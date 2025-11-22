Nemokamai dalina knygas gyventojams – rezultatas nustebino: per kelias dienas jų paėmė tūkstančius

Dovanų skaitytojams paruošusi Panevėžio rajono biblioteka baiminasi, ar žmonių maišais tempiamos knygos nenukeliaus į turgų ar į krosnis prakuroms.
Panevėžiečiai Milda ir Laimutis įdėmiai skaito lentynoje išsirinktų knygų aprašymus.
„Tiesiog žiūrime, kas įdomu, kuo gyvename. Apie sveikatą, paėmėme knygą apie ikimokyklinukų pusryčius, paskaitėme, kokie gali būti. Šiaip įdomu, tos senos knygos ir pakankamai įdomios“, – pasakoja Milda.
„Labai įdomu ir intriguoja čia ateiti, pasižiūrėti, ką galima rasti“, – prideda Laimutis.
Prie dovanojamų knygų stabtelėjusi Eugenija taip pat rado sau patinkančių, kuriomis papildys knygų lentynas namuose.
„Daugiau ką gi beveiksi, man 97 metai, tai aš dar džiaugiuosi, kad galiu skaityti“, – sako Eugenija.
Iš lentynų gyventojai gali išsirinkti, kas patinka, be prievolės perskaitytas knygas grąžinti. Įvairaus žanro knygas biblioteka tiesiog dovanoja.
„Tai yra nurašytos knygos, čia patenka, kur buvo didelis egzemplioriškumas, kurios nebe tokios aktualios“, – aiškina informacinių išteklių valdymo skyriaus vadovė Gintarė Ratkienė.
Gyventojai paveikė knygų likimus
Anksčiau šalies bibliotekos nebereikalingas knygas atiduodavo utilizuoti. Prieš kelerius metus sostinės Pavilnio gyventojus pribloškė pilnas konteineris išmestų knygų uždarytos bibliotekos pašonėje. Tąkart knygos mylėtojams pavyko išgelbėti bent dalį sunaikinti paruoštos literatūros.
Pernai Seimas leido bibliotekoms nurašytas knygas dovanoti skaitytojams.
„Mums ir gera, kad ta knyga randa savo kitus namus, o nelieka išmesta, utilizuota“, – džiaugiasi G. Ratkienė.
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės biblioteka dovanoti paruošė daugiau nei pustrečio tūkstančio nurašytų knygų. Akcijai planavo skirti 2 savaites, tačiau beveik visas knygas žmonės išsinešė per pirmąsias dienas.
„Nuolat buvo judesys, visada buvo žmonių. Kas išsirinko kelias knygas, kas nešėsi maišais, tikiuosi, kad papildys jų bibliotekas, jų draugų bibliotekas, dalinsis, skaitys. Bet kaip bus, tai nuo pačių žmonių priklauso, kurie pasiėmė tas knygas, ir negalime sukontroliuoti, kur jie knygas padės“, – dalinasi informacinių išteklių valdymo skyriaus vadovė.
Prie atiduotuvių prisijungė ir kitos bibliotekos
Dovanų skaitytojams paruošė ir Panevėžio rajono savivaldybės biblioteka, kurios dėžėse buvo maždaug 200 nurašytų knygų. Pasak bibliotekos vadovės, knygos nurašomos itin atsakingai. Pavyzdžiui, jei jos bent penkerius metus nesudomina skaitytojų, leidinys neturi išliekamosios vertės.
„Praeina ta banga skaitomos knygos ir viskas, ir jos dabar nebeskaito, ypač tos knygos, kurios išėję pastaraisiais metais. Tai grynai mados reikalai“, – dėstė Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Rūta Bagdonienė.
Bibliotekos vadovė viliasi, kad dovanojamos knygos iškeliaus iš bibliotekos į geras rankas ir bus naudojamos pagal paskirtį. Nors būna visko, knygos pardavinėjamos internetu ar net turguje.
R. Bagdonienė baiminasi ir dėl dar liūdnesnės baigties, nes „popieriaus mažėja, žmonės dar tebeturi senovinius pečius, kurie kūrenami malkomis ar kitu kuru, ne dujomis, juos reikia įkurti.“
Biblioteka net svarsto riboti dovanojamų knygų skaičių vienam žmogui ir taip apsaugoti nurašytus, bet tinkamai išsaugotus ir geros būklės leidinius nuo liūdniausios baigties.
