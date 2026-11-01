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TV3 naujienos > Kriminalai

Nakties tamsoje pasigirdo sprogimas – pavojingą radinį aptikti padėjo unikalus hobis: „Pasirodė įtartinas“

2026-11-01 19:45 / šaltinis: TV3 laida „Farai“ / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „Farai“ / aut.
2026-11-01 19:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

Gautas pranešimas apie pavojingą radinį miške – galimai nuo Antrojo pasaulinio karo užsilikusį sprogmenį.

Gautas pranešimas apie pavojingą radinį miške – galimai nuo Antrojo pasaulinio karo užsilikusį sprogmenį.

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Į įvykio vietą važiavo ir laidos „Farai“ operatorius.

Pranešėjas pareigūnus palydėjo į įvykio vietą. Sprogmenį pilietis aptiko ant važiuojamosios kelio dalies. Sakė į mišką atvykęs ne grybų ieškoti, o su metalo detektoriumi žemėje slypinčių artefaktų.

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Apie radinį informuoti išminuotojai. Kol jie vyko, policijos pareigūnai išmatavo sprogmenį ir saugojo teritoriją, kad koks prašalaitis neužklystų.

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Pavojingą radinį padėjo aptikti unikalus hobis

Pranešėjas paaiškino, kodėl nepranešė tarnyboms apie pavojingą radinį vos jį atkasęs.

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„Turiu tokį hobį – užsiimti paieškomis metalo detektoriumi. Tai va taip netyčia vaikščiojau keliuku ir ieškojau monetų, sovietmečio, tarybinių laikų. Išpuolė gana silpnas signalas, pakasiau 10 cm, daiktas pasirodė įtartinas, jį šiek tiek pavalius paaiškėjo, kad tai minosvaidžio mina“, – pasakojo pranešėjas.

Nusiuntus sviedinio nuotraukas ekspertams, įvestas planas „Skydas“.

Kol buvo laukiama išminuotojų, pranešėjas pademonstravo, kaip veikia metalo ieškiklis. Aparatas netrukus pradėjo skleisti signalą, kuris reiškė, kad toje vietoje yra metalo. Tik kol kas neaišku – dar vienas sprogmuo ar nepavojinga smulkmena, pavyzdžiui, moneta.

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Iškastos žemės krūvelėje pilietis aptiko kažkokį stipriai surūdijusį daiktą. Panašu į senovinį raktą.

Atvyko išminuotojai. Jie nustatė sprogmens tipą, būklę ir nusprendė pavojingą radinį nukenksminti vietoje. Nakties tamsoje pasigirdo sprogimas.

Kaip baigėsi ši istorija  – sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „Farai“ žiūrėkite kiekvieną ketvirtadienį 20 val. per TV3 Televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.

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