Naujausia žinia: ugniagesiai „Aro“ šarvuočiu sėkmingai nuvyko ir užsuko degančių dujų sklendes

„Pavyko, planas įgyvendintas, sklendės užsuktos, kurias užsukti buvo suplanuota. Ekipažas sėkmingai grįžo. Dabar liepsna sumažėjo. Planuojami dabar kiti darbai ir veiksmai“, – Eltą informavo įvykio vietoje esantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas Renatas Požėla.
Pasak jo, sklendės buvo užsuktos per kelias minutes, tačiau ugniagesiams su savo įranga teko išpjauti tvorą, kad patektų prie sklendžių šarvuočiu.
Sklendės užsuktos, kad būtų sustabdyta dujų cirkuliacija. Jau išbėgusios dujos išdegs, o užsukus sklendes, naujų dujų neatsiras, todėl bus galima likviduoti gaisrą.
„Aro“ šarvuotis yra atsparus karščiui, todėl ši transporto priemonė ir buvo pasirinkta nuvykti į gaisro vietą.
