemuno aušra“ išlaikė galimybę deleguoti savo kandidatą į Žemės ūkio ministeriją (ŽŪM). Tuo metu iki šiol Demokratams „Vardan Lietuvos“ deleguota EIM atiteko Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijai.
Buvęs Seimo narys A. Palionis yra vadovavęs ŽŪM ir anksčiau – Sauliaus Skvernelio Vyriausybėje 2019-2020 m. Šiuo metu politikas ėjo ŽŪM viceministro pareigas.
Tuo metu E. Grikšas 2023 m. kartu su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) dalyvavo savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose Varėnoje – buvo politinės jėgos deleguotas kandidatas į merus.
ELTA primena, kad antradienį Seimas pritarė Ingos Ruginienės kandidatūrai į premjeres. Naujoji premjerė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teiks parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.
