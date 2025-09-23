Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Minint Tarptautinę gestų kalbos dieną, Seimo pastatas nušvis mėlynai

2025-09-23 06:12 / šaltinis: ELTA
2025-09-23 06:12

Antradienį minint Tarptautinę gestų kalbos dieną, Seimo rūmų pastatas nušvis mėlyna spalva.

Lietuvos Respublikos Seimas (nuotr. Elta)

Antradienį minint Tarptautinę gestų kalbos dieną, Seimo rūmų pastatas nušvis mėlyna spalva.

0

Šia iniciatyva siekiama pabrėžti nacionalinių gestų kalbų svarbą bei išreikšti solidarumą su pasaulio kurčiųjų bendruomenėmis.

Gestų kalba yra asmenų su klausos negalia ne tik bendravimo forma, bet ir kultūros dalis, sako  Seimo Asmenų su negalia teisių komisijos pirmininkė Indrė Kižienė. Todėl kad kurtieji jaustųsi integralia visuomenės dalimi, jos teigimu, būtina skatinti gestų kalbos vartojimą, siekti gerinti gestų kalbos vertėjų darbo sąlygas bei priimti Lietuvių gestų kalbos įstatymą.

Mėlyna spalva su kurčiųjų bendruomene siejama nuo pat Pasaulinės kurčiųjų federacijos įkūrimo 1951-aisiais, o Mėlynasis kaspinas simbolizuoja kurčiųjų bendruomenių lygybės visuomenėje siekį ir savo nacionalinių gestų kalbų pripažinimą.

2017 metų rugsėjo 17 dieną Tarptautine gestų kalbų diena paskelbė Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja. Tuo metu Lietuva šia diena Atmintinų dienų įstatymą papildė prieš dvejus metus – 2023 metais.

