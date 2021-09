Socialinių tinklų grupėje, turinčioje keliasdešimt tūkstančių narių, dalinamasi nuoroda į skelbimų portalą, kuriame nesutinkantys su įsigaliojusiais ribojimais, gali įkelti ir siūlyti savo paslaugas bei surasti bendraminčius, negalinčius paslaugų įsigyti dėl nuo rugsėjo 13 d. įsigaliojusių ribojimų.

Užėjusius į minimą portalą pasitinka įrašas: „Tinklalapis tavonaudai.lt skirtas visiems, kurie teikia įvairias paslaugas ar ieško jų ir atsisako rūšiuoti žmones bei jų segregacinio paveikslėlio („galimybių paso“) turėjimą ir/ar neturėjimą“.

Apačioje taip pat nurodoma, kad puslapis – nemokamas skelbimų portalas, kuriame į 9 kategorijas (darbas, paslaugos, pramogos, buitis, technika, darbužiai-avalynė, auginantiems vaikus, nekilnojamas turtas) visi norintys gali kelti savo paslaugas, pasiūlymus ar jų jose ieškoti.

„Paleidom į gyvenimą skelbimų portalą, skirtą visiems, kurie ko nors ieško, bet nesutinka segreguoti arba būti segreguojamais – nemokamai registruokitės, talpinkite klasifikuotus skelbimus“, – rašoma vienoje feisbuko grupėje.

Nuo privačių pervežimų iki muzikanto paslaugų vestuvėse

Skelbimų portale galima rasti įvairiausių paslaugų ir prekių pasiūlymų – nuo privačių pervežimų į užsienio šalis, nekilnojamojo turto paieškų, korepetitorių, rankų darbo riešinių iki siūlomų muzikanto paslaugų vestuvėse.

Dauguma prekių ir paslaugų kainos nėra įvardintos, tačiau šiai dienai pigiausia prekė – lietuviškos bulvės. Brangiausia prekė – sodyba Ukmergės rajono savivaldybėje už 40 tūkstančių eurų.

Socialiniuose tinkluose nurodoma, kad skelbimų portalas nuolat pildomas.

Pačioje svetainėje nurodyti ir 4 pagrindiniai tikslai. Jų yra 4:

padėti Lietuvos piliečiams užsitikrinti orų gyvenimą, laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų, neprieštaraujančių LR Konstitucijai, apginti ten garantuotas piliečių teises, laisves ir pareigas, didinti kokybiškų prekių bei paslaugų prieinamumą ir skatinti sveiką konkurenciją, padėti išgyventi smulkiajam bei vidutiniam verslui; mažinti nedarbą, skatinti piliečių verslumą bei naujų darbo vietų kūrimą.

Socialiniuose tinkluose – grožio paslaugų paieškos

Socialinių tinklų grupėse, turinčiose nuo kelių iki keliasdešimties tūkstančių narių – apstu grožio paslaugų pasiūlymų ar jų paieškų neturintiems galimybių paso.

Pastebėta, kad didžioji dalis moterų ieško manikiūro, pedikiūro ar makiažo paslaugų, vyrai – kirpimo.

„Sveiki, gal yra kirpėjų, kurios kerpa namuose Vilniuje (arba salone, be VIP pasų (galimybių paso – aut. past.)? Laukiu atsakymo asmenine žinute“ – rašo viena moteris.

Atsišaukiančių į paieškas nėra daug. Komentaruose dažnai nurodoma kreiptis privačia žinute ar rašyti tiesiogiai grožio specialistams ir klausti, ar priima nepasiskiepijusius žmones.

Nesilaikantiems reikalavimų grės baudos

Interneto svetainės, jei jos skirtos tik informacijai skelbti ir skelbimų neapmokestina, kaip įmonės neprivalo būti registruojamos, o jų turinį prižiūri atsakingos kontroliuojančios institucijos, patikina EIMIN atstovai.

„Išgyvename neeilinį laikotarpį, kai reikia priimti ne visada populiarius, tačiau šaliai ir mūsų žmonių saugumui reikalingus sprendimus. Mūsų tikslas – kad su galimybių pasu net ir blogėjant epidemiologinei situacijai verslai galėtų veikti, o žmonės galėtų gyventi įprastą kasdienį gyvenimą“, – įvardija jie.

