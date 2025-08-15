Marijampolės rajone Vilius atidarė karo technikos muziejų – norintys gali pasivažinėti ir tanku

Visas jas verslininkas parsigabeno iš užsienio. Daug metų įvairiose šalyse tankai ir kita sunkioji technika buvo laikoma tos šalies kariuomenių sandėliuose, o paskui nuspręsta viską išparduoti civiliams.
Per Purviniškės kaimo pievas, netoli Marijampolės, rieda šarvuotis. Prieš 80 metų Sovietų Sąjungoje pagamintas tankas buvo skirtas kariauti Antrajame pasauliniame kare. Karui pasibaigus, šarvuotis pateko į užsienio kolekcionierių rankas, o prieš kelerius metus verslininkas Vilius Senkus jį parsigabeno į Lietuvą.
Tankas – ne vienintelis V. Senkaus stambus eksponatas. Pernai oficialiai įteisintame privačiame karo muziejuje prie Sasnavos miestelio, vyras laiko keturias senas karines mašinas. Dar vieną šarvuotį parsigabeno iš Čekijos prieš 12 metų. Ankstesnis savininkas juo nesirūpino – mašina buvo apleista ir surūdijusi. Technikos mokslų daktaro laipsnį turintis Vilius su pagalbininku Jonu šarvuotį suremontavo.
Domėjosi nuo vaikystės
Technika Vilius domėjosi nuo vaikystės. Kad turės savo muziejų, kuriame stovės net tankas, vyras teigė net nesvajojęs, nes neatrodė realu.
„Su mama sutikdavau į Kauną važiuoti, jeigu prie VI forto žiedo ant tanko leis užlipti. Jei būdavo reikalai Kaune, tai nuo geležinkelio stoties, tada iki tanko ir atgal. Ir dar keturis tankistus žiūrėdavau, irgi buvo labai įdomu“, – pasakojo muziejaus savininkas.
Verslininko kolekcijoje ir amerikietiškas sunkvežimis „Studabaker“. Prieš 85 metus pagaminta mašina važinėjo Norvegijos kariškiai. Vėliau daug metų sunkvežimis stovėjo kariuomenės sandėlyje, kol galiausiai Vyriausybė nusprendė išparduoti seną karinę techniką civiliams.
Pasak kolekcionieriaus, kai pradedi domėtis, tuomet pamatai, kad nusipirkti tanką ar kitą karinę techniką nėra sudėtinga – internete skelbimų mirga marga. Tereikia pinigų ir neretai žinių bei ilgo kruopštaus darbo, kad galėtum mašinas susiremontuoti. Nesutvarkyta technika kainuoja daug pigiau.
„Yra labai daug puslapių, labai daug forumų, suvažiavimų. Suvažiuoja žmonės su technikomis, remontuoja, kalbasi. Skaičiau, skaičiau, žiūrėjau, landžiojau po visus puslapius ir radau šitą Čekijoje, tikrai įperkamą. Bet jis buvo pievoje paliktas, irgi 20 metų pievoje stovėjęs“, – pasakojo Vilius.
Tanko kainos neatskleidžia
Paprastesnis, nevažiuojantis šarvuotis gali kainuoti kelis tūkstančius eurų, bet jei retesnis ir galingesnis modelis – gali tekti pakloti ir keliasdešimt tūkstančių, pasakoja kolekcionierius. Kiek verslininkui atsiėjo tankas – vyras teigia nenorintis viešinti. Vien remontas kainavo nepigiai, su bičiuliu Jonu tanką remontavo trejus metus.
„Variklis buvo remontuotas, blogai suremontuotas. Bandėme pirkti kitą variklį – vėl blogą nupirkome, tada trečią vėl perdarinėjome ir taip užtrunka tas darbas. Ir ten sudėtinga išimti iš tanko, ne iš automobilio. Plius pribėgant vakarais, tai ir praėjo trys metai, kol mes tą tanką pastatėme ne ant ratų, o ant vikšrų“, – aiškino Jonas Kurtinaitis.
Privatus karo muziejus dabar atviras visiems lankytojams. Šeimininkas norinčius ir tanku pavėžina. Sako, kad kai prasidėjo plataus masto karas Ukrainoje, žmonių susidomėjimas karine technika nepadidėjo. O jei priešas užpultų mūsų šalį, tiek Jonas, tiek Vilius sako, kad nedvejodami eitų ginti. Jei ne su šautuvu rankoje, tai sukauptos žinios remontuojant seną karinę techniką tikrai praverstų.
„Tai aišku, nenorėtų nei vienas sveiko proto žmogus. Bet jei būtų daugiau tokių kaip mes su Jonu, tai jeigu tik prasideda bet koks konfliktas, viena yra važiuoti kariauti, o kita yra remontuoti tą techniką sudaužytą“, – kalbėjo Vilius.
Privačiame karo muziejuje – ne tik technika, bet ir smulkūs, su Antruoju pasauliniu karu susiję daiktai. Juos Viliui dažniausiai atveža žmonės, kai randą ką užsilikusio palėpėje. Daug smulkmenų verslininkas neketina kaupti. Užtenka darbo ir su stambiais eksponatais – karinėmis mašinomis.
