  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Naktimis sportuojantis vyras varo iš proto kaimynę: „Per dienas rėkia, o bilda labiausiai naktį“

2025-11-22 21:15 / šaltinis: TV3 laida „Farai“
2025-11-22 21:15

Garbaus amžiaus moteris prašo pareigūnų padėti sutramdyti sveikuolį kaimyną. Vyriškis esą sportuoja dieną naktį ir neduoda jai ramybės. Visą situaciją ir pokalbį su abejomis konflikto pusėmis nufilmavo laidos „Farai“ operatoriaus kamera.

0

Bilda visi namai net ir naktį

Moteris mano, kad kaimynas pervertina savo jėgas ir nepakelia svarmenų, tad šie vis dribteli ant grindų. Ir esą dribteli taip, kad net šviestuvai linguoja.

Senolė sako, kad dėl kaimyno noro būti sveiku – pati baigia sveikatą prarasti.

„Per dienas rėkia, o bilda labiausiai naktį, – pareigūnams guodėsi vieno kambario bute gyvenanti pensininkė. – Jo kambarys toks pats kaip ir mano, net lova ten pat, tai viskas girdisi. Visą naktį trypia, po to sportuoja. Sako, kad man niekas neuždraus, čia mano butas, kada aš noriu, dieną ar naktį ir sportuoju.“

Daugiabutis – senų laikų statybos, tad sienos kaip iš popieriaus ir girdėti kiekvienas žingsnis, jau nekalbant apie riksmus. Negana to, kaimynas laikas nuo laiko ir keistų laiškų senolei atsiunčia.

Pareigūnai dėl vyriškio keliamo triukšmo jau yra važiavę, tačiau situacija iš esmės nesikeičia.

Kaimynas parodė pratimus, kuriuos atlieka

Į triukšmadario butą pasibeldus pareigūnams vyras demonstravo, kokius pratimus daro ir dievagojosi, kad nekelia triukšmo. Tačiau šalia padėti svarmenys, kurie, greičiausiai, taip pat treniruotėse yra naudojami ir laikas nuo laiko numetami ant grindų.

„Girdi sako? Bet aš taip nedaužau. Visokiausius darau, bet nedaužau“, – teisinosi vyriškis, pareigūnams tiksliai pademonstravęs, kokia yra jo sporto rutina.

Negana to, kaimynas laikas nuo laiko ir keistų laiškų senolei atsiunčia, o jo kambaryje policininkai rado itin keistų piešinių ir užrašų lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. Siųsti pirmus laiškus pradėjo dar 2009 metais ir kaskart nustebina. 

Ką jie reiškia ir kam skirti – tik pats pilietis težino ir sunkiai galėjo paaiškinti. 

Vienas jų skelbė: „Ne čigonų reikalas mane mokinti kilnoti štangą“.

„Mes čia taip vaikystėje sakydavome“, – aiškino jis keistą užrašą, dėl ko ir kilo konfliktas su kaimyne.

Už ramybės trikdymą yra baudžiama, tad šįkart vyriškis atsipirko pareigūnų įspėjimu.

Visą situaciją ir pareigūnų reakcijas žiūrėkite straipsnio viršuje.

Laidą „Farai“ žiūrėkite kiekvieną ketvirtadienį 19:30 val. Per TV3 televiziją ir tiesioginėje transliacijoje, esančioje straipsnio pradžioje. 

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“. 

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

