Nusikaltėliams sekti FTB naudotų „Anom“ telefonų duomenys buvo kaupiami serveryje Šiauliuose

Jo duomenimis, Lietuvos teismas 2019-aisiais leido slapta daryti šio serverio duomenų kopijas, nors galėjo turėti neišsamią informaciją apie operaciją, pareigūnams JAV pagalbos prašyme pasiūlius neatskleisti, kad serverį valdo FTB.
Anot Suomijos visuomeninio transliuotojo „Yle“ ir Vokietijos leidinio „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, kuriais remiasi „15min“, jeigu pasitvirtintų prielaida apie teisėsaugos veiksmų sankcionavimą teismui nesant išsamiai informuotam, tai galėtų tapti rimtu ramsčiu gynybai ginčijant operacijos teisėtumą.
Kaip rašė BNS, „Anom“ šifruotų žinučių tinklas, kuriame veikiančius apie 12 tūkst. telefonų teisėsauga išplatino nusikalstamiems sindikatams, kad galėtų juos sekti, susijęs su didelio masto tarptautine operacija „Trojos skydas“.
Jos metu 2021-aisiais teisėsauga visame pasaulyje atliko apie 700 kratų, sulaikė per 800 įtariamųjų, daugiausia – stambių narkotikų kontrabandos tinklų narių ir jų talkininkų.
Remdamasis Vilniaus apylinkės teismo nutartimi, „15min“ skelbia, kad iš Šiauliuose veikusio serverio pagal JAV teisinės pagalbos prašymą „Anom“ ryšio duomenys du–tris kartus per savaitę buvo kopijuojami ir siunčiami FTB. Operaciją organizavę amerikiečiai duomenis perduodavo kitų šalių partneriams.
„Yle“ ir „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ žurnalistai gavo JAV ir Lietuvos teisėsaugos susirašinėjimus, kuriuos matė „15min“ žurnalistai, nors negalėjo savarankiškai patvirtinti jų autentiškumo.
Atlikę elektroninių laiškų analizę, minėti Suomijos ir Vokietijos žiniasklaidos kanalai skelbia, kad JAV 2019-ųjų rudenį kreipėsi į Lietuvą su teisinės pagalbos prašymu.
Tų metų spalio 3-iąją Vilniaus apygardos teismo teisėja pasirašė nutartį, leidžiančią Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnams reguliariai patekti į patalpas Šiauliuose, slapta daryti serverio kopijas ir informaciją siųsti FTB.
Pasak „15min“, sankcijoje buvo nurodyta, kad ji taikoma tarptautinių nusikalstamų organizacijų naudojamam serveriui, tačiau nebuvo paminėta, kad serverį kontroliavo teisėsauga ir duomenys jį pasiekė iš FTB iniciatyva sukurtos šifruoto ryšio platformos.
Kaip skelbia portalas, nutekėję susirašinėjimai rodo, kad iš pradžių FTB į Lietuvos teisėsaugą galimai kreipėsi su detalesniu prašymu, nurodant, jog „Anom“ sukurtas FTB iniciatyva ir platformos serverį kontroliuoja biuras, bet Lietuvos pareigūnų siūlymu galutiniame teisinės pagalbos prašyme šios informacijos neliko.
FTB pabrėžė, kad „Trojos skydo“ teisėtumas buvo užtikrintas. Tuo metu Generalinė prokuratūra „15min“ nurodė negalinti plačiau komentuoti Lietuvos teisėsaugos vaidmens, nes privalo laikytis konfidencialumo įsipareigojimų operacijos partneriams.
Prokuratūra taip pat pabrėžė, kad viešoje erdvėje apie „Anom“ pasirodanti informacija yra susijusi su gynybos taktika šiuo metu nagrinėjamose bylose.
Šią taktiką ketina naudoti keletą asmenų, kuriems po operacijos buvo pareikšti įtarimai, ginantis advokatas vokietis Christianas Loddenas (Kristianas Liodenas). Jis „15min“ teigė galintis įrodyti, kad Lietuvos teismas, sankcionavęs slaptą duomenų kopijavimą, nežinojo, kas iš tikrųjų vyksta.
„Buvo sukurta istorija, kad Lietuvoje nusikalstama organizacija valdo kriptografinio susirašinėjimo paslaugą, ir buvo paprašyta leisti ją slapta sekti. Ir teismas pasakė: taip, gerai, tai logiška. (...) Ko jie nepasakė teisėjui – kad jokios nusikalstamos organizacijos nebuvo. Tai buvo FTB“, – naujienų portalas cituoja teisininką.
Jis teigia, kad pagal Vokietijos teisę operacija buvo nelegali, ir praėjusią savaitę teismui pateikė naują skundą.
„15min“ pažymi, kad dalis Vokietijoje ir Suomijoje vykusių ikiteisminių tyrimų, susijusių su „Anom“, jau yra pasibaigę apkaltinamaisiais nuosprendžiais, o gynėjai bylose aktyviai ginčijo šiuo šifruotu ryšiu surinktų įrodymų teisėtumą.
Vokietijos Federalinis Aukščiausiasis Teismas 2025 metų sausį paskelbtoje nutartyje pripažino, kad operacijos metu per „Anom“ surinkti įrodymai gali būti naudojami baudžiamajame procese.
Teismas pažymėjo, kad nors serveris, į kurį siunčiamos žinučių kopijos, veikė neįvardytoje Europos Sąjungos valstybėje, tačiau joje buvo priimtas teismo sprendimas, leidęs kopijuoti serverio turinį kas dvi ar tris dienas.
Suomijos Aukščiausiasis Teismas kitoje su „Anom“ susijusioje byloje taip pat pripažino, kad „Anom“ platformos metu surinktos žinutės gali būti naudojamos kaip įrodymai, nepaisant to, kad jų rinkimas pažeidė konstitucinę konfidencialios komunikacijos apsaugą.
Anot šio teismo, „Anom“ nėra nusikalstamos provokacijos atvejis, nes FTB neskatino daryti nusikaltimų ir nekūrė ryšių tarp kaltinamųjų, tik palengvino komunikaciją tarp asmenų, kurie jau buvo stebimi dėl ryšių su organizuotu nusikalstamumu.
„Trojos skydo“ metu iš nelegalios apyvartos buvo pašalinta 8 tonos kokaino, 22 tonos hašišo ir kanapių, 2 tonos amfetamino ir kitų narkotikų, konfiskuota apie 250 šaunamųjų ginklų, per kratas rasta per 39 mln. eurų grynųjų pinigų.
Savo ruožtu, Lietuvos teisėsauga atliko 11 tarptautinių sulaikymo operacijų, kurių metu įvairiose šalyse sulaikyta virš 30 asmenų, siejamų organizuotu nusikalstamumu, konfiskavo apie 1,3 tūkst. kg narkotikų.
„15min“ duomenimis, šiuo metu Lietuvoje baigti trys su „Anom“ susiję ikiteisminiai tyrimai, bylas perdavus teismams, kaltinimai pareikšti 16-ai asmenų.
Tarp jų yra vienas iš Kauno nusikalstamo pasaulio veikėjų Romanas Šestakovas, šiuo metu kalinamas „Agurkinių“ lyderis Saulius Velečka. Kiti ikiteisminiai tyrimai tebevykdomi, juose atliekami procesiniai veiksmai.
Tradiciniuose „Metų seklių“ apdovanojimuose 2022 spalį tarptautinė operacija „Trojos skydas“, kurioje dalyvavo Lietuvos kriminalinės policijos biuras, buvo pripažinta reikšmingiausiu metų tyrimu.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!