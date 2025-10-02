Opozicija spaudžia Šakalienę: viceministrė žadėjo vieną, o dabar mįslingomis aplinkybėmis jos neliko

Ministrei nelengva ne tik su opozicija – įstrigo ir naujojo poligono klausimas, kurį D. Šakalienė laiko vienu iš svarbiausių prioritetų.
Pažadai neišsipildo
„Manau, kad per keletą artimiausių mėnesių turėsime jau galutinius sprendimus“, – sakė tuometinė krašto apsaugos viceministrė Orijana Mašalė.
Tačiau gegužę ji pripažino, kad viskas truks ne keletą mėnesių, o gerokai ilgiau.
„Tikimės, kad galbūt rudenį turėsime sprendimus dėl konkrečių vietovių. Darbą pradeda jau konkretūs žmonės – vardai, pavardės bus žinomi kitą savaitę“, – kalbėjo O. Mašalė.
Tuomet ji teigė, kad jau tariamasi su savivaldybėmis, joms pateiktas vadinamasis „naudų paketas“.
Ruduo jau beveik įpusėjo, tačiau sprendimo, kur atsiras naujasis poligonas, vis dar nėra. Maža to, pareigas mįslingomis aplinkybėmis paliko ir pati O. Mašalė, kuravusi poligonų klausimą.
„Vyriausybės perkrovimas, kaip jau sakiau prieš keletą savaičių, yra tas veiksnys, kuris natūraliai sulėtino šį procesą. Tikėjausi, kad tam tikri sprendimai bus priimti greičiau, bet jie vyksta taip, kaip vyksta“, – komentuoja krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė.
Prezidento patarėjas sako, kad konkretūs pokalbiai su savivaldybėmis dar net neprasidėjo.
Ministrę užklupo sunkumai
„Artimiausiu metu tikimės pradėti pokalbius su konkrečiomis savivaldybėmis. Šiandien dar per anksti apie tai kalbėti. Jei nepavyks, tai tikrai nebus geriausias būdas pasakyti, kad valstybė kažko norėjo, o savivaldybės nesutiko. Tada kils nereikalingas konfliktas tarp savivaldos ir valstybės“, – sako prezidento patarėjas Deividas Matulionis.
„Tikimės, kad dar šią savaitę turėsime tam tikrus politinius procesus, kurie leis mums judėti toliau. Savo ruožtu namų darbus esame atlikę: turime paruoštukus, įstatymines iniciatyvas, kurias reikės pateikti Seimui. Beliko priimti politinius sprendimus aukščiausiame politiniame lygmenyje“, – teigia D. Šakalienė.
Ministrei nelengva ir su kitais projektais. Ji sulaukė daug kritikos dėl sprendimo pirkti braziliškus lėktuvus. Šiandien Liberalų frakcijoje ministrė pripažino, kad su Brazilijos kompanijos vadovu susitiko likus kelioms dienoms iki Valstybės gynimo tarybos posėdžio, kuriame ir buvo priimtas sprendimas pirkti lėktuvus.
Taip pat paaiškėjo, kad buvo pakeistas didžiuosius kariuomenės pirkimus vykdančios Gynybos resursų agentūros vadovas Sigitas Dzenkunskas.
„Aš girdėjau iš žmonių, tiesiogiai susijusių su šiuo klausimu, kad ministrė dar pirmą savo darbo dieną, lapkritį, pasakė, jog, kalbant apie įsigijimus, Sigitas Dzenkunskas yra problema. Tai buvo pasakyta dar nepradėjus su juo dirbti“, – teigia „Vardan Lietuvos“ frakcijos narys Giedrimas Jeglinskas.
„Gandais nesivadovaujame. Žmonės „sakė“ – tai tikrai nėra argumentas“, – atkirto D. Šakalienė.
Ministrės komandą neseniai paliko ir viena iš patarėjų, o anksčiau kilo skandalas dėl jos sprendimo iš pareigų atleisti karinės žvalgybos vadą.
Daugiau sužinokite aukščiau esančiame video.
