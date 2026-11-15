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TV3 naujienos > Kriminalai

Akmenis ir „bambalius“ į kaimynus mėčiusiam vyrui greitai atsirūgo – sulaukė siurprizo: prireikė net ugniagesių

2026-11-15 19:45 / šaltinis: TV3 laida „Farai“ / Parengė:
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: TV3 laida „Farai“ / Parengė:
2026-11-15 19:45
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Pareigūnai gavo nerimastingą pranešimą apie neadekvačiai besielgiantį kaimyną. Pranešėja nurodė, kad vyriškis pro langą akmenimis apmėtė jos mamą, o tuomet kliudė katinus bei kitus kaimynus ir pasislėpė savo bute. 

Pareigūnai gavo nerimastingą pranešimą apie neadekvačiai besielgiantį kaimyną. Pranešėja nurodė, kad vyriškis pro langą akmenimis apmėtė jos mamą, o tuomet kliudė katinus bei kitus kaimynus ir pasislėpė savo bute. 

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Į įvykio vietą važiavo ir laidos „Farai“ operatorius.

Situacijos pavojaus lygis šovė į viršų, kai į įvykio vietą atvykę kolegos pranešė, kad asmuo visiškai užsibarikadavo viduje, atsisako įsileisti pareigūnus ir pro langą bei balkoną į aplinkinius svaido viską, kas pakliūva po ranka – nuo obuolių, svogūnų ar batono likučių iki pusiau nugertų alaus bambalių.

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Prireikė visų specialiųjų tarnybų pagalbos, į vietą skubiai atvyko ir ugniagesiai gelbėtojai, pasirengę laužti duris ar langus.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pro balkoną į kaimynus daiktus svaidęs vyras pareigūnų išvysti bute nesitikėjo: „Atsiprašau, atsiprašau“

Į butą pareigūnai pateko per balkoną

Pilietis į nieką nereagavo, todėl pareigūnams ir ugniagesiams teko suplanuoti specialią operaciją. Kol dalis pareigūnų lauke nukreipė chuligano dėmesį, prie namo buvo pastatytos teleskopinės kopėčios.

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„Tegul su juo ten šneka, o mes tyliai ramiai per čia įeisime“, – nutarė pareigūnai.

Ugniagesys gelbėtojas su laužtuvu rankoje pakilo prie įstiklinto balkono ir netrukus langą atidarė. Pareigūnai pateko į butą ir pagaliau sulaikė chaosą kėlusį vyrą.

„Gulk ant žemės! Rankas už nugaros!“ – iš buto vidaus pasigirdo policininkų raginimas.

Tačiau kitiems pareigūnams atidaryti pagrindines šarvuotas duris iš vidaus pasirodė nelengva užduotis – chuliganas jas buvo taip stipriai nusiaubęs ir nulaužęs rankeną, kad koridoriuje buvę kolegos negalėjo įeiti. Galiausiai panaudojus kiek jėgos durys atsivėrė.

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„Atsiprašau, atsiprašau“, – ant žemės gulėdamas vis kartojo vyras.

Sulaikymo metu paaiškėjo, kad vyriškis buvo nesunkiai susižeidęs ausį, tad į vidų nedelsiant buvo įleisti ir medikai. Suteikus pirmąją pagalbą, įsisiautėjęs pilietis buvo išvežtas į klinikas, kur specialistai išsamiai įvertins jo sveikatos būklę.

Kaip ugniagesiams pavyko per balkoną patekti pas užsibarikadavusį vyrą? Sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

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Laidą „Farai“ žiūrėkite kiekvieną ketvirtadienį 20 val. per TV3 Televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.

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