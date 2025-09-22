Nuskendo į šulinius įkritę du žmonės

Vidurdienį ugniagesiai gelbėtojai gavo pranešimą, kad Mažeikių rajone, Kurmaičių kaime, į šulinį yra įkritęs žmogus, jo būklė neaiški. Atvykus gelbėtojams, šulinyje, penkių metrų gylyje, plūduriavo vyro kūnas. Panaudojus kobinį, vyro kūnas ištrauktas.
Apie 19.30 val. pranešta, kad žmogus į šulinį įkrito ir Trakų rajone, Naujojo Lentvario kaime.
Ugniagesiai, padedant gyventojams, žmogų ištraukė ir gaivino iki greitosios pagalbos atvykimo. Medikai tęsė gaivinimą, tačiau žmogaus atgaivinti nepavyko.
