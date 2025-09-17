Opozicija neatmeta galimybės Šakalienę kviesti į Seimo tribūną: nori išgirsti pasiaiškinimus

„Šiek tiek apsitarėme su Viktorija (Čmilyte-Nielsen – ELTA), kad jeigu mes tikrai neprisikviesime ministrės į frakcijas (…), rinksime parašus ir kviesime ją į Seimo posėdžių salę atsakyti į klausimus. O klausimai yra įvairūs – visą vasarą ėjome nuo epizodo prie epizodo“, – trečiadienį Seime žurnalistams sakė L. Kasčiūnas.
„Visa istorija su karinės žvalgybos vado atleidimu (…), keisti braziliškų lėktuvų įsigijimai (…), neužtikrintumas, komunikuojant dėl situacijų dėl oro erdvės pažeidimų, ir daug daug kitų dalykų“, – pažymėjo jis.
Konservatorių lyderio teigimu, jei ministrės atsakymai parlamentarų neįtikins, opozicija neatmeta galimybės imtis ir interpeliacijos organizavimo. Tiesa, pasak L. Kasčiūno, situaciją pirmiausia turėtų įvertinti patys socialdemokratai, D. Šakalienę delegavę į ministres.
„Jeigu atsakymai neįtikins, kai mes išsikviesime ministrę į Seimo posėdžių salę, tada gali būti visokiausių iniciatyvų“, – kalbėjo parlamentaras.
„Dar yra laiko persigalvoti ir valdantiesiems, ir socialdemokratams, nes atrodo, kad tos istorijos nesibaigs“, – akcentavo politikas.
Gaižauskas: Šakalienė pati galėtų išeiti
Panašios pozicijos laikosi ir valdančiųjų atstovas, Valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos atstovas Dainius Gaižauskas. Jo teigimu, D. Šakalienė nėra tinkama vadovauti Krašto apsaugos ministerijai (KAM).
„Mes KAM neturime lyderio. Lyderio, kuris randa sprendimus, juos priima čia ir dabar ir tokius, kokius reikia. Šiai dienai mes turime lyderį, kuris generuoja (…) tik klaidas“, – kalbėjo D. Gaižauskas.
„Yra ir tokių kompiuterių, kurie klaidina priešus, tai mes, ko gero, tokį turime. Bet jis neturi vadovauti KAM. Tai yra faktas“, – akcentavo parlamentaras.
Jo teigimu, situacija turėtų būti įvertinta ir pačių valdančiųjų.
„Būtina kelti klausimą valdančiosios daugumos susiėjimuose, frakcijose“, – kalbėjo D. Gaižauskas.
„Manau, kad pati galėtų išeiti“, – sakė jis, paklaustas, ar palaikytų interpeliaciją.
Trečiadienio rytą R. Žemaitaitis „Žinių radijui“ teigė manantis, kad jog paskirtajai krašto apsaugos ministrei D. Šakalienei artimiausiu metu gali būti surengta interpeliacija.
„Jeigu mano nuojauta gerai kalba, tai dviejų savaičių bėgyje mes turėtume (turėti – ELTA) interpeliaciją D. Šakalienei“, – sakė jis.
ELTA primena, kad krašto apsaugos ministrė D. Šakalienė iš opozicijos atstovų bei tarp valdančiųjų neseniai dar buvusių demokratų pastaruoju metu sulaukė itin daug kritikos.
Dar birželio pradžioje ministrei buvo keliami klausimai dėl Antrojo operatyvinių tarnybų departamento (AOTD) direktoriaus Elegijaus Paulavičiaus nušalinimo ir jo atžvilgiu pradėto patikrinimo.
Vėliau KAM vadovė sulaukė kritikos ir dėl veiksmų, reaguojant į Lietuvoje užfiksuotą droną.
Vasarą Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas taip pat nagrinėjo gautą anoniminį skundą dėl neva ministrės įsakymo KAM pavaldžioms struktūroms saugoti jos šeimos namus.
Klausimų taip pat sukėlė ir pasirodžiusi informacija apie tai, jog ministerijos viešuosiuose pirkimuose dalyvavo verslai, rėmę socialdemokratę Seimo rinkimuose. Tiesa, antradienį Vyriausioji tarnybinės etikos komisija dėl šio atvejo nusprendė tyrimo nepradėti.
