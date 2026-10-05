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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga apsiriboja nuo muftijaus Jakubausko

2026-10-05 09:24 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-05 09:24
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Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga nusprendė atsiriboti nuo prekyba žmonėmis įtariamo Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro muftijaus Romo Jakubausko privačios veiklos. 

Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga apsiriboja nuo muftijaus Jakubausko (nuotr. Elta) (nuotr. Aliaus Koroliovo)

Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga nusprendė atsiriboti nuo prekyba žmonėmis įtariamo Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro muftijaus Romo Jakubausko privačios veiklos. 

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Kaip nurodoma Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos nutarime, su kuriuo susipažino ELTA, šį sprendimą priėmė spalio 3 d. Alytaus rajone, Raižių kaime, susirinkę organizacijos nariai. 

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„Apsvarstę susiklosčiusią situaciją ir reaguodami į visuomenėje bei žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją apie Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro muftijui R. Jakubauskui Lietuvos Respublikos prokuratūros pareikštus kaltinimus, organizacijos nariai nutarė: atsiriboti nuo muftijaus R. Jakubausko privačios veiklos, galimai nesuderinamos su Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos tikslais, vertybėmis ir viešuoju interesu“, – rašoma dokumente. 

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„Šis nutarimas priimtas siekiant išsaugoti Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos reputaciją, užtikrinti jos neutralumą atliekant ikiteisminį tyrimą ir tuo pačiu parodyti pagarbą nekaltumo prezumpcijos principui“, – nurodo organizacija. 

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Apie priimtą sprendimą Eltai patvirtino organizacijos pirmininkas Motiejus Jakubauskas. Anot jo, bendruomenė pasirinko atsiriboti nuo viešojoje erdvėje pasirodžiusios informacijos, susijusios su pareikštais ikiteisminiame tyrime pareikštais įtarimais R. Jakubauskui. 

„Pirmas yra dalykas, jeigu ten, žiniasklaidoje, yra taip skleidžiama, tai nereikia trukdyti nei tiems, nei tiems. O nekaltumo prezumpcija irgi yra, žmogus tegul, kaip sakoma, vis viena apsigins“, – Eltai teigė M. Jakubauskas. 

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ELTA nepavyko susisiekti su pačiu R. Jakubausku. 

Vienas įtariamųjų dėl prekybos žmonėmis

Generalinės prokuratūros duomenimis, Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro muftijus R. Jakubauskas yra vienas įtariamųjų teisėsaugos atliekamame ikiteisminiame tyrime dėl prekybos žmonėmis bei dokumentų klastojimo ar disponavimo suklastotu dokumentu.

Pirmasis apie įtarimus R. Jakubauskui pranešė portalas tv3.lt.

Pasak prokuratūros atstovės Gintarės Vitkauskaitės-Šatkauskienės, minėtame ikiteisminiame tyrime įtarimai pareikšti 7 fiziniams bei 2 juridiniams asmenims. Nukentėjusiais šiame tyrime šiuo metu pripažinti 64 asmenys.

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Vėliau naujienų portalas lrt.lt pranešė, kad R. Jakubauskas yra įtariamas prekyba žmonėmis tyrime dėl paukštynuose dirbusių filipiniečių.

Kaip skelbia portalas, minėtas tyrimas yra susijęs su filipiniečiais, atvežtais į Lietuvą ir dirbusiais Rudaminos bei Kaišiadorių paukštynuose.

Lrt.lt anksčiau skelbė, kad tyrime įtariami juridiniai asmenys yra paukštynų rangovės „FA Solutions“ ir „World Halal Trust“.

R. Jakubauskas nuo 2020 metų kovo 4 d. iki 2026 metų liepos 15 d. buvo vienas iš „World Halal Trust“ akcininkų.

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