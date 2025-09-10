Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Naujausia žinia: ugniagesiai „Aro“ šarvuočiu sėkmingai nuvyko ir užsuko degančių dujų sklendes

2025-09-10 17:18 / šaltinis: ELTA
2025-09-10 17:18

Ugniagesiai su policijos rinktinės „Aras“ vairuotoju trečiadienio vakarą sėkmingai nuvyko ir užsuko sklendes Baltosios Vokės gatvėje, kur kilo didelis gaisras dujų pilstymo stotyje.

“Aro“ šarvuotis (asociatyvi nuotrauka). ELTA / Julius Kalinskas

Ugniagesiai su policijos rinktinės „Aras“ vairuotoju trečiadienio vakarą sėkmingai nuvyko ir užsuko sklendes Baltosios Vokės gatvėje, kur kilo didelis gaisras dujų pilstymo stotyje.

2

„Pavyko, planas įgyvendintas, sklendės užsuktos, kurias užsukti buvo suplanuota. Ekipažas sėkmingai grįžo. Dabar liepsna sumažėjo. Planuojami dabar kiti darbai ir veiksmai“, – Eltą informavo įvykio vietoje esantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas Renatas Požėla.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jo, sklendės buvo užsuktos per kelias minutes, tačiau ugniagesiams su savo įranga teko išpjauti tvorą, kad patektų prie sklendžių šarvuočiu. 

Sklendės užsuktos, kad būtų sustabdyta dujų cirkuliacija. Jau išbėgusios dujos išdegs, o užsukus sklendes, naujų dujų neatsiras, todėl bus galima likviduoti gaisrą.

„Aro“ šarvuotis yra atsparus karščiui, todėl ši transporto priemonė ir buvo pasirinkta nuvykti į gaisro vietą.

