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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Prie tvenkinio tįsančią moterį išvydę žmonės reagavo žaibiškai – to, kas vyko toliau, nesitikėjo niekas

2026-10-03 21:15 / šaltinis: TV3 laida „Farai“ / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „Farai“ / aut.
2026-10-03 21:15
Pridėkite kaip šaltinį Google

Patruliuojantys pareigūnai gavo pranešimą, kad pagalbos reikia greitosios komandai – moteris nesileido apžiūrima ir brido gilyn į tvenkinį.  

Patruliuojantys pareigūnai gavo pranešimą, kad pagalbos reikia greitosios komandai – moteris nesileido apžiūrima ir brido gilyn į tvenkinį.  

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Situaciją užfiksavo laidos „Farai“ operatorius. 

Neblaivi moteris buvo vandens telkinyje – ji galimai slėpėsi nuo šuns.

Policininkas nedelsdamas ėmėsi veiksmų – nusimetė ekipuotę ir leidosi iš paskos. Jam į pagalbą atskubėjo pro šalį važiavęs žmogus.

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Rasti moterį pavyko greitai, tačiau ši nesutiko eiti į krantą – nors ji jau visu kūnu buvo panirusi po vandeniu. Pilietė derėjosi su pareigūnu ir nesiruošė paklusti. Liejosi įžeidimai ir nesutikimas paklusti.

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Liudininkai pasakojo, kad moteris iš pradžių gulėjo prie vandens telkinio. Šalia tupėjo šuniukas. Žmonės paskambino Bendruoju pagalbos telefonu ir iškvietė medikus. 

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„Ji gulėjo. Mes atvažiavom, šuo prie jos. Visokiais žodžiais mus išvadino. Ar reikia pagalbos? Pagalbos nereikia. Po to žiūrim, ji pradėjo ropoti“, – pasakojo liudininkė.

Į vandenį teko bristi tarnyboms

Agresyviai nusiteikusi pilietė visomis jėgomis priešinosi ir nesileido ištraukiama ant kranto. Dumblas, meldai, vanduo iki pažastų ir iš rankų slystantys šlapi drabužiai – gelbėtojams teko įveikti visas kliūtis. 

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Specialiosios tarnybos išmaudytos tiesiogine žodžio prasme. Ištraukta į krantą agresyviai nusiteikusi moteris buvo surakinta antrankiais. Vietoj padėkos pasipylė keiksmai ir įžeidinėjimai. 

„Ką tu nori iš manęs? Ką su jumis gražiai bendrauti?“ – rėkė moteris. 

Kaip baigėsi įvykis, sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „Farai“ žiūrėkite kiekvieną ketvirtadienį 20 val. per TV3 Televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.

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