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Vienas VSAT sraigtasparnis ketverius metus laikomas Italijoje, neatmetamas jo pardavimas

2026-10-05 09:13 / šaltinis: BNS
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2026-10-05 09:13
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Vienas iš Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) turimų sraigtasparnių jau daugiau nei ketverius metus laikomas techninės priežiūros centre Italijoje, jo remontui ir atnaujinimui reikėtų dar iki 2,4 mln. eurų, todėl neatmetama galimybė orlaivį parduoti, skelbia portalas „Lrytas“.

Vienas VSAT sraigtasparnis ketverius metus laikomas Italijoje, neatmetamas jo pardavimas | Pauliaus Peleckio / BNS foto nuotr.

Vienas iš Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) turimų sraigtasparnių jau daugiau nei ketverius metus laikomas techninės priežiūros centre Italijoje, jo remontui ir atnaujinimui reikėtų dar iki 2,4 mln. eurų, todėl neatmetama galimybė orlaivį parduoti, skelbia portalas „Lrytas“.

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Praėjusią savaitę Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga (VAITĮPS) ragino VSAT vadovybę paaiškinti, kur yra vienas iš trijų tarnybos H145 sraigtasparnių, įsigytų 2025 metais, tąkart tarnyba BNS nurodė, kad visi trys orlaiviai yra naudojami ir jokių pardavimo planų nėra.

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Vis tik vieno sraigtasparnio, įsigyto 2006 metais, VSAT šiuo metu nenaudoja. Tai „Eurocopter EC-135“. Jis, anot portalo, nuo 2022 metų liepos yra laikomas gamintojo „Airbus Helicopters Italia“ techninės priežiūros centre Italijoje. Ten sraigtasparnis buvo pristatytas techninei priežiūrai ir modernizacijai.

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Pasak VSAT atstovo Giedriaus Mišučio, už Europos Sąjungos (ES) Vidaus saugumo fondo lėšas sraigtasparniui įsigyta 6,4 mln. eurų vertės specialioji įranga – vaizdo stebėjimo, signalų paieškos, navigacijos ir žemėlapių sistemos bei paieškos prožektoriai.

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Tačiau atliekant techninę priežiūrą nustatytas kelių sraigtasparnio komponentų susidėvėjimas ir defektai, o jų šalinimui, taip pat variklių ir pagrindinio reduktoriaus kapitaliniam remontui, anot VSAT, trūksta maždaug 2,1–2,4 mln. eurų.

Tarnybos duomenimis, orlaiviui liko tik 40–50 skrydžio valandų iki gamintojo nustatyto maždaug 3,5 tūkst. valandų variklių ir pagrindinio reduktoriaus resurso pabaigos. Šio likučio pakaktų keliems bandomiesiems skrydžiams ir parskristi į Lietuvą.

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„Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, šiuo metu VSAT nėra priėmusi galutinio sprendimo šioje sudėtingoje situacijoje dėl minėto orlaivio tolesnio likimo. Suprantama, sraigtasparnis su specialiąja įranga būtų naudingas ir reikalingas VSAT užduotims atlikti“, – „Lrytui“ sakė G. Mišutis.

Tiksliai pasakyti, kada sraigtasparnis galėtų grįžti į Lietuvą, VSAT šiuo metu negali, nes dar nėra baigta jo modernizacija ir sertifikavimas. Kol nebus atlikti suplanuoti darbai, orlaivis neturi galiojančio tinkamumo skristi pažymėjimo.

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VSAT šiuo metu turi aštuonis sraigtasparnius: po du EC-120B ir EC-135, vieną EC-145 ir tris H145. Faktiškai eksploatuojami šeši orlaiviai – vienas EC-120B yra netinkamas naudoti, o vienas EC-135 laikomas Italijoje.

Tarnyba taip pat planuoja iki 2032 metų palaipsniui atsisakyti EC-120B, EC-135 ir EC-145 sraigtasparnių bei orientuotis į H145 tipo orlaivius.

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