Ekstremalios situacijos režimo priemonių laikymosi kontrolė sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu pagal kompetenciją visoje Lietuvos teritorijoje pavesta Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui (NVSC), Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, Valstybinei darbo inspekcijai, savivaldybių administracijoms, Policijos departamentui.

NVSC patikina, kad jei nebus laikomasi reikalavimų, numatytų galiojant ekstremaliajai situacijai, paslaugos teikėjui gresia atsakomybė – bauda juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, siekianti nuo 1500 iki 6000 eurų.

„Kalbant apie tai, kad verslas planuoja paslaugas teikti namuose ar kažkaip kitaip, tai jau kalbame apie ne apie ekstremaliosios situacijos metu galiojančio reglamentavimo nesilaikymą, bet apskritai apie veiklos neteisėtumą“, – komentuoja ekspertai.

Kas draudžiama neturintiems galimybių paso?

Nuo rugsėjo 13 dienos galimybių paso neturintys asmenys negali apsipirkti prekybos centruose ar nebūtinų prekių parduotuvėse.

Jiems leidžiama apsipirkti tik nedidelėse maisto ar veterinarijos prekių parduotuvėse, optikose, vaistinėse. Šios įstaigos privalo turėti atskirą įėjimą iš lauko bei būti ne didesnės nei 1500 kv. m ploto.

Kai veiklos vykdomos ar paslaugos teikiamos tik asmenims, turintiems galimybių pasą, rekomenduojama dėvėti kaukes, laikytis atstumų.

Kai veiklos vykdomos ar paslaugos teikiamos be galimybių paso, kaukių dėvėjimas, atstumų laikymasis ir srautų valdymas yra būtini.

Be to, be galimybių paso draudžiama lankytis grožio salonuose, viešojo maitinimo įstaigose, pramogų vietose, renginiuose, išskyrus atvirose erdvėse vykstančius renginius, kuriuose dalyvauja ne daugiau kaip 500 žmonių.

Paso tikrinimas turi būti atliekamas paslaugų teikimo vietos viduje netoli įėjimo į ją įrengtose vietose, jeigu to dėl objektyvių aplinkybių negalima atlikti lauke, ir kai užtikrinama, kad iš tokios vietos, neatlikus patikrinimo, nebus galima patekti toliau į paslaugų teikimo vietas.

Mažose parduotuvėse ir paslaugų įmonėse galimybių pasas turės būti tikrinamas prie jų įėjimo arba užėjus į vidų. Kai to dėl objektyvių aplinkybių negalima atlikti, viduje netoli įėjimo galės būti įrengta vieta, kur atliekamas tikrinimas. Tokiu atveju turi būti užtikrinama, kad iš tokios vietos, neatlikus patikrinimo, asmuo nepateks toliau į paslaugų teikimo, prekybos vykdymo vietą. Galimybių pasai ar kiti dokumentai bus tikrinami vizualiai. Kitaip tariant, skaneriai nebus būtini.

Kas leidžiama neturintiems galimybių paso?

Galimybių paso neturintys asmenys gali naudotis tik smulkiomis remonto paslaugomis, kai kontaktas tarp paslaugos gavėjo ir teikėjo neviršija 15 min.

Asmenys be galimybių paso gali lankytis degalinėse, nes jos priskirtos prie būtinųjų prekių parduotuvių.

Taip pat leidžiamos laidojimo paslaugos ir laidojimo reikmenų parduotuvių lankymas, muziejų ekspozicijų ir parodų lankymas, bibliotekų lankymas tik atsiimant ar grąžinant knygas.

Leidžiamos asmens sveikatos priežiūros, socialinės, teisinės, psichologinės, veterinarijos, finansinės paslaugos. Taip pat leidžiama vežti keleivius. Galiausiai, leidžiamas visų pakopų ugdymas.

Nuspręsta, kad studentai į paskaitas kol kas bus leidžiami su profilaktiniais COVID-19 testais. Tačiau po spalio 15-osios studentai testuotis ir eiti į paskaitas galės tik mokamai.

Neturintiems galimybių paso leistina naudotis miesto, priemiestinio ir tarpmiestinio viešojo transporto paslaugomis, laikantis numatytų saugumo reikalavimų, apsaugines veido kaukes dėvėti privaloma.

Galimybių paso nereikės ir naudojantis pavežėjų ar taksi paslaugomis. Pagal nutarimą, asmens sveikatos priežiūros paslaugos imuniteto neturintiems asmenims teikiamos pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus, įskaitant testavimą.