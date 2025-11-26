 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

„Mirktelėjo ir atsibudo šalia policijos automobilio“ – kumščiais problemas „sprendęs“ pakruojietis tupdomas už grotų

2025-11-26 21:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-26 21:00

Kumščių nesuvaldantis smurtautojas iš Pakruojo po teismo sprendimo dvejus metus galės talžyti kameros sienas.

Smurtas (tv3.lt koliažas)

Kumščių nesuvaldantis smurtautojas iš Pakruojo po teismo sprendimo dvejus metus galės talžyti kameros sienas.

0

Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmai paskelbė nuosprendį Povilui, kuris Pakruojyje gatvėje sužalojo pažįstamą asmenį, o po kelių mėnesių smurtavo ir prieš savo motiną.

Teismas jį pripažino recidyvistu ir paskyrė 2 metų laisvės atėmimo bausmę. Būtent tiek laiko vyras turės pakeisti savo nederamą elgesį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sulaužė žandikaulį

Bylos duomenimis, 2024 m. balandžio 4 d. pavakarę Pakruojo r., Povilas tyčia ne mažiau kaip tris kartus sudavė pažįstamam į veido sritį.

Po smūgių vyras sukniubo kelio viduryje, jo veidas buvo kruvinas, jis net trumpam buvo praradęs sąmonę.

Vėliau ligoninėje nukentėjusysis pasakojo, kad tik „mirktelėjo ir atsibudo šalia policijos automobilio“, o kas nutiko – nepamena.

Medikai jam nustatė muštines žaizdas antakyje ir ties ausimi. Taip pat apatinio žandikaulio lūžį dešinėje pusėje.

Teismo medicinos specialistas pabrėžė, kad sužalojimai padaryti mažiausiai trimis atskirais trauminiais poveikiais ir negalėjo atsirasti vien nuo kritimo. Dėl žandikaulio lūžio nukentėjusiajam buvo konstatuotas nesunkus sveikatos sutrikdymas.

Paaiškėjo, kad patruliai dar tą pačią dieną jau buvo išprašę Povilą ir dar du girtus vyrus iš netoliese esančio buto.

Po kurio laiko pareigūnai pamatė važiuojamojoje dalyje gulintį nukentėjusįjį bei nuo jo nueinančius du asmenis, o pilku džemperiu su gobtuvu vilkintis kaltinamasis bandė sprukti per kiemus.

„Liudininkė sakė, kad pilkai apsirengęs vaikinas kelis kartus trenkė ir pabėgo, o kiti du nieko nedarė ir nuėjo toliau“, – teisme pasakojo vienas iš į įvykį reagavusių pareigūnų.

Keitė versiją

Ikiteisminio tyrimo metu Povilas pripažino, kad konfliktavo su nukentėjusiuoju dėl neva 500 eurų skolos ir jam sudavė. „Dėl to, ką padariau, labai gailiuosi“, – tokie žodžiai užfiksuoti jo apklausos protokole.

Tačiau teisme vyras jau tvirtino, kad tik vieną kartą mostelėjo, o nukentėjusysis galėjęs susižaloti griūdamas. Jis bandė aiškinti, kad dalį ankstesnių parodymų davė „bijodamas, jog jį uždarys“.

Teismas šiais paaiškinimais nepatikėjo. Nuoseklūs pareigūnų, liudytojų parodymai, medicininiai dokumentai ir specialisto išvada buvo pripažinti patikimais, o pirminis paties Povilo prisipažinimas – esminiu įrodymu.

Smurtas prieš motiną

Antrasis nusikaltimas įvyko 2024 m. liepos 26 d. Pakruojyje esančiame bute. Grįžęs iš draugės ir kartu su motina vartojęs alkoholį, Povilas namuose sukėlė konfliktą.

Motina liudijo, kad sūnus nesutiko nueiti į parduotuvę, pyktis greitai peraugo į smurtą – du smūgiai buvo suduoti į galvą.

Smurtautojas tikino, kad motiną tik nustūmė ir ji esą galėjusi pati atsitrenkti bei susižaloti. Vis dėlto, ikiteisminio tyrimo metu, dalyvaujant mamai, vyras kaltę pripažino visiškai.

Teismas konstatavo, kad smurtas prieš artimą asmenį įrodytas, o kaltinamojo bandymai keisti versiją vertintini kaip siekis sušvelninti atsakomybę.

Teismas: smurtas nėra atsitiktinis

Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų teisėja Diana Jakubėnė Povilą pripažino kaltu dėl abiejų smurtinių epizodų.

Už sužalojimą gatvėje jam skirta 1 metų 3 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, už smurtą prieš motiną – 9 mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Bausmės subendrintos ir paskirta 1 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė.

Kadangi Povilas 2025 m. kovo 25 d. kitu nuosprendžiu jau buvo nuteistas laisvės atėmimu, šis nuosprendis su ankstesniu subendrintas, paskiriant galutinę 2 metų laisvės atėmimo bausmę.

Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmus Joniškyje.

