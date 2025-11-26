Mįslingai dingo jauna moteris – šeima ir kolegos skambina pavojaus varpais: dalinasi svarbiausia informacija

Deimantė Kazlauskaitė (28 m.) paskutinį kartą pastebėta ties Skriaudžiais su savo automobiliu Ford Fiesta valst. Nr. LBC757.
Telefonas išjungtas
Apie dingusią moterį policijai antradienį 16.25 val. pranešė kolegos.
„Išėjo iš darbo lapkričio 25 d. per pietus ir negrįžo. Telefonas išjungtas.
Galimos buvimo vietos Kaunas, Marijampolė ar aplink.
Prašau susisiekite, jeigu kažkas pastebėjote. Bet kokia informacija svarbi“, – „Facebook“ rašo jos sesuo Roberta Kazlauskaitė.
