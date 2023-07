Nausėda: be JAV lyderystės nebūtų transatlantinės vienybės

„Šiandien visa didžiulė erdvė nuo Vašingtono iki Vilniaus suvienyta politiškai, ekonomiškai ir vertybiškai, ją jungia ir nesutraukiami kolektyvinės gynybos bei saugumo saitai – tuo dar kartą įsitikinome per NATO viršūnių susitikimą“, – savo kalboje Vilniaus universitete trečiadienį, pasibaigus Vilniaus NATO viršūnių susitikimui sakė G. Nausėda.

„Viso to nebūtų be įkvepiančios Jungtinių Valstijų lyderystės, nebūtų be mūsų bičiulių amerikiečių idėjų, išteklių ir didžiulių pastangų. Ir šiandien, kai mūsų regione žiauriai brutali Rusijos karinė agresija grasina sutrypti demokratiją ir laisvą tautų apsisprendimą, JAV nestovi nuošalyje“, – tvirtino jis.

Po G. Nausėdos kalbą netrukus turėtų sakyti ir Jungtinių Valstijų prezidentas Joe Bidenas.

„Sutinkame jį ne tik kaip kitos valstybės vadovą. Sutinkame jį atviromis širdimis bei rankomis, kaip artimą draugą ir sąjungininką. Daugelį metų su didžiausia pagarba stebėjome jo nenuilstamą darbą laisvei. Šiandien Prezidentas Joe Bidenas yra čia, su mumis, ir mes turime puikią progą padėkoti jam ir visiems Jungtinių Amerikos Valstijų žmonėms“, – sakė Lietuvos prezidentas.

G. Nausėda taip pat akcentavo, kad JAV buvimas Lietuvoje sustiprina šalies saugumą, o valstijų pagalba Ukrainai „sustiprina jos galią priešintis okupantui“.

Anot jo, ilgalaikis JAV įsitraukimas į Lietuvos gynybą leidžia jai sušvelninti „ilgalaikes grėsmes, kurias taip gerai žinome iš savo istorijos“.

„Kartu su JAV mes esame labiau užtikrinti dėl savo rytojaus, o tą rytojų kurdami neretai remiamės Amerikos pavyzdžiu“, – sakė šalies vadovas.

Prezidentas pabrėžė, kad daug Amerikos lietuvių paliko Lietuvos istorijoje ryškų pėdsaką: lakūnai Steponas Darius ir Stasys Girėnas, vienas partizanų vadų Adolfas Ramanauskas-Vanagas, krepšininkas Pranas Lubinas, meno kūrėjai Jonas Mekas, Jurgis Mačiūnas.

„Visi kartu jie savo būdu kūrė ir tebekuria lietuvišką svajonę“, – kalbėjo G. Nausėda.

„Šiandien, šioje aikštėje, mes neabejotinai kuriame istorinį įvykį, kuris tik dar labiau sustiprins Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų draugystę“, – sakė jis.

J. Bidenas Lietuvoje vieši antrą kartą, prieš dešimtmetį jis šalyje lankėsi kaip JAV viceprezidentas.