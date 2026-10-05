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Rūdninkuose – svarbus etapas: parodys, kaip kyla Vokietijos brigadai skirtas karinis miestelis

2026-10-05 06:56 / šaltinis: BNS / Publikavo:
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Autorius(-ė) Gabija Kavolėlytė
šaltinis: BNS / Publikavo:
2026-10-05 06:56
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Krašto apsaugos ministerija (KAM) pirmadienį pristatys Rūdninkų poligone vystomo karinio miestelio pirmojo etapo statybų eigą. 

Rūdninkuose – svarbus etapas: parodys, kaip kyla Vokietijos brigadai skirtas karinis miestelis | Roberto Riabovo / BNS nuotr.
GALERIJA (19)

Krašto apsaugos ministerija (KAM) pirmadienį pristatys Rūdninkų poligone vystomo karinio miestelio pirmojo etapo statybų eigą. 

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Be to, poligone vyks simbolinė ąžuolo sodinimo ceremonija, kuria bus pažymėtas baigti brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statybos darbai, pranešė KAM. 

Ąžuoliukų alėja bus sodinama šalia naujai iškilusių pastatų – kaip kuriamo karinio miestelio, Lietuvos ir Vokietijos bendradarbiavimo bei stiprinamos sąjungininkų infrastruktūros simbolis.

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Renginio metu ministras Robertas Kaunas, Vokietijos ambasados bei Vokietijos brigados atstovai taip pat apžiūrės Rūdninkų karinio miestelio pirmojo etapo infrastruktūrą.

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BNS rašė, kad nekilnojamojo turto (NT) plėtros grupės „Eika Group“ valdoma įmonė „Eika Construction“ iki šių metų pabaigos už 125 mln. eurų turėtų baigti šio etapo statybas. 

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Čia statomi administracijos pastatai, karinės technikos priežiūros ir laikymo infrastruktūra (sandėliai, aikštelės, remonto dirbtuvės, garažai technikai), sargybos pastatas, bendrabučiai 600 karių apgyvendinimui, valgykla.

(19 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rūdninkų karinis poligonas

Tuo metu antrojo etapo darbus viešosios ir privačios partnerystės (ang. public private partnership, PPP) būdu atlieka Lietuvos kapitalo statybos bendrovių „Fegda“ ir „Conres LT“ valdoma įmonė „Rudina“, gavusi 487,6 mln. eurų (su PVM) vertės vienos dalies užsakymą, o Estijos kapitalo „Merko statyba“ – 846,75 mln. eurų vertės dviejų dalių užsakymus.

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KAM teigimu, šio etapo metu kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai, rikiuotės aikštės, štabai, degalinės. Taip pat numatyti mokymo paskirties statiniai, dalyje jų bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos. 

Bendra karinio miestelio antrojo etapo projekto vertė sieks 1,33 mlrd. eurų (su PVM) – ji apima ne tik 2,5 metų infrastruktūros projektavimą ir statybą, bet ir jų priežiūrą bei paslaugas 12,5 metų, taip pat finansavimo išlaidas. 

Karinis miestelis Rūdninkuose užims 190 ha teritorijos. Jis statomas Lietuvai siekiant iki 2027 metų pabaigos priimti Vokietijos karių brigadą.

Pristatyme pirmadienį dalyvaus krašto apsaugos ministras R. Kaunas, viceministras Bronius Bieliauskas, projekto vadovai bei rangovo atstovai.  

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