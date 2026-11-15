Akmenis ir „bambalius“ į kaimynus mėčiusiam vyrui greitai atsirūgo – sulaukė siurprizo: prireikė net ugniagesių

Į įvykio vietą važiavo ir laidos „Farai“ operatorius.
Situacijos pavojaus lygis šovė į viršų, kai į įvykio vietą atvykę kolegos pranešė, kad asmuo visiškai užsibarikadavo viduje, atsisako įsileisti pareigūnus ir pro langą bei balkoną į aplinkinius svaido viską, kas pakliūva po ranka – nuo obuolių, svogūnų ar batono likučių iki pusiau nugertų alaus bambalių.
Prireikė visų specialiųjų tarnybų pagalbos, į vietą skubiai atvyko ir ugniagesiai gelbėtojai, pasirengę laužti duris ar langus.
Į butą pareigūnai pateko per balkoną
Pilietis į nieką nereagavo, todėl pareigūnams ir ugniagesiams teko suplanuoti specialią operaciją. Kol dalis pareigūnų lauke nukreipė chuligano dėmesį, prie namo buvo pastatytos teleskopinės kopėčios.
„Tegul su juo ten šneka, o mes tyliai ramiai per čia įeisime“, – nutarė pareigūnai.
Ugniagesys gelbėtojas su laužtuvu rankoje pakilo prie įstiklinto balkono ir netrukus langą atidarė. Pareigūnai pateko į butą ir pagaliau sulaikė chaosą kėlusį vyrą.
„Gulk ant žemės! Rankas už nugaros!“ – iš buto vidaus pasigirdo policininkų raginimas.
Tačiau kitiems pareigūnams atidaryti pagrindines šarvuotas duris iš vidaus pasirodė nelengva užduotis – chuliganas jas buvo taip stipriai nusiaubęs ir nulaužęs rankeną, kad koridoriuje buvę kolegos negalėjo įeiti. Galiausiai panaudojus kiek jėgos durys atsivėrė.
„Atsiprašau, atsiprašau“, – ant žemės gulėdamas vis kartojo vyras.
Sulaikymo metu paaiškėjo, kad vyriškis buvo nesunkiai susižeidęs ausį, tad į vidų nedelsiant buvo įleisti ir medikai. Suteikus pirmąją pagalbą, įsisiautėjęs pilietis buvo išvežtas į klinikas, kur specialistai išsamiai įvertins jo sveikatos būklę.
Kaip ugniagesiams pavyko per balkoną patekti pas užsibarikadavusį vyrą? Sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.