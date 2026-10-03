Prie tvenkinio tįsančią moterį išvydę žmonės reagavo žaibiškai – to, kas vyko toliau, nesitikėjo niekas

Situaciją užfiksavo laidos „Farai“ operatorius.
Neblaivi moteris buvo vandens telkinyje – ji galimai slėpėsi nuo šuns.
Policininkas nedelsdamas ėmėsi veiksmų – nusimetė ekipuotę ir leidosi iš paskos. Jam į pagalbą atskubėjo pro šalį važiavęs žmogus.
Rasti moterį pavyko greitai, tačiau ši nesutiko eiti į krantą – nors ji jau visu kūnu buvo panirusi po vandeniu. Pilietė derėjosi su pareigūnu ir nesiruošė paklusti. Liejosi įžeidimai ir nesutikimas paklusti.
Liudininkai pasakojo, kad moteris iš pradžių gulėjo prie vandens telkinio. Šalia tupėjo šuniukas. Žmonės paskambino Bendruoju pagalbos telefonu ir iškvietė medikus.
„Ji gulėjo. Mes atvažiavom, šuo prie jos. Visokiais žodžiais mus išvadino. Ar reikia pagalbos? Pagalbos nereikia. Po to žiūrim, ji pradėjo ropoti“, – pasakojo liudininkė.
Į vandenį teko bristi tarnyboms
Agresyviai nusiteikusi pilietė visomis jėgomis priešinosi ir nesileido ištraukiama ant kranto. Dumblas, meldai, vanduo iki pažastų ir iš rankų slystantys šlapi drabužiai – gelbėtojams teko įveikti visas kliūtis.
Specialiosios tarnybos išmaudytos tiesiogine žodžio prasme. Ištraukta į krantą agresyviai nusiteikusi moteris buvo surakinta antrankiais. Vietoj padėkos pasipylė keiksmai ir įžeidinėjimai.
„Ką tu nori iš manęs? Ką su jumis gražiai bendrauti?“ – rėkė moteris.
Kaip baigėsi įvykis, sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Laidą „Farai“ žiūrėkite kiekvieną ketvirtadienį 20 val. per TV3 Televiziją.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.