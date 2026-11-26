Į įvykio vietą važiavo ir laidos „Farai“ operatorius.
Klaipėdos perkėlos bilietų kasoje – būrelis pasislėpusių asmenų. Agresyviai nusiteikęs vyriškis iš įvykio vietos jau pasišalinęs.
Kėlė grėsmę darbuotojams
Kartu su konflikto dalyviais apeinama teritorija. Chuliganiškai besielgusio piliečio niekur nematyti. Gal pasislėpė, gal pabėgo – teritorija didžiulė, vyriškis pradingo lyg adata šieno kupetoje.
„Duris daužė, ant žmonių šoko, aš įsikišau, kad nemuštų žmonių“, – pasakojo viena iš liudininkių.
Pavojus aplinkiniams nebegrėsė, žala nepadaryta, pretenzijų niekas neturėjo.
Pareigūnai vyko tęsti tarnybos, tačiau netrukus teko apsisukti ir grįžti – buvo gautas dar vienas pranešimas, kad ieškomas pilietis grįžo prie kasų ir toliau kelia chaosą.
Situacija kartojosi – vyriškis dingo lyg skradžiai žemę prasmegęs. Paieškoje dalyvauja jau du policijos ekipažai. Tikrinamos erdvės aplink pastatus, užkaboriai, bromai, aikštelės.
Pranešimas patikslinamas – pilietis eina su dviem moterimis, o aplinkui nei gyvos dvasios nematyti. Vėl sprintas, ir netrukus pastebėtas vyriškis, konfliktuojantis su moterimi, kuri pirmojo atvykimo metu slėpėsi kasose.
Pilietis akimirksniu įjungia režimą „nieko blogo nedariau“. Vyriškis pasakojo, kad nespėjo į keltą, nuėjo į kavinę, tačiau dėl jam nežinomos priežasties buvo išvytas. Tuomet ir užvirė kraujas.
Duomenys užfiksuoti, pretenzijų vėl niekas nereiškė, piliečiai dar kartą įspėti nebesišlaistyti viešoje vietoje, ir porelė patraukė savais keliais.
Liudininkas atskleidė įvykio detales
Tačiau netrukus gautas trečias pranešimas apie smurtą prieš moterį. Spėjama, kad vėl reiškiasi šio vakaro „herojus“. Agresyvus vyriškis nedelsiant sulaikomas.
Pakeliui iki tarnybinio automobilio – ta pati melodija: „Aš nieko nepadariau, aplinka kalta.“
Apklausiama nukentėjusi moteris. Ji tikino, kad galimai yra lūžusi ranka. Veido srityje buvo matyti sumušimo žymės.
Pilietei sunkiai sekėsi paaiškinti, ar sulaikytasis yra jos giminaitis, ar tiesiog brolis.
„Netikras brolis, artimas, ranką sulaužė. (...) Mes kartu Norvegijoje dirbom, tai kaip ir draugai, kaip ir nežinau“, – sakė moteris.
Sulaikytasis į klausimus atsakinėjo grasindamas ir įžeidinėdamas.
Įvykio liudininkas pasakojo, kad vyriškio elgesys buvo itin agresyvus ir neprognozuojamas.
„Čia buvo labai blogai. Žinokite, čia buvo, ta prasme, grasinimų nužudyti. Buvo langų spardymas, langų daužymas. Darbuotojos buvo kaip įkaitės, ta prasme, jos bijojo eiti namo“, – sakė liudininkas.
Kaip baigėsi ši istorija – sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.