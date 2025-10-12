Grupelė jaunimo pareigūnams sukėlė įtarimų – nuojauta nemelavo: „Chebra, Palanga, belekas“

Pareigūnų įtarimus sukėlė jaunuolių elgesys ir prie jų rastas alkoholio butelis. Nusprendus atlikti asmens apžiūrą, vieno vaikino piniginėje aptikta balta biri medžiaga – jis pats neslėpė, kad tai galimai kokainas.
Į įvykio vietą skubėjo ir laidos „Farai“ operatorius.
Situacija paaštrėjo, kai kitas jaunuolis mėgino paslėpti įtartiną ritinėlį po automobilio ratais.
„Nieko nemečiau. Ne mano. Nieko nedariau. Tikrink“, – nervingai kartojo jis.
Abu jaunuoliai netrukus buvo sulaikyti ir pristatyti į komisariatą.
Netrukus prie pareigūnų priėjo vieno iš sulaikytųjų sesuo. Išgirdusi apie brolio radinius, mergina neslėpė šoko:
„Jūs juokaujate? Eik tu na****t!“
Rasti radiniai
Patikrinus jaunuolių automobilius, rastas ir plastikinis ginklo muliažas. O patys sulaikytieji, uždaryti į policijos automobilį už grotelių, galiausiai nusprendė prisipažinti dėl narkotinių medžiagų laikymo.
„Prisipažįstame, viskas. Chebra, Palanga, belekas“, – sakė vienas iš vyrukų, pridurdamas, jog svarbiausia – greičiau grįžti į miestą tęsti linksmybių.
„Prisipažįstame, norime greitai varyti į klubą prigerti“, – sakė kitas.
Ekspertai nustatys, kokios narkotinės medžiagos buvo rastos folijoje.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Visus radinius ir jaunuolių atsikalbinėjimus pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
