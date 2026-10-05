Paskelbtas įtakingiausių Lietuvos politikų sąrašas: elito ir visuomenės nuomonės išsiskyrė

Lietuvos elitas įtakingiausiu politiku įvardijo M. Sinkevičių – jam skyrė 52,1 proc. balsų. Antroje vietoje liko G. Nausėda (49,1 proc.), trečioje – D. Grybauskaitė (37,9 proc.). Toliau rikiavosi Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų lyderis Laurynas Kasčiūnas (37,8 proc.) ir kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus (32,8 proc.).Visuomenės vertinimas buvo kiek kitoks.
Įtakingiausiu politiku dauguma apklaustų gyventojų įvardijo G. Nausėdą, surinkusį 38,3 proc. balsų. Antroje vietoje liko V. Adamkus (27,9 proc.), trečioje vietoje – D. Grybauskaitė (27,2 proc.). Ketvirtą ir penktą vietas užėmė buvusi premjerė konservatorė Ingrida Šimonytė ir Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
Bendrame reitinge pirmoji vieta atiteko G. Nausėdai (43,7 proc.), antrąją vietą užėmė M. Sinkevičius (33,6 proc.), trečiąją – D. Grybauskaitė (32,6 proc.).
Elito atstovų apklausa šiemet vyko liepos 9–rugsėjo 1 dienomis.
Elito nuomonės tyrime apklausti 1 143 asmenys.
„Spinter“ visuomenės nuomonės apklausa vyko liepos 18–25 dienomis. Jos metu visoje šalyje apklausta 1 017 respondentų, kuriems buvo 18–75 metai.
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