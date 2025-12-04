 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Olekas užminė mįslę dėl Žemaitaičio ateities koalicijoje: „Bus svarstomi visi variantai“

2025-12-04 12:31
Autorius(-ė) Toma Andrulytė
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt aut.
2025-12-04 12:31

Teismui pripažinus „Nemuno aušros“ pirmininką Remigijų Žemaitaitį kaltu dėl antisemitinių pareiškimų, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad jam apmaudu dėl susiklosčiusios situacijos ir neatmeta, kad bus „svarstomi visi variantai“, įskaitant ir „aušriečio“ pašalinimą iš koalicijos.

Teismui pripažinus „Nemuno aušros“ pirmininką Remigijų Žemaitaitį kaltu dėl antisemitinių pareiškimų, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad jam apmaudu dėl susiklosčiusios situacijos ir neatmeta, kad bus „svarstomi visi variantai“, įskaitant ir „aušriečio“ pašalinimą iš koalicijos.

27

„Aš, sakyčiau, kad man yra tikrai apmaudu dėl tokios situacijos. Man, kaip žmogui, kaip Seimo pirmininkui, tai yra labai apmaudu, kad tokią turime situaciją, nes vakar kaip tik labai gražiai paminėjome mūsų prezidento Algirdo Brazausko 30 metų atsiprašymą Izraelio Knesete už kai kurių lietuvių dalyvavimą Holokausto procese. Tai iš tikrųjų labai apmaudu“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė J. Olekas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jo teigimu, socialdemokratai apsvarstys šią situaciją ir partijoje, ir koalicijoje.

„Aš manau, kad mes tikrai tą klausimą apsvarstysime tiek pačios partijos viduje, tiek koalicijoje, kaip mes turime elgtis, nes aš girdėjau jau kai kurių pasisakymų, kad galbūt reiktų sulaukti galutinio teismo sprendimo. Bet tas dalykas turi būti apsvarstytas ir nuspręsta, kaip mes turime elgtis toliau“, – teigė jis.

Paklausus, kokios opcijos gali būti svarstomos dėl tolimesnės koalicijos ateities, Seimo pirmininkas nurodė, kad „bus svarstomi visi variantai“, vadinasi, ir R. Žemaitaičio pašalinimas iš koalicijos.

„Man atrodo, kad bus svarstomi visi variantai, kaip mes turime šitoje situacijoje pasielgti, kada ir ką, kokius sprendimus turėtume priimti“, – kalbėjo J. Olekas.

Paklausus, ar socialdemokratams negėda, kad jie pasikviesdami į koaliciją R. Žemaitaitį prisidėjo prie jo antisemitinių pareiškimų sklaidos, J. Olekas gūžtelėjo pečiais: „Kaltus nustato teismas, o moralinė atsakomybė, be abejo, slegia. Tai čia reikia pasakyti atvirai.“

Gruodžio 4 d. Vilniaus apygardos teismas „aušriečių“ lyderį pripažino kaltu dėl antisemitinių pasisakymų.

Jam skirta 5 tūkst. eurų bauda. Jei nuosprendis įsiteisės, politikas ją turės sumokėti per du mėnesius.

Teismas nusprendė, kad, būdamas valstybės politiku R. Žemaitaitis 2023 m. gegužę ir birželį vartojo niekinančią žmogaus orumą kalbą, skatino neapykantą žmonių grupei dėl jų žydų tautybės. Byloje buvo tiriami ir vertinami 7 politiko socialiniame tinkle paskelbti įrašai ir parlamente partijos pirmininko viešai pasakyta kalba.

Nuosprendis nėra galutinis ir gali būti skundžiamas.

Beje, 2024 m. balandį Konstitucinis Teismas (KT) konstatavo, jog R. Žemaitaitis antisemitiniais pareiškimais sulaužė Seimo nario priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją. Po KT nutarimo R. Žemaitaitis pats atsisakė Seimo nario mandato, tačiau pernai rudenį vėl buvo išrinktas į parlamentą.

