  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Nuskendo į šulinius įkritę du žmonės

2025-09-22 09:25 / šaltinis: BNS
2025-09-22 09:25

Šuliniuose sekmadienį nuskendo du žmonės, pirmadienį pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.

Šulinys (nuotr. Policijos)

Šuliniuose sekmadienį nuskendo du žmonės, pirmadienį pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.

1

Vidurdienį ugniagesiai gelbėtojai gavo pranešimą, kad Mažeikių rajone, Kurmaičių kaime, į šulinį yra įkritęs žmogus, jo būklė neaiški. Atvykus gelbėtojams, šulinyje, penkių metrų gylyje, plūduriavo vyro kūnas. Panaudojus kobinį, vyro kūnas ištrauktas.

Apie 19.30 val. pranešta, kad žmogus į šulinį įkrito ir Trakų rajone, Naujojo Lentvario kaime.

Ugniagesiai, padedant gyventojams, žmogų ištraukė ir gaivino iki greitosios pagalbos atvykimo. Medikai tęsė gaivinimą, tačiau žmogaus atgaivinti nepavyko.

