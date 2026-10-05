Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Mokytojų dieną – svarbūs pokyčiai švietime: pristatys 10 žingsnių planą

2026-10-05 06:53 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-05 06:53
Pridėkite kaip šaltinį Google

Pirmadienį minint Mokytojų dieną, bus pristatytas Švietimo kelrodis, įteikta Meilės Lukšienės premija.

Mokykla, mokiniai (nuotr. stop kadras)

Pirmadienį minint Mokytojų dieną, bus pristatytas Švietimo kelrodis, įteikta Meilės Lukšienės premija.

REKLAMA
1

Kelrodyje siūloma dešimt žingsnių, sutelktų į tris svarbiausias sritis – kokybiškas ugdymo programas, profesionalią vadybą ir motyvuotus mokytojus.

Tarp siūlymų – vienodi mokinių pasiekimų vertinimo standartai visoje Lietuvoje, sistema, leidžianti laiku matyti kiekvieno vaiko pažangą ir spragas, reguliarus mokyklų mikroklimato matavimas, didesnė mokyklų vadovų autonomija, pokyčių išbandymas pilotais, šešerių metų pradinis ugdymas bei mokytojų karjeros modelis, kuriame atlygis labiau siejamas su kompetencija ir prisiimama atsakomybe, o ne vien išdirbtu laiku.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kelrodį parengė organizacija „Švietimas #1“ su ISM Vadybos ir ekonomikos universitetu, švietimo ir mokslo ekspertais bei nevyriausybinių, verslo ir visuomenės organizacijų atstovais.

REKLAMA
REKLAMA

Dokumentą palaiko daugiau nei 35 švietimo, verslo ir visuomenės organizacijų, jų sąrašas nuolat pildosi.

REKLAMA

Po pristatymo ISM Vadybos ir ekonomikos universitete Vilniuje vyks diskusija su skirtingų politinių partijų atstovais, kuriuos jų partijos mato kaip galinčius ateityje prisiimti atsakomybę už šalies švietimo politiką – galimus būsimus švietimo, mokslo ir sporto ministrus arba šiuo metu įvardijamus šešėlinius švietimo ministrus.

Pirmadienį Vilniuje taip pat bus įteiktos Metų mokytojų, Meilės Lukšienės ir lituanistinio švietimo mokytojo premijos.

REKLAMA
REKLAMA

Metų mokytojais paskelbti Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos muzikos teorijos mokytojas ekspertas Viktoras Bakys, Kauno informacinių technologijų mokyklos profesijos mokytojas metodininkas Martynas Kašelionis, Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos tikybos mokytoja ekspertė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Inga Kuuzeorg-Petrikonienė, Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos neformaliojo vaikų švietimo mokytoja Jolanta Narbutaitienė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Premijas taip pat gaus Gargždų „Minijos“ progimnazijos geografijos mokytoja ekspertė Angelė Pakamorienė, Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos akordeono mokytojas ekspertas Laimonas Salijus, Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos fizikos ir matematikos mokytoja Ilona Tulabienė ir Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro Dainos studijos „Keberiokšt“ mokytoja ekspertė Regina Vindžigalskienė.

REKLAMA

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įsteigtos Metų mokytojo premijos tikslas – įvertinti mokytojų profesinės veiklos rezultatus ir skatinti juos kūrybinei iniciatyvai.

Ji skiriama mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams už reikšmingiausius pastarųjų penkerių metų nuopelnus profesinėje veikloje: pilietiškumo, bendražmogiškų vertybių diegimą, inovatyvius metodinius darbus, aktyvią, kūrybišką veiklą mokyklos bendruomenėje, iniciatyvumą dalyvaujant pedagoginėje, visuomeninėje, kultūrinėje veikloje už mokyklos ribų.

REKLAMA

Meilės Lukšienės premijos laureate šiemet išrinkta Kauno Maironio universitetinės gimnazijos matematikos mokytoja Marta Baranauskaitė.

Nuo 2010 metų įsteigta Meilės Lukšienės premija skiriama už sėkmingą pedagoginės veiklos startą, demokratiškumo, humaniškumo, kūrybiškumo idėjų įgyvendinimą ir sklaidą. Premijos laureatas įsipareigoja tęsti ir plėtoti Meilės Lukšienės idėjas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Lituanistinio švietimo mokytojo premija bus įteikta Jungtinės Karalystės lituanistinės etnokultūros ir dramos mokyklos „Bitė“ steigėjai ir direktorei, šios šalies lietuvių bendruomenės Švietimo tarybos pirmininkei Virginijai Stukaitei.

Ši premija konkurso būdu skiriama mokytojams ar dėstytojams, dirbantiems lituanistinio švietimo įstaigose užsienyje, už nuopelnus lituanistinio švietimo veikloje, mokinių, studentų pasiekimus.

Lituanistinio švietimo mokytojo ar dėstytojo premija įsteigta Vyriausybės 2016 metais.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lietuvos vėliava (nuotr. Žygimanto Gedvilos / ELTA)
Iki svarbaus įvykio Lietuvoje liko 100 dienų: atvyks apie 30 tūkst. delegatų (2)
Gariūnų viadukas. ELTA / Julius Kalinskas
Vairuotojų laukia eismo pokyčiai: Gariūnų viaduke – naujas rekonstrukcijos etapas (5)
Perkūnija, lietus, karštis, saulė (tv3.lt koliažas)
Lenkų orų modeliai perspėja – dangus maišysis su žeme: štai kada laukia nemalonumai (5)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų