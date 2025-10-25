Nufilmuota: 9 vilkų šeima iš Baltarusijos pelkėmis atkeliavo į Lietuvą

Gamtininkai fiksuoja ragais besigrūmojančius elnius ir saulės atokaitoje besišildančias į raudonąją knygą įrašytas lūšis.
Nufilmuota, kaip iš Baltarusijos ties Čepkelių raistu į Lietuvą atkeliauja vilkų šeima. Pasieniečių kameros užfiksavo 9 žvėris. Biologas sako, kad gamtai neįsakysi – gyvūnams mūsų sienos nė motais.
Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
„Mes gyvūnų neatsiklausėme, kur čia mūsų valstybės sienos. Gyvūnų sienos yra kitos. Jie savo gyvenimą gyvena“, – sakė biologas Petras Adeikis.
Biologas pasakoja, kad tokiu metų laiku yra įprasta, kad vilkai pastebimi dažniau.
„Dabar yra judėjimo metas. Būtent dabar, jaunikliai sugeba pilnai judėti iš paskos tėvų, tai užtat dabar jie labiausiai matomi“, – atskleidė jis.
Beveik visą Lietuvos-Baltarusijos pasienį perskiria aukšta koncertina. Todėl vaikštinėjantys vilkai eina patvoriu, kol randa tarpą. Taip kiek anksčiau pasieniečių kameromis užfiksuota rudoji, kuri pasieniu patruliavo 2,5 kilometro, ieškodama, kaip prasmukti į mūsų šalį.
Koncertinos nėra tik ypač pelkėtose vietovėse, prie Čepkelių raisto, ten tvoros pastatyti fiziškai neįmanoma. Klampūs pelkynai priešui ar atvykėliui niekaip neįveikiami, tačiau vilkams tokia kliūtis – vieni juokai.
„Jie kur kas grakštesni už žmones ir jiems judėti tokiomis pelkėmis – visiškai natūralus dalykas ir įveikiamas, ir lengvas“, – teigė ekspertas.
Tauragės apskrities policija dalijasi vaizdo įrašu, kaip į kelią tiesiai prieš važiuojantį automobilį išbėga ir staiga parbloškiamas elnias. Lietuvoje laukinių gyvūnų tiek daug, kad į panašias avarijas kas dieną pakliūna vidutiniškai po 10 vairuotojų. Šiemet jau įvyko 3 tūkst. automobilių susidūrimų su laukiniais gyvūnais.
O rudenėjančiu mišku Viešvilės valstybiniame gamtiniame rezervate džiaugiasi elniai. Jaunėliai švelniai galynėjasi ragais. Galima pagalvoti, kad tai – rudeninės elnių tuoktuvės. Ir visgi, gamtininkai sako, kad vestuviniai šokiai jau sušokti, ruja pasibaigusi, o šie žvėrys tiesiog išdykauja.
„Tai yra toks žaidimas, vaikai, žiūrėkite, irgi špaguojasi berniukai, ten ritasi, ar dar kažką daro. Tai nieko bendro neturi su ruja“, – aiškino specialistas.
Pūkuotas gražuoles biologas miške užfiksavo dronu – ant kelmo poilsiauja nykstančios, į Lietuvos raudonąją knygą įrašytos lūšys.
„Patelė vedžiojasi ne šiųmetinius jauniklius, o pernykščius. Reiškia, patelė nesutiko patino rujos metu. Tas parodo, kad ta lūšių populiacija nėra tokia visiškai pilna“, – tikino P. Adeikis.
Pasak biologo, valstybė nebeužsako naujų tyrimų, todėl, kokia šiuo metu situacija su lūšių populiacija, ar ji kritiškai mažėja, ar atvirkščiai – auga, tikslių duomenų nėra.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
