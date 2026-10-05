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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Paskelbtas įtakingiausių Lietuvos politikų sąrašas: elito ir visuomenės nuomonės išsiskyrė

2026-10-05 08:33 / šaltinis: ELTA
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2026-10-05 08:33
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Delfi“ projekto „Lietuvos įtakingiausieji“ atliktas visuomenės ir ekspertų vertinimas parodė, kad įtakingiausiais šalies politikais laikomi prezidentas Gitanas Nausėda, ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius ir buvusi valstybės vadovė Dalia Grybauskaitė.

Gitanas Nausėda, Mindaugas Sinkevičius (nuotr. Josvydo Elinsko)

Delfi“ projekto „Lietuvos įtakingiausieji“ atliktas visuomenės ir ekspertų vertinimas parodė, kad įtakingiausiais šalies politikais laikomi prezidentas Gitanas Nausėda, ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius ir buvusi valstybės vadovė Dalia Grybauskaitė.

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Lietuvos elitas įtakingiausiu politiku įvardijo M. Sinkevičių – jam skyrė 52,1 proc. balsų. Antroje vietoje liko G. Nausėda (49,1 proc.), trečioje – D. Grybauskaitė (37,9 proc.). Toliau rikiavosi Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų lyderis Laurynas Kasčiūnas (37,8 proc.) ir kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus (32,8 proc.).Visuomenės vertinimas buvo kiek kitoks.

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Įtakingiausiu politiku dauguma apklaustų gyventojų įvardijo G. Nausėdą, surinkusį 38,3 proc. balsų. Antroje vietoje liko V. Adamkus (27,9 proc.), trečioje vietoje – D. Grybauskaitė (27,2 proc.). Ketvirtą ir penktą vietas užėmė buvusi premjerė konservatorė Ingrida Šimonytė ir Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen.

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Bendrame reitinge pirmoji vieta atiteko G. Nausėdai (43,7 proc.), antrąją vietą užėmė M. Sinkevičius (33,6 proc.), trečiąją – D. Grybauskaitė (32,6 proc.).

Elito atstovų apklausa šiemet vyko liepos 9–rugsėjo 1 dienomis.

Elito nuomonės tyrime apklausti 1 143 asmenys.

„Spinter“ visuomenės nuomonės apklausa vyko liepos 18–25 dienomis. Jos metu visoje šalyje apklausta 1 017 respondentų, kuriems buvo 18–75 metai.

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