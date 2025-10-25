Neįtikėtini italų nuotykiai Lietuvoje – pavogė automobilį ir grasino nuomininkei: „Tragedija ten su jais“

Visą šią situaciją nufilmavo laidos „Farai“ operatorius.
Pavogė automobilį
Pareigūnams atvykus į nurodytą vietą Daržininkų kaime, akį patraukė margaspalvė dekoracija – ant tvoros išdžiaustyti drabužiai. Prie vartų pastebimi asmenys su kuprinėmis.
Prie policininkų ekipažo prisistatė pranešėja. Moteris teigė, kad šiandien kita pareigūnų komanda čia jau lankėsi ir iš galimai Italijos piliečių, kurie sukėlė konfliktą sodyboje, konfiskavo automobilį, nes šis buvo vogtas.
„Aš paprašiau, kad jie išsikeltų. Jie pasakė gerai, bet dabar jie atsistoję prie vartų man grasina, sako, kad čia mane padegs. Tragedija ten su jais“, – teigė pranešėja.
Nepageidaujamais tapę svečiai toli nenuėjo ir buvo sutikti netoliese gatvėje. Moteris pareiškė esanti iš Italijos, bet kalbėjo ir angliškai, o vyriškis teigė, kad už penkių minučių atvažiuos taksi ir jie esą atlaisvins sodybos teritoriją.
Nei vyras, nei moteris sodybos šeimininkams jokių pretenzijų neturėjo. Esą važiuos išsinuomoti automobilį ir toliau keliaus savais keliais.
Trenkė šeimininkei
Šeimyna, anot pranešėjos, jos sodyboje apsistojo prieš parą. Buvo išsinuomoję apartamentus dviems paroms. Konfliktas kilo, kai svečiai apkaltino šeimininkę, kad ši iškvietė policiją ir pranešė apie vogtą automobilį.
„Žinokit, aš tokių lietuvių dar net nemačius. Man atrodo, kad tai moteriai negerai su psichika, ji iškart puola muštis“, – pasakojo išsigandusi nuomininkė.
Ji tikino, kad italė ją stipriai pastūmė, o krisdama ji skaudžiai užsigavo. Visgi pretenzijų ji neturi, esą svarbiausia, kad užsieniečiai išsinešdintų.
Skalbinius rinkęs vyriškis buvo įspėtas, kad kuo greičiau keliautų ir čia nebegrįžtų.
Kaip pavyko pareigūnams susitarti su italų porele žiūrėkite straipsnio viršuje.
Laidą „Farai“ žiūrėkite kiekvieną ketvirtadienį 19:30 per TV3 Televiziją.
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE:
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.