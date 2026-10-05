Tvarkydamas mirusio žmogaus seifą klaipėdietis aptiko netikėtą radinį – įsikišo policija

Policijos departamento duomenimis, apie 18.40 val. Klaipėdoje, Mogiliovo gatvėje, bute, vyras (gim. 1981 m.), tvarkydamas mirusio vyro seifą, rado neteisėtai laikomą revolverį „Rohm RG89“ ir 29 vnt. šovinių.
Ginklas ir šaudmenys paimti.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis.
Apie rastą ginklą sekmadienį pranešta ir sostinėje.
Anot policijos, apie 12.10 val. Didlaukio gatvėje, namo kieme, vyras (gim. 1983 m.) rado dujinį revolverį ,,Reck Agent 9 mm“, kurį paėmė policijos pareigūnai.
Įvykio aplinkybės aiškinamos.
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