Pareigūnams teko spręsti chaotišką situaciją – to rasti galinėje sėdynėje tikrai nesitikėjo

Į įvykio vietą važiavo ir laidos „Farai“ operatorius.
Pastebėtas „Ford Focus“ markės automobilis buvo iškart sustabdytas. Salone tiesiog virte virė gyvenimas – gale sėdėjo du didžiuliai belgų aviganiai. Išlipęs vairuotojas teisinosi gėręs tik vakar, tačiau alkotesteris parodė ką kitą – 2,20 promilės.
Paaiškėjo ir tai, kad vilnietis neturi teisės vairuoti, o automobilis yra be techninės apžiūros. Paklaustas, ko atvyko į miestą, vyriškis prisipažino važiavęs lankyti už grotų sėdinčios mylimosios.
Pykčio priepuolis sulaikymo patalpoje
Uždarytas į tarnybinį automobilį, vairuotojas nesulaikė emocijų. Dėl susiklosčiusios situacijos ir atimto vairuotojo pažymėjimo jis greitai surado kaltininkus – pareigūnus ir pačią šalį.
„Išgamų valstybė yra! Korumpuota valstybė! Pykstu ant savęs ir ant jūsų visų, išgamos“ – šaukė sulaikytasis.
Kol vyriškis liejo pyktį, kilo kita dilema – kur padėti du didelius šunis. Pareigūnai susisiekė su vyro žmona, tačiau ši pareiškė, kad kartu su vyru nebegyvena ir šunų paimti negali. Mamos atsakymas buvo toks pats – priimti šunis atsisakė.
„Tikrai nenoriu tų gyvūnų“, – sakė ji.
Šunys saloną išardė dantimis
Mėginant išspręsti problemą, automobilio salone prasidėjo tikras chaosas. Palikti vieni šunys pradėjo draskyti ir plėšyti kėdes, durelių apdailą bei plastikines detales, o automobilis tiesiog lingavo nuo jų agresijos.
Netrukus į vietą atvyko gyvūnų prieglaudos atstovė. Nors pareigūnai nerimavo dėl augintinių agresijos, moteriai užteko praverti langą ir parodyti švelnumą – šunys akimirksniu pakeitė elgesį ir pradėjo laižyti jos rankas.
„Nepyk, geras tu berniukas, matai, aš nieko blogo nedarysiu“, – šunis ramino darbuotoja.
Kaip gyvūnų globėjai pavyko sutramdyti siautėjusius šunis? Sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